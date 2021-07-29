O que é IoT com blockchain?

A movimentação de carga é um processo complexo que envolve diferentes partes com prioridades diferentes. Uma blockchain habilitada para IoT pode armazenar as temperaturas, posições, horários de chegada e status dos contêineres à medida que eles se movem.



As transações imutáveis da blockchain ajudam a garantir que todas as partes possam confiar nos dados e agir de forma decisiva para mover produtos de forma rápida e eficiente.