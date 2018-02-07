Antes de haver guarda-chuvas e espremedores de sumos, garrafas de água e fábricas conectados à Internet, antes mesmo de haver uma Internet moderna, havia uma simples máquina de Coca-Cola em Pittsburgh, na Pensilvânia, que podia relatar o seu conteúdo através de uma rede. Embora fosse primitivo para os padrões atuais, ele possui uma distinção única: foi, tanto quanto se sabe, o primeiro dispositivo de IoT do mundo.
A necessidade, como sempre, foi a mãe da invenção. Um dia, no início dos anos 1980, David Nichols, um estudante de pós-graduação no departamento de ciência da computação da Carnegie Mellon University, estava em seu escritório no campus em Wean Hall desejando um refresco. Mas seu escritório ficava "relativamente longo" da máquina de Coca-Cola do prédio e, considerando os hábitos substanciais de cafeína de seus colegas estudantes, Nichols sabia que havia uma boa chance de ele estar vazio ou que, se a máquina tivesse sido recarregada recentemente, o refrigerantes em seu interior estariam dramaticamente quentes.
"De repente, lembrei-me das histórias do Prancing Pony [a primeira máquina de venda automática controlada por computador] em Stanford e percebi que não precisávamos aturar isso, que tínhamos a tecnologia", lembrou Nichols mais tarde.
Nichols escreveu a alguns amigos sobre sua ideia de rastrear o conteúdo da máquina remotamente e acabar com as corridas insatisfatórias de uma vez por todas. Em breve, dois outros alunos, Mike Kazar e Ivor Durham, e um engenheiro de pesquisa da universidade, John Zsarnay, começaram a trabalhar ao lado dele para tornar isso possível.
A chave para determinar o conteúdo da máquina de Coke de longe era acompanhar de perto suas luzes. A máquina tinha seis colunas de garrafas de refrigerantes de vidro. Quando alguém comprava uma Coca-Cola, uma luz indicadora vermelha da coluna correspondente piscava por alguns segundos antes de se apagar. Quando uma coluna estava vazia, a luz ficava acesa até que os refrigerantes fossem substituídos.
Para extrair dados da máquina, Zsarnay instalou uma placa que detecta o status de cada uma das luzes indicadoras. Uma linha do conselho levava a um gateway para o computador principal do departamento, que estava conectado à ARPANET — um precursor da Internet de hoje, que, na época, servia a menos de 300 computadores em todo o mundo.
Kazar escreveu um programa para o gateway que verificava o status da luz de cada coluna algumas vezes por segundo. Se uma luz mudasse de estado para acesso, mas se apagasse novamente alguns segundos depois, saberia que uma Coca-Cola havia sido comprada. Se a luz ficasse acesa por mais de cinco segundos, presumia que a coluna estava vazia. Quando a luz se apagou, o programa sabia que duas Cocas frias — que sempre eram mantidas na máquina de reserva — agora estavam disponíveis para compra, enquanto o restante das garrafas ainda estava quente. O programa rastreava quantos minutos as garrafas estavam na máquina após o reabastecimento. Após três horas, as garrafas simplesmente eram registradas como “fria”.
Finalmente, o grupo adicionou código ao programa dedo do computador principal, o que permitiu que qualquer pessoa em um computador conectado à ARPANET — ou qualquer pessoa conectada à Ethernet local da Carnegie Mellon — acessasse informações sobre a máquina. Com alguns toques de tecla simples, eles poderiam descobrir se havia Coca-Cola na máquina e, em caso afirmativo, quais estavam frias.
“Eu nunca usei, exceto para ver se estava funcionando”, disse Kazar à Industrious. "Eu nunca gostei de Coca-Cola."
Mas a Carnegie Mellon estava cheia de bebedores de Coca-Cola e, de acordo com Kazar, o programa se tornou "bastante popular muito rápido" no departamento de ciência da computação quando entrou em operação em 1982. “Depois de um tempo, tornou-se procedimento padrão verificar o status da máquina de Coca-Cola antes de você descender, porque você queria ter certeza de que teria a Coca-Cola mais fria disponível”, disse ele. Em algum momento, outro aluno graduado configurou um sistema semelhante para monitorar o status da máquina de M&M próxima.
Alguns anos depois, o distribuidor local da Coca-Cola parou de vender as garrafas de vidro que se encaixavam na máquina do departamento e, por fim, o dispositivo foi substituído por um modelo mais recente, que os alunos nunca chegaram a conectar à Internet. Mas nas décadas seguintes, a nova máquina continuou a ser uma plataforma para experimentação inusitada.
No início dos anos 2000, Mike Vande Weghe, Chuck Rosenberg e Kevin Watkins instalaram uma câmera de vídeo na máquina que filmou um balcão próximo onde as pessoas às vezes deixavam comida grátis. Os alunos muitas vezes verificavam o feed da câmera online para ver se havia algo disponível. Alguns anos depois, Charlie Garrod e alguns outros alunos instalaram uma tela na máquina que exibia o clima e outras informações de interesse geral.
"Não queríamos nos livrar totalmente de nossa máquina de Coca-Cola modificada, mas as pessoas que teriam feito as mudanças profundas não estavam mais por perto. Não é que quiséssemos menos funcionalidade, é que não tínhamos os recursos para redesenhar o sistema”, disse Garrod à Industrious. “O trabalho interessante nesse projeto foi realmente na década de 1980.”
Durante anos, membros da principal organização estudantil de pós-graduação do departamento de ciência da computação, o Dec/5, continuou a operar a máquina. Embora a Coke fosse a proprietária, os alunos o mantinham abastecido e definiam os preços. “Mantenedores de máquinas” voluntários, como Garrod, tentaram fazer os reparos necessários na máquina sem pedir ajuda externa, já que os reparadores da Coke desaprovavam as modificações tecnológicas.
"Eles nos disseram para reverter para sua forma não modificada, o que não fizemos, mas revertemos temporariamente para sua forma não modificada sempre que precisavam sair", disse Garrod.
Eventualmente, disse Garrod, os alunos graduados decidiram que operar uma máquina de refrigerante por conta própria "não valia a pena". Em 2014, havia uma máquina de Coca-Cola no Gates Center for Computer Science, mas Garrod disse que "é apenas uma máquina de Coca-Cola para uso diário".
Embora a história da máquina de Coca-Cola do departamento de ciência da computação esteja preservada no site da Carnegie Mellon, Kazar disse que a universidade não celebrou formalmente a invenção original na época, e nunca lhe ocorreu nos anos 80 que o dispositivo fosse particularmente inovador. "Nunca pensei que alguém estaria me perguntando sobre isso 30 anos depois", disse Kazar, agora CTO da Avere Systems.
Kazar certamente nunca imaginou que a máquina de Coca-Cola seria apenas o primeiro de bilhões de dispositivos diários conectados à internet. Hoje, existem mais de 8 bilhões de coisas conectadas em uso em todo o mundo e, até 2020, esse número deve crescer para 30,7 bilhões. Espera-se que o mercado de sensores de IoT valha mais de US$ 27 bilhões até 2022.
Mas em 1982, quando os computadores custavam um milhão de dólares e a ARPANET ainda era o único jogo disponível, Kazar disse que um mundo dominado pela IoT parecia uma ficção distante.
“Havia uma piada sobre como sua torradeira um dia estaria na internet”, ele disse. "As pessoas riram disso."
