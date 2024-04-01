A inteligência artificial generativa (IA generativa) pode ser uma ferramenta poderosa para impulsionar a inovação de produtos, se usada da maneira certa. Discutiremos casos de uso de produtos selecionados de alto impacto que demonstram o potencial da IA para revolucionar a forma como desenvolvemos, comercializamos e entregamos produtos aos clientes. A combinação de um forte gerenciamento de dados, análise de dados preditiva e IA generativa é fundamental para elevar o patamar da organização do seu produto.
O ChatGPT se destacou como o primeiro chatbot virtual com IA generativa acessível ao público. Agora, as empresas podem adotar os princípios fundamentais dessa tecnologia e aplicá-los em suas operações, enriquecidos ainda mais pela contextualização e pela segurança. Com o IBM watsonx Assistant, as empresas podem construir grandes modelos de linguagem e treiná-los usando informações proprietárias, ao mesmo tempo em que ajudam a garantir a segurança de seus dados.
As soluções de IA conversacional podem ter várias aplicações de produtos que geram receita e melhoram a experiência do cliente. Por exemplo, um chatbot inteligente pode lidar com preocupações comuns dos clientes em relação às explicações das faturas. Quando os clientes buscam explicações para suas faturas, um chatbot com IA generativa pode fornecer explicações detalhadas, incluindo registros de transações para cobranças de uso e excedentes.
Ele também pode fornecer novos pacotes de produtos ou termos de contrato que se alinham às necessidades de uso anteriores do cliente, identificando novas oportunidades de receita e melhorando a satisfação do cliente.
A IA generativa tem o poder de automatizar processos manuais de modernização de produtos. As tecnologias de IA generativa podem pesquisar fontes publicamente disponíveis, como comunicados à imprensa, para coletar dados da concorrência e comparar a combinação de produtos atual com as ofertas da concorrência. Também pode entender as vantagens do mercado e sugerir mudanças estratégicas nos produtos. Esses novos insights podem ser obtidos a velocidades maiores do que nunca.
Um dos principais benefícios da IA generativa é a capacidade de gerar código. Agora, um usuário corporativo pode usar ferramentas de IA generativa para desenvolver código preliminar para funcionalidades de novos produtos sem depender tanto de equipes técnicas. Essas mesmas ferramentas podem analisar o código e identificar e corrigir bugs no código para reduzir os esforços de teste.
As soluções de IA generativa, como o IBM watsonx Code Assistant, atendem às principais necessidades técnicas das empresas. O watsonx Code Assistant pode ajudar as empresas a alcançar uma redução de 30% no esforço de desenvolvimento ou um ganho de produtividade de 30%. Essas ferramentas têm o potencial de revolucionar os processos técnicos e aumentar a velocidade na entrega técnica dos produtos.
Com o poder da análise preditiva de dados e da IA generativa, as empresas podem entender quando um cliente específico é mais adequado para um novo produto, receber sugestões para os produtos apropriados e receber sugestões de próximas etapas para interagir com o cliente. Por exemplo, se um cliente passa por uma grande mudança nos negócios, como uma aquisição, modelos preditivos treinados em transações anteriores podem analisar a possível necessidade de novos produtos.
A IA generativa pode, então, sugerir oportunidades de upselling e escrever um e-mail para o cliente, que será avaliado pelo vendedor. Isso capacita as equipes de vendas a aumentar a velocidade de geração de valor e, ao mesmo tempo, oferecer aos clientes um serviço de primeira linha. Usando o IBM watsonx.data, os dados da empresa podem ser preparados para diversos casos de uso de análises e IA.
As empresas têm a oportunidade de usar a IA generativa para melhorar a experiência do cliente, agindo mais prontamente no feedback do cliente. Por meio do IBM watsonx.ai, vários modelos líderes do setor estão disponíveis para diferentes tipos de resumo. Essa tecnologia pode interpretar e resumir rapidamente grandes volumes de feedback de clientes.
Em seguida, ele pode fornecer melhorias sugeridas para o produto com requisitos detalhados e histórias de usuário, acelerando a velocidade da capacidade de resposta e da inovação. A IA generativa pode extrair temas do feedback de clientes perdidos para iluminar tendências, sugerir novas estratégias de vendas e equipar equipes de vendas com business intelligence e acompanhamentos predefinidos.
A IA generativa tem o potencial de revolucionar o marketing digital, aumentando a velocidade, a eficácia e a personalização dos processos de marketing. Usando práticas padrão de análise de dados, as empresas podem identificar padrões e clusters nos dados para permitir uma segmentação mais precisa de clientes.
Depois que os clusters são criados, a IA generativa pode impulsionar processos automatizados de criação de conteúdo que alcançam grupos específicos de clientes em várias plataformas. O IBM watsonx Orchestrate permite que o usuário automatize tarefas diárias e aumente a produtividade. Essa ferramenta pode criar conteúdo, conectar-se a diferentes plataformas e enviar atualizações entre elas em um piscar de olhos, economizando tempo e dinheiro das equipes de marketing enquanto entregam soluções.
Essa capacidade de criação de conteúdo e alcance do cliente é o principal diferencial da IA generativa e parte do que torna essas novas tecnologias tão empolgantes. A IA generativa pode transformar processos de marketing manuais e caros em processos acelerados e automatizados.
