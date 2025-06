O que é um módulo de memória duplo em linha (DIMM)?

O DIMM é, essencialmente, um tipo de módulo de RAM que usa um conector de pinos específico para adicionar vários chips de RAM ao sistema, aumentando com eficiência o desempenho da CPU, a transferência de dados e a taxa de processamento, sem elevar o consumo de energia. Os sistemas de computador usam RAM para armazenar temporariamente dados que estão sendo usados para executar operações em tempo real. Aplicações exigentes, como as de renderização de vídeo digital ou jogos on-line, requerem uma grande quantidade de RAM. Sistemas de computador com RAM insuficiente funcionam lentamente ou apresentam falha de tempo limite.

De forma geral, os tipos mais rápidos e caros de armazenamento de dados, como a RAM, são chamados de memória, enquanto os componentes mais baratos e estáveis recebem o nome de armazenamento. Os computadores usam o armazenamento para guardar a maior parte dos dados, especialmente arquivos de aplicações, documentos ou mídias que não estão sendo usados no momento. Os computadores usam a memória, ou RAM, para acessar e gerenciar dados e arquivos essenciais às atividades e funções em tempo real.

A maioria das memórias RAM é considerada volátil porque depende de energia constante para armazenar dados e perde todas as informações se o sistema for desligado. Por isso, os computadores usam memórias não voláteis que não dependem de energia constante, como os drives de estado sólido, para armazenar dados por longos períodos.

Os dois principais tipos de RAM são a memória de acesso aleatório estática (SRAM) e a memória de acesso aleatório dinâmica (DRAM). Desenvolvida no início da década de 1960, a tecnologia SRAM usa transistores para armazenar dados, o que é rápido e eficaz, mas volumoso e caro. No entanto, em 1968, o pesquisador da IBM, Robert Dennard, realizou um dos avanços mais significativos da computação moderna quando inventou o que viria a ser o primeiro chip DRAM desenvolvido pela Intel em 1970 - uma inovação que aumentou tanto a funcionalidade da RAM que seu impacto ainda é sentido hoje. Embora as células de memória do tipo SRAM ainda sejam usadas para alguns fins específicos, a DRAM se tornou tão dominante que é quase sinônimo de RAM, embora também existam muitas subcategorias de chips DRAM.