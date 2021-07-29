O que é IoT com blockchain?

Você pode transformar sua empresa ao enviar seus dados de IoT para um livro-razão de blockchain imutável para maior responsabilidade, segurança e confiança.
A Internet das coisas (IoT) permite que dispositivos na internet enviem dados para redes blockchain privadas para criar registros invioláveis de transações compartilhadas. O IBM Blockchain permite que seus parceiros de negócios compartilhem e acessem dados de IoT com você, mas sem a necessidade de controle e gerenciamento centralizados. Cada transação pode ser verificada para evitar disputas e criar confiança entre todos os membros da rede autorizados.
Cada transação é registrada, colocada em um bloco de dados e adicionada a uma cadeia de dados segura e imutável que não pode ser alterada, apenas receber acréscimos.
Com o IBM Watson IoT Platform, é possível selecionar os dados a serem gerenciados, analisados, personalizados e compartilhados entre clientes e parceiros autorizados.
O IBM Blockchain Platform é aberto, interoperável e construído para seu mundo multinuvem, que usa a versão mais recente da plataforma líder Hyperledger Fabric, otimizada para o Red Hat OpenShift.
O IBM Blockchain agiliza processos e cria novo valor de negócios em todo o seu ecossistema com base nos dados fornecidos por dispositivos e sensores de IoT.
A movimentação de carga é um processo complexo que envolve diferentes partes com prioridades diferentes. Uma blockchain habilitada para IoT pode armazenar as temperaturas, posições, horários de chegada e status dos contêineres à medida que eles se movem.
As transações imutáveis da blockchain ajudam a garantir que todas as partes possam confiar nos dados e agir de forma decisiva para mover produtos de forma rápida e eficiente.
A capacidade de rastrear componentes que entram em aeronaves, automóveis ou outros produtos é crítica para a segurança e a conformidade regulamentar. Os dados de IoT armazenados em registros de blockchain compartilhados permitem que todas as partes vejam a procedência dos componentes durante a vida útil de um produto.
O compartilhamento dessas informações com órgãos reguladores, transportadores e fabricantes é seguro, fácil e econômico.
Os dispositivos de IoT rastreiam o estado de segurança de máquinas críticas e sua manutenção. De motores a elevadores, a blockchain fornece um registro inviolável de dados operacionais e a manutenção resultante.
Parceiros de reparos terceirizados podem monitorar a blockchain para manutenção preventiva e registrar seu trabalho na blockchain. Os registros operacionais também podem ser compartilhados com entidades governamentais para verificar a conformidade.
O IBM Blockchain ajuda os parceiros da cadeia de suprimentos a compartilhar dados confiáveis por meio de soluções de blockchain autorizadas, para que todos os membros se beneficiem.
Promova maior confiança com os clientes e colaboração em toda a cadeia de suprimentos global com insights universais em tempo real sobre produtos e processos.
Dá a você acesso a uma verdade em toda a cadeia de suprimentos com uma plataforma aberta e neutra, atualizada e validada quase em tempo real por cada participante da rede.
As soluções de Blockchain da IBM utilizam tecnologia de livro-razão distribuído e blockchain empresarial para ajudar os clientes a impulsionar agilidade operacional, conectividade e novas fontes de receita. Vá além dos limites da sua organização com troca de dados de ponta a ponta confiável e automação de fluxos de trabalho.