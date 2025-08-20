O Java Runtime Environment ou JRE, é uma camada de software que é executada sobre um software de sistema operacional de um computador e fornece as bibliotecas de classe e outros recursos que um programa Java específico precisa executar.

O JRE é um dos três componentes inter-relacionados para desenvolvimento e execução de programas Java. Os outros dois componentes são os seguintes:

O Java Development Kit, ou JDK, é um conjunto de ferramentas para desenvolver aplicativos Java. Os desenvolvedores escolhem JDKs por versão de Java e por pacote ou edição, como Java Enterprise Edition (Java EE), Java Special Edition (Java SE) ou Java Mobile Edition (Java ME). Todo JDK sempre inclui um JRE compatível, pois executar um programa Java faz parte do processo de desenvolvimento de um programa Java.





A Java Virtual Machine, ou JVM, executa aplicativos Java em tempo real. Todo JRE inclui um JRE padrão, mas os desenvolvedores são livres para escolher outro que atenda às necessidades específicas de recursos de seus aplicativos.

O JRE combina o código Java criado usando o JDK com as bibliotecas necessárias para executá-lo em uma JVM e, em seguida, cria uma instância da JVM que executa o programa resultante. As JVMs estão disponíveis para vários sistemas operacionais e os programas criados com o JRE podem ser executados em todos eles. Dessa forma, o Java Runtime Environment é o que possibilita que um programa Java seja executado em qualquer sistema operacional sem modificação.

Você pode fazer o download do JDK e de um JRE compatível da Oracle (link externo à ibm.com).