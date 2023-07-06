O que são testes de integridade de dados?

A precisão de dados refere-se à exatidão dos valores dos dados e ao grau em que eles representam as entidades do mundo real que pretendem descrever.

Os testes de integridade de dados ajudam a garantir a precisão de dados, validando se os valores de dados estão em conformidade com o formato, intervalo e tipo esperados.

Esse processo também envolve a verificação de erros de entrada de dados, como erros ortográficos e valores incorretos ou missing values.

2. Manutenção da consistência de dados

A consistência de dados é a uniformidade de dados armazenados em diferentes sistemas ou dentro de um único sistema.

Os testes de integridade de dados ajudam a manter a consistência, garantindo que os dados sejam atualizados, inseridos ou excluídos de acordo com as regras predefinidas e que essas alterações sejam propagadas de forma consistente em todos os sistemas afetados.

Esse processo ajuda a evitar anomalias nos dados, como entradas duplicadas ou conflitantes, que podem levar a análises falhas dos dados.

3. Proteção da confiabilidade de dados

Anomalias contextuais são pontos de dados que se desviam da norma dentro de um contexto específico. A confiabilidade de dados refere-se à capacidade de um sistema de armazenamento de dados de fornecer consistentemente dados precisos e completos quando necessário.

Os testes de integridade dos dados ajudam a proteger a confiabilidade de dados, garantindo que os dados permaneçam não corrompidos e acessíveis durante todo o seu ciclo de vida, desde a entrada inicial até o armazenamento, recuperação e processamento.

Ao realizar testes rotineiros de integridade de dados, as organizações podem detectar e resolver possíveis problemas antes que se agravem, garantindo que seus dados permaneçam confiáveis.

Conteúdo relacionado: o que é detecção de anomalias?