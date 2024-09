Hoje, o Arizona State Land Department está capacitando seus funcionários com acesso rápido e confiável às ferramentas de ponta de que precisam para realizar suas operações diárias de forma eficaz.

Com desktops virtuais agora com apoio de poderosas soluções de armazenamento IBM, os usuários do departamento se beneficiam de melhor desempenho e ganhos significativos de produtividade. Por exemplo, a equipe pode carregar mapas GIS com várias camadas instantaneamente, permitindo que eles realizem tarefas de mapeamento de informações geográficas com rapidez e eficiência. Em última análise, isso os ajuda a tomar decisões mais oportunas e informadas sobre o gerenciamento de mais de 9 milhões de acres de terras do State Trust, especialmente em conexão com a administração de terras para escolas públicas.



Bill Reed confirma: "O sucesso da nova plataforma – especialmente seu recurso de preparação móvel em movimento – é facilmente mensurável por meio do aumento na aceitação do usuário, que tem sido verdadeiramente esmagadora. A solução IBM não apenas nos ajudou a fornecer um impulso vital para a satisfação e a produtividade dos funcionários, mas também é significativamente mais fácil de gerenciar e isso nos permitiu reduzir o custo do suporte de TI."



A consulta a grandes conjuntos de dados espaciais e não espaciais exige muito dos aplicativos Oracle usados pelo Arizona State Land Department. Anteriormente, algumas análises levavam de 15 a 20 minutos para serem executadas. Com o IBM FlashSystem instalado, o acesso aos dados é muito mais rápido que essas tarefas agora são executadas quase instantaneamente. "A nova solução é tão rápida e tem um desempenho tão eficiente que, no início, nossa equipe nos ligava dizendo que a plataforma não estava funcionando", diz Bill Reed. "Como o desempenho era instantâneo, eles achavam que o sistema estava quebrado. Quando lhes garantimos que a solução era simplesmente muito mais rápida, eles ficaram absolutamente surpresos. Em geral, os usuários relatam que a Oracle está executando ordens de magnitude mais rapidamente na infraestrutura do FlashSystem e do VersaStack."



Ao virtualizar sua infraestrutura de armazenamento, computação e rede no VersaStack da IBM e Cisco, o Departamento de Terras do Estado do Arizona conseguiu aumentar significativamente a quantidade de máquinas virtuais em menos servidores físicos, resultando em um ganho de eficiência de utilização de servidores de 60 a 70 por cento. Bill Reed diz que: 'Aumentar a utilização dos servidores se traduz em redução de custos com hardware, contratos de manutenção, resfriamento e consumo de energia. Por meio dessa estratégia, conseguimos redução significativa de custos, maior flexibilidade e um nível muito mais alto de desempenho do sistema."



Usando o FlashSystem V9000, o departamento também reduziu os tempos de inicialização da máquina virtual no cenário VDI em mais de 86%, de 15 minutos para dois minutos: uma grande redução que impactou positivamente a satisfação do usuário e a lucratividade da organização. A organização agora pode oferecer suporte seguro de acesso do usuário a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet, permitindo uma política BYOD que é popular entre os funcionários e impulsiona a produtividade deles. Os funcionários podem fazer login livremente de qualquer dispositivo, por exemplo, permitindo que exibam sua área de trabalho virtual em um projetor em uma sala de reunião.



A nova arquitetura também elimina a necessidade de manter redes locais caras nos escritórios regionais e mantém todos os dados armazenados e gerenciados com segurança na sede, onde também estão protegidos contra quedas de energia. Em caso de queda de energia no local, os usuários não perdem nenhum trabalho e podem simplesmente retomar de onde pararam quando a energia for restaurada, pois a sessão deles continua sendo executada na infraestrutura central protegida por UPS.



Bill Reed conclui que "funcionários mais produtivos resultam em alunos mais satisfeitos e um ambiente educacional aprimorado. Com a IBM, alcançamos ambos e estamos ansiosos para colher ainda mais benefícios em projetos futuros com análises cognitivas suportadas por soluções de armazenamento IBM."