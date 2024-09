A ampliação do acesso aos dados de ciências da terra da NASA pode ser usado para inteligência geoespacial e acelerar descobertas relacionadas ao clima por meio de análises espaciais.

Hendrik Hamann, diretor de ciência do clima e sustentabilidade da IBM Research, explica como os modelos de base podem nos ajudar a medir, mitigar e nos adaptar a um clima em constante mudança.

IBM Research

Um novo modelo de IA pode ajudar a se adaptar às mudanças climáticas usando dados geoespaciais

Desenvolvido a partir da colaboração de tecnologia geoespacial da IBM com a NASA, o modelo IBM® watsonx.ai pode ajudar a revelar o passado do nosso planeta e sugerir o que pode acontecer no futuro.