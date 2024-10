A história das mudanças climáticas

As teorias sobre mudanças climáticas datam do início do Século XIX. Uma observação precoce do que acabou ficando conhecido como efeito estufa veio do matemático e físico francês Joseph Fourier. Em 1824, Fourier escreveu que os gases na atmosfera da Terra retêm o calor, tornando o planeta mais quente do que seria de outra forma.

Em 1856, por meio de experimentos com várias combinações de gases, o cientista americano amador Eunice Watson Foote identificou o vapor de água e o dióxido de carbono (então chamados de ácido carbono) como os culpados pela retenção de calor, escrevendo que "uma atmosfera desse gás aqueceria a Terra”.2

Ironicamente, foi a curiosidade sobre as eras glaciais, e não sobre o aquecimento global, que levou a mais avanços na compreensão das mudanças climáticas modernas. O físico irlandês John Tyndall decidiu determinar se as mudanças na composição atmosférica da Terra contribuíram para as eras glaciais pré-históricas. Assim como Foote, Tyndall fez experimentos com diversos gases. Na década de 1860, ele demonstrou que o gás produzido pelo aquecimento do carvão, que consistia em dióxido de carbono, metano e hidrocarbonetos voláteis, absorvia grandes quantidades de energia.3

Com base nas descobertas de Tyndall, em 1896, o físico sueco Svante Arrhenius desenvolveu um modelo climático que mostrava como diferentes concentrações de dióxido de carbono atmosférico poderiam afetar as temperaturas globais. Assim como Tyndall, Arrhenius começou a teorizar sobre as condições que poderiam ter levado às eras glaciais da Terra, incluindo as emissões de erupções vulcânicas. Arrhenius também considerou as fontes modernas de emissões de sua época, como a queima de combustíveis fósseis durante a Segunda Revolução Industrial, e os aumentos nas temperaturas médias que elas poderiam causar.

Arrhenius previu que levaria 3 mil anos para que os níveis de CO2 atmosférico dobrassem, levando a um aumento de 5 a 6 graus Celsius. No entanto, em contraste com as atitudes atuais, Arrhenius não desconfiava dessas possíveis mudanças no clima da Terra. Em vez disso ele previu que, com o aumento da temperatura média, as pessoas "viverão sob um céu mais quente e em um ambiente menos hostil do que o que nos foi concedido".