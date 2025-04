OpenJDK e IBM Runtimes for Business

Para ajudar as organizações a encontrarem a maneira mais confiável e econômica de dar suporte a aplicativos JavaTM de missão crítica, a IBM oferece suporte ao OpenJDK, implementação de código aberto respaldada pela indústria e pela comunidade de desenvolvedores.

O IBM Runtimes for Business oferece suporte comercial para ambientes runtime do Java com código aberto, além de recursos de monitoramento e gerenciamento para aplicações Java.