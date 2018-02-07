Antes de haver guarda-chuvas e espremedores de sumos, garrafas de água e fábricas conectados à Internet, antes mesmo de haver uma Internet moderna, havia uma simples máquina de Coca-Cola em Pittsburgh, na Pensilvânia, que podia relatar o seu conteúdo através de uma rede. Embora fosse primitivo para os padrões atuais, ele possui uma distinção única: foi, tanto quanto se sabe, o primeiro dispositivo de IoT do mundo.

A necessidade, como sempre, foi a mãe da invenção. Um dia, no início dos anos 1980, David Nichols, um estudante de pós-graduação no departamento de ciência da computação da Carnegie Mellon University, estava em seu escritório no campus em Wean Hall desejando um refresco. Mas seu escritório ficava "relativamente longo" da máquina de Coca-Cola do prédio e, considerando os hábitos substanciais de cafeína de seus colegas estudantes, Nichols sabia que havia uma boa chance de ele estar vazio ou que, se a máquina tivesse sido recarregada recentemente, o refrigerantes em seu interior estariam dramaticamente quentes.

"De repente, lembrei-me das histórias do Prancing Pony [a primeira máquina de venda automática controlada por computador] em Stanford e percebi que não precisávamos aturar isso, que tínhamos a tecnologia", lembrou Nichols mais tarde.

Nichols escreveu a alguns amigos sobre sua ideia de rastrear o conteúdo da máquina remotamente e acabar com as corridas insatisfatórias de uma vez por todas. Em breve, dois outros alunos, Mike Kazar e Ivor Durham, e um engenheiro de pesquisa da universidade, John Zsarnay, começaram a trabalhar ao lado dele para tornar isso possível.

A chave para determinar o conteúdo da máquina de Coke de longe era acompanhar de perto suas luzes. A máquina tinha seis colunas de garrafas de refrigerantes de vidro. Quando alguém comprava uma Coca-Cola, uma luz indicadora vermelha da coluna correspondente piscava por alguns segundos antes de se apagar. Quando uma coluna estava vazia, a luz ficava acesa até que os refrigerantes fossem substituídos.

Kazar escreveu um programa para o gateway que verificava o status da luz de cada coluna algumas vezes por segundo. Se uma luz mudasse de estado para acesso, mas se apagasse novamente alguns segundos depois, saberia que uma Coca-Cola havia sido comprada. Se a luz ficasse acesa por mais de cinco segundos, presumia que a coluna estava vazia. Quando a luz se apagou, o programa sabia que duas Cocas frias — que sempre eram mantidas na máquina de reserva — agora estavam disponíveis para compra, enquanto o restante das garrafas ainda estava quente. O programa rastreava quantos minutos as garrafas estavam na máquina após o reabastecimento. Após três horas, as garrafas simplesmente eram registradas como “fria”.

Finalmente, o grupo adicionou código ao programa dedo do computador principal, o que permitiu que qualquer pessoa em um computador conectado à ARPANET — ou qualquer pessoa conectada à Ethernet local da Carnegie Mellon — acessasse informações sobre a máquina. Com alguns toques de tecla simples, eles poderiam descobrir se havia Coca-Cola na máquina e, em caso afirmativo, quais estavam frias.

“Eu nunca usei, exceto para ver se estava funcionando”, disse Kazar à Industrious. "Eu nunca gostei de Coca-Cola."