O que é análise de árvore de falhas (FTA)?

Com base nas descobertas da análise da árvore de falhas, você implementa medidas preventivas e melhorias conforme o necessário para eliminar ou reduzir a probabilidade de um evento indesejado. Portanto é importante que você monitore o desempenho dessas melhorias e atualize constantemente a árvore de falhas para refletir todas as alterações no design do sistema, nas condições operacionais ou no desempenho dos componentes para sua árvore permanecer precisa e útil para sua organização.