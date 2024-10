A tecnologia GIS oferece insights que são fundamentais para muitos setores e disciplinas.

Planejamento urbano

Os governos usam dados do GIS e soluções baseadas no GIS para o planejamento urbano: projetos de zoneamento e uso do solo, resposta a desastres naturais e eventos de saúde, sistema viário e projeto de edifícios, distribuição de serviços públicos, produção de energia e gestão de resíduos e recursos. Por exemplo, os planejadores da Califórnia, que é propensa a incêndios, usam ferramentas que incorporam sensoriamento remoto, dados vetoriais e imagens de satélite para formular planos de resposta a desastres e posicionamento ideal de hidrantes. E o estado do Arizona utiliza a tecnologia GIS para gerenciar seu portfólio de mais de nove milhões de acres de terra.

Previsão meteorológica

À medida que os eventos climáticos extremos aumentam em intensidade e frequência em todo o mundo, planejar e se preparar para eles é crucial para governos e organizações. As soluções de software que combinam dados geoespaciais, mapeamento GIS e análises ambientais avançadas possibilitam que as organizações tornem acionáveis diferentes tipos de dados relacionados ao clima. Previsões mais precisas usam dados em tempo real e mapas digitais para ajudar as empresas a prever e responder melhor a eventos climáticos, reduzindo os impactos nas operações.

Tomada de decisões empresarial

O software GIS possibilita decisões estratégicas de negócios em áreas como gerenciamento de transporte e entrega, gerenciamento de portfólio de imóveis, segmentação de clientes e muito mais.

Por exemplo, as empresas usam a tecnologia GIS para garantir que os recursos, incluindo equipamentos e funcionários, estejam onde precisam estar, dentro ou fora da empresa. A integração de GIS, inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), tecnologias de nuvem e móveis no gerenciamento de serviços de campo (FSM) disponibiliza as informações mais atualizadas aos técnicos de serviços de campo. O gerenciamento eficiente dos serviços de campo garante que os técnicos respondam e resolvam rapidamente os problemas dos clientes, reduzindo o tempo de inatividade e os custos do serviço e aumentando a satisfação do cliente.

Agricultura

A tecnologia GIS possibilita a agricultura produtiva e sustentável, fornecendo dados precisos e abrangentes. Insights relacionados a mudanças de solo que afetam a saúde das culturas e onde determinadas culturas crescerão melhor ajudam a melhorar a tomada de decisões e tornar o gerenciamento mais eficiente.

Por exemplo, as pequenas fazendas são essenciais para o fornecimento global seguro de alimentos, mas também são particularmente vulneráveis a variáveis relacionadas ao clima e ao clima. Uma solução de base técnica criada pela Plan21 Foundation e pela IBM mostra como os insights de diversas fontes, incluindo dados meteorológicos e agronômicos, ajudam os agricultores a se adaptarem melhor às mudanças climáticas. Leia mais sobre a iniciativa aqui.

Além disso, a IBM e a Texas A&M AgriLife criaram uma ferramenta para ajudar a melhorar as estratégias de gerenciamento de culturas. Sensores de baixo custo colocados no solo registram os níveis de umidade e temperatura para apresentar informações sobre quando e a quantidade de água que as culturas precisam. Os dados dessa análise de solo e água ajudam os agricultores a melhorar os rendimentos e, ao mesmo tempo, reduzir os custos e o descarte de poluição.

Utilitários

A tecnologia GIS e os dados geoespaciais apresentam previsões precisas para ajudar as empresas de serviços públicos a prever, planejar e se recuperar melhor de eventos climáticos graves, minimizando interrupções de energia e melhorando os tempos de restauração. A compreensão das redes possibilita que as empresas de serviços públicos melhorem a eficiência operacional e a confiabilidade de fontes de energia tradicionais e renováveis, independentemente das condições climáticas.

As empresas de serviços públicos também podem operar com mais eficiência quando entendem os padrões de demanda baseados no clima utilizando inteligência de localização.

Além disso, a tecnologia GIS possibilita que as empresas de serviços públicos inspecionem milhares de quilômetros de linhas de energia para garantir o máximo desempenho. Otimizar os cronogramas da equipe e mudar para manutenção proativa ajuda a minimizar o tempo de inatividade e aumenta a satisfação do cliente.

Mudança climática

A tecnologia GIS pode ser uma ferramenta eficaz na luta contra as mudanças climáticas, fornecendo uma visão abrangente dos problemas ambientais atuais e de como eles evoluirão. As visualizações detalhadas possibilitam que as organizações monitorem os riscos, antecipem possíveis problemas e busquem soluções.

Por exemplo, as ferramentas GIS ajudam os cientistas a entender melhor as mudanças nos padrões climáticos, o que ajuda governos e organizações a tomar melhores decisões estratégicas. Dados baseados em inteligência e imagens de satélite garantem que os socorristas e os trabalhadores de recuperação estejam onde são mais necessários — e quando a crise está sob controle, o GIS pode ajudar a garantir que as estruturas e os serviços voltem a funcionar.

Além disso, à medida que mais governos e organizações buscam reduzir sua pegada de carbono, perguntas como "qual é o melhor lugar para colocar um parque eólico?" ou “este edifício recebe luz solar suficiente para instalar painéis solares?” pode ser respondido por dados geoespaciais e GIS.