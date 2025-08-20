O Java Runtime Environment ou JRE, é uma camada de software que é executada sobre um software de sistema operacional de um computador e fornece as bibliotecas de classe e outros recursos que um programa Java específico precisa executar.
O JRE é um dos três componentes inter-relacionados para desenvolvimento e execução de programas Java. Os outros dois componentes são os seguintes:
O JRE combina o código Java criado usando o JDK com as bibliotecas necessárias para executá-lo em uma JVM e, em seguida, cria uma instância da JVM que executa o programa resultante. As JVMs estão disponíveis para vários sistemas operacionais e os programas criados com o JRE podem ser executados em todos eles. Dessa forma, o Java Runtime Environment é o que possibilita que um programa Java seja executado em qualquer sistema operacional sem modificação.
Você pode fazer o download do JDK e de um JRE compatível da Oracle (link externo à ibm.com).
O JDK e o JRE interagem entre si para criar um ambiente de tempo de execução sustentável que permite executar aplicativos com base em Java perfeitamente e em, praticamente, qualquer sistema operacional. Confira os componentes da arquitetura do tempo de execução do JRE a seguir:
O Java ClassLoader carrega dinamicamente todas as classes necessárias para executar um programa Java. Como as classes Java são apenas carregadas na memória quando necessárias, o JRE usa ClassLoaders para automatizar este processo sob demanda.
O verificador de bytecode garante o formato e a precisão do código Java antes de o passar para o interpretador. No caso do código violar a integridade do sistema ou os direitos de acesso, a classe será considerada corrompida e não será carregada.
Após o bytecode carregar com sucesso, o interpretador Java cria uma instância da JVM que permite que o programa Java seja executado nativamente na máquina subjacente.
Além da Java Virtual Machine, o JRE é composto por uma variedade de outras ferramentas e recursos de software de suporte para obter o máximo de seus aplicativos Java.
As tecnologias de implementação como Java Web Start e Java Plugin são incluídas como parte da instalação do JRE, simplificam a ativação de aplicativos e fornecem suporte avançado para futuras atualizações Java.
O JRE também contém kits de ferramentas projetados para ajudar os desenvolvedores a melhorar sua interface com o usuário. Alguns desses kits de ferramentas incluem:
O Java Runtime Environment oferece uma série de bibliotecas de integração para auxiliar os desenvolvedores na criação de conexões de dados perfeitas entre seus aplicativos e serviços. Algumas dessas bibliotecas incluem:
Incluído com o JRE estão pacotes java.lang. e java.util. que são fundamentais para o design de aplicativos Java, versionamento, gerenciamento e monitoramento de pacotes. Alguns desses pacotes incluem:
Ofereça as habilidades e ferramentas que sua equipe precisa para impulsionar a inovação e avançar em seus negócios.
O IBM Runtimes for Business fornece suporte para ambientes de tempo de execução Java de software livre, além de monitoramento e gerenciamento para aplicativos Java.
Descubra como impulsionar o desenvolvimento de tecnologias nativas de cloud, a modernização de aplicativos e o suporte para aplicativos existentes com o WebSphere Hybrid Edition.
Para muitas organizações, o Java continua sendo uma parte essencial do desenvolvimento de aplicativos e fornece uma base sólida ao criar soluções portáteis e escaláveis. Conheça o OpenJDK e o IBM Runtimes for Business, que oferecem suporte comercial confiável e econômico para implementar, monitorar e gerenciar aplicativos Java.