O que é implementação azul-verde?

Um ambiente está ativo e atende aos usuários, rotulado como "azul", e outro, o ambiente "verde", é usado para a implementação e teste de uma nova versão. Quando a nova versão é aprovada, o tráfego é roteado instantaneamente do ambiente azul para o ambiente verde.

A estratégia foi popularizada e nomeada por Jez Humble e David Farley em seu livro seminal de 2010 Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation.

O azul-verde é uma técnica de implementação contínua que permite a eliminação do downtime, com a capacidade de reverter instantaneamente para uma versão anterior. Ele oferece testes A/B fáceis e cria um ambiente seguro para desenvolvimento sem o risco de os usuários finais encontrarem uma versão que não esteja pronta.

Embora a expressão "azul-verde" seja a mais comum, existem variações. A Netflix usa "vermelho/preto", mas o conceito permanece o mesmo. Às vezes, os desenvolvedores podem querer ter mais de dois ambientes. O esquema de nomenclatura de cores é eficaz para diferenciar dois ambientes. No entanto, as organizações também podem usar convenções de nomenclatura, como números de versão, IDs de compilação ou títulos personalizados, especialmente se houver mais de dois ambientes envolvidos.