O ChatGPT se destacou como o primeiro chatbot virtual com IA generativa acessível ao público. Agora, as empresas podem adotar os princípios fundamentais dessa tecnologia e aplicá-los em suas operações, enriquecidos ainda mais pela contextualização e pela segurança. Com o IBM watsonx Assistant, as empresas podem construir grandes modelos de linguagem e treiná-los usando informações proprietárias, ao mesmo tempo em que ajudam a garantir a segurança de seus dados.

As soluções de IA conversacional podem ter várias aplicações de produtos que geram receita e melhoram a experiência do cliente. Por exemplo, um chatbot inteligente pode lidar com preocupações comuns dos clientes em relação às explicações das faturas. Quando os clientes buscam explicações para suas faturas, um chatbot com IA generativa pode fornecer explicações detalhadas, incluindo registros de transações para cobranças de uso e excedentes.

Ele também pode fornecer novos pacotes de produtos ou termos de contrato que se alinham às necessidades de uso anteriores do cliente, identificando novas oportunidades de receita e melhorando a satisfação do cliente.

