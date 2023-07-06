O que são testes de integridade de dados?

Testes de integridade de dados referem-se ao processo de validação da precisão, consistência e confiabilidade de dados armazenados em bancos de dados, data warehouses ou outros sistemas de armazenamento de dados. Esse tipo de testes é fundamental para garantir que os dados não sejam corrompidos, perdidos ou modificados incorretamente durante o armazenamento, a recuperação ou o processamento.
Ao realizar testes de integridade de dados, as organizações podem confirmar que seus dados são completos, precisos e de alta qualidade, permitindo melhores decisões de negócios e operações.
Neste artigo:
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
A precisão de dados refere-se à exatidão dos valores dos dados e ao grau em que eles representam as entidades do mundo real que pretendem descrever.
Os testes de integridade de dados ajudam a garantir a precisão de dados, validando se os valores de dados estão em conformidade com o formato, intervalo e tipo esperados.
Esse processo também envolve a verificação de erros de entrada de dados, como erros ortográficos e valores incorretos ou missing values.
A consistência de dados é a uniformidade de dados armazenados em diferentes sistemas ou dentro de um único sistema.
Os testes de integridade de dados ajudam a manter a consistência, garantindo que os dados sejam atualizados, inseridos ou excluídos de acordo com as regras predefinidas e que essas alterações sejam propagadas de forma consistente em todos os sistemas afetados.
Esse processo ajuda a evitar anomalias nos dados, como entradas duplicadas ou conflitantes, que podem levar a análises falhas dos dados.
Anomalias contextuais são pontos de dados que se desviam da norma dentro de um contexto específico. A confiabilidade de dados refere-se à capacidade de um sistema de armazenamento de dados de fornecer consistentemente dados precisos e completos quando necessário.
Os testes de integridade dos dados ajudam a proteger a confiabilidade de dados, garantindo que os dados permaneçam não corrompidos e acessíveis durante todo o seu ciclo de vida, desde a entrada inicial até o armazenamento, recuperação e processamento.
Ao realizar testes rotineiros de integridade de dados, as organizações podem detectar e resolver possíveis problemas antes que se agravem, garantindo que seus dados permaneçam confiáveis.
Conteúdo relacionado: o que é detecção de anomalias?
A validação de dados é o primeiro passo no processo de teste de integridade dos dados e envolve verificar se os valores dos dados estão em conformidade com o formato, intervalo e tipo esperados.
Esse processo pode incluir técnicas como validação em nível de campo, validação em nível de registro e verificações de integridade referencial, que ajudam a garantir que os dados sejam inseridos de forma correta e consistente em todos os sistemas.
Depois que os dados forem validados, a próxima etapa é verificar a consistência em diferentes sistemas ou dentro de um único sistema.
Esse processo envolve a comparação de dados em diferentes locais ou formatos para garantir que sejam consistentes e sigam as regras predefinidas.
As verificações comuns de consistência de dados incluem:
Anomalias de dados, como entradas duplicadas ou conflitantes, podem causar problemas na análise de dados. Os testes de integridade de dados visam detectar e resolver essas anomalias, comparando entradas de dados com regras e padrões predefinidos.
Exemplos de técnicas de detecção de anomalias de dados incluem:
A etapa final no processo de teste de integridade de dados é o monitoramento contínuo, que envolve a verificação rotineira dos dados quanto à precisão, consistência e confiabilidade.
Esse processo ajuda as organizações a detectar e resolver possíveis problemas antes que se agravem, garantindo que seus dados permaneçam confiáveis ao longo do tempo.
O monitoramento da integridade de dados pode incluir auditorias periódicas de dados, verificações automatizadas de integridade de dados e validação de dados em tempo real.
As políticas de gestão de dados fornecem a base para o teste de integridade de dados, definindo as regras, funções e responsabilidades relacionadas ao gerenciamento de dados dentro da organização.
Ao estabelecer políticas claras de gestão de dados, você pode garantir que sua organização esteja comprometida em manter a integridade de dados e que todos os funcionários entendam seu papel no processo.
Os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser usados para detectar e resolver anomalias, aprendendo o padrão subjacente nos dados e identificando quaisquer desvios desse padrão. Por exemplo, algoritmos de agrupamento podem ser usados para agrupar pontos de dados similares, de modo que os analistas identifiquem quaisquer valores discrepantes ou tendências incomuns nos dados.
Além disso, algoritmos de detecção de anomalias, como o Isolation Forest e o Local Outlier Factor, podem ser usados para identificar anomalias nos dados, comparando cada ponto de dados com seus vizinhos e determinando seu grau de isolamento ou desvio da norma.
Automatizar as verificações de consistência de dados pode ajudar a simplificar o processo de teste de integridade de dados e reduzir o risco de erros humanos.
Com o uso de ferramentas automatizadas, sua organização pode comparar dados com mais eficiência em diferentes sistemas e tabelas, ajudando a manter a consistência dos dados e evitar anomalias.
Para grandes conjuntos de dados, a automação é a única maneira viável de realizar verificações de consistência completas.
Técnicas de detecção de anomalias de dados, como detecção de duplicatas e detecção de valores discrepantes, podem ajudar sua organização a identificar e resolver possíveis problemas de dados antes que eles afetem sua tomada de decisão e operações.
Empregando essas técnicas como parte do processo de teste de integridade dos dados, você garante que os dados permaneçam precisos, consistentes e confiáveis.
O teste de integridade de dados não é uma atividade única, mas um processo contínuo que requer monitoramento contínuo. Auditando regularmente seus dados, implementando verificações automatizadas de integridade de dados e validando dados em tempo real, você pode garantir que os dados de sua organização permaneçam confiáveis ao longo do tempo.
Saiba mais sobre a plataforma de observabilidade contínua de dados do Databand e como ela ajuda a detectar incidentes de dados mais cedo, resolvê-los mais rapidamente e entregar dados mais confiáveis para a empresa. Se você está pronto para fazer uma análise mais detalhada, agende uma demonstração hoje mesmo.
Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.
O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.
Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.