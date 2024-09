Com base no envolvimento em vários grupos de trabalho técnicos do setor e no desenvolvimento de padrões de relatórios, Steve Ford, Chefe de Sustentabilidade do Grupo GPT (link fora do ibm.com), um grupo imobiliário diversificado listado na Bolsa de Valores da Austrália (ASX), ficou surpreso em ver a ampla gama de processos de gestão de dados ambientais, sociais e de governança (ESG), em que muitas empresas continuam gerenciando dados por meio de “um monte de planilhas, PDFs e documentos desvinculados".

É um nítido contraste com os mecanismos altamente automatizados que Ford e sua equipe implementaram para o gerenciamento de dados de ESG há mais de uma década. Durante esse período, o GPT liderou de forma constante o Índice Dow Jones de Sustentabilidade Mundial, e cada um dos fundos de atacado do GPT conquistou reconhecimento no quintil superior do GRESB Real Estate Benchmark. Na verdade, o GPT tem mais espaço físico certificado com neutralidade de carbono do que qualquer outro proprietário australiano (link fora do ibm.com) e está atualmente classificado em primeiro lugar entre 864 empresas imobiliárias na Avaliação de Sustentabilidade Corporativa Global do S&P.

A força motriz aqui é uma combinação extraordinária: uma cultura corporativa arraigada de sustentabilidade, combinada com uma abordagem metódica ao gerenciamento de dados de ESG.

Mas nem sempre foi assim.

Há pouco mais de uma década, a equipe de sustentabilidade do GPT enfrentou um verdadeiro desafio para acelerar sua jornada de sustentabilidade. O uso de planilhas e ferramentas manuais para gerenciar dados relacionados a energia, água, resíduos e emissões estava ficando insustentável. Sistemas legados independentes impediam a reconciliação de dados de sustentabilidade não financeiros. Os relatórios de ESG estavam se tornando onerosos.

O "laboratório de ideias" do GPT viu onde estava o futuro da sustentabilidade corporativa. “O objetivo final tem que ser zero emissão líquida ou um resultado com neutralidade de carbono. E qualquer pessoa que não veja isso como objetivo final, no que diz respeito ao impacto ambiental relacionado à energia e ao clima, está no planeta errado”, afirma Ford. Eles perceberam desde cedo que uma forma de atingir esse objetivo mais rapidamente seria com dados sólidos para medir, gerenciar e gerar relatórios de desempenho da sustentabilidade.

Assim, em 2011, o GPT implementou o que agora é conhecido como IBM® Envizi ESG Suite para simplificar o gerenciamento de dados ESG em todos os ativos das instalações e permitir relatórios de conformidade, como o National Greenhouse and Energy Reporting scheme (NGERs) (link fora do ibm.com). Durante a última década, essa implementação cresceu progressivamente e passou a incluir mais produtos, entre eles o Interval Meter Analytics e o Sustainability Program Tracking, para identificar e gerenciar oportunidades para gerar melhorias em sustentabilidade.