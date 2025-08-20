O que é blockchain para o bem social?

No geral, as instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos e organizações não governamentais (ONGs) não possuem a tecnologia certa para alcançar os doadores das grandes corporações que estão dispostos a ajudar. Seja uma questão de financiar uma infraestrutura de TI mais moderna, melhorar as habilidades internas ou encontrar novos recursos, as conexões mais críticas podem ser perdidas ou até nunca serem realizadas. Além disso, os níveis de responsabilidade fiduciária e visibilidade financeira exigidos pelos doadores de grandes empresas podem sobrecarregar essas organizações se não estiverem preparadas para atender a essas demandas.
A tecnologia blockchain pode promover novos modelos de mudança, aprofundando o conhecimento e ajudando as organizações filantrópicas a criar sistemas compartilhados de registro que atendem aos requisitos dos doadores de grandes corporações.
A Newlight Technologies oferece produtos de alto desempenho usando o gás de efeito estufa. A Blockchain possibilita o rastreamento, a auditoria e o compartilhamento de informações sobre os processos de produção e o impacto ambiental.
A tecnologia blockchain cria um sistema de registro compartilhado e distribuído entre os membros da rede e elimina conflitos de informações e a necessidade de manter diferentes livros-razão.
É necessário haver consenso entre todos os membros da rede de blockchain durante a validação das transações, além disso, todas as transações validadas são registradas permanentemente na blockchain. Ninguém poderá excluir essas informações, nem mesmo os administradores do sistema.
Todos os membros da rede devem possuir privilégios de acesso para ser possível participar dela, portanto, os agentes maliciosos são mantidos afastados. Além disso, as informações são compartilhado com outros membros da rede apenas sob demanda.
A cada dia que passa, os inovadores da blockchain estão descobrindo como aproveitar os benefícios exclusivos dessa tecnologia para descentralizar o controle, redefinir o valor, construir novas alianças e mudar o status quo.
O programa IBM Science for Social Good foi criado com a premissa de que a ciência aplicada e a tecnologia podem resolver os problemas mais complexos do mundo acelerando o ritmo do desenvolvimento das soluções através do método científico. Desde 2016, o programa reúne cientistas e engenheiros da IBM Research e profissionais acadêmicos, especialistas de diversas organizações não governamentais (ONGs), agências do setor público e empresas sociais para encontrar meios de superar os desafios sociais emergentes usando ciência e tecnologia. Resultado até o momento: 28 projetos inovadores, 19 parcerias, 9 patentes pendentes de aprovação, e muito mais.
A inteligência artificial (IA) está entre as soluções exploradas por seu papel de melhoria da sociedade. Em um programa das Nações Unidas criado para facilitar iniciativas de sustentabilidade em países em desenvolvimento, em serviços sociais, segurança pública e iniciativas voltadas para educação, as tecnologias cognitivas estão sendo aplicadas para colocar em prática a visão de um mundo mais seguro e produtivo.
Aprenda através de casos de uso como os recursos da blockchain promovem o bem comum e permite que as empresas resolvam problemas globais.
O IBM Food Trust ajuda o Farmer Connect a aumentar a confiança com um registro verificável da jornada do café até sua xícara, rastreando os grãos a partir do momento em que são colhidos. O futuro do café é a rastreabilidade.
"Rastreabilidade significa ter visibilidade para saber se o café foi originado de forma responsável e sustentável".
– Dan Behrends, Fundador e Presidente, Farmer Connect
O Plastic Bank está ajudando mais de um bilhão de pessoas em áreas de alta pobreza e alta poluição plástica a transformar suas vidas. A empresa usa uma solução criada com a IBM Blockchain Platform para coletar e trocar resíduos plásticos por itens que eles mais precisam.
"Usamos o blockchain para resolver problemas globais, oferecendo inclusão financeira para as comunidades carentes do mundo e criando sistemas de reciclagem de plástico com transparência social".
– Shaun Frankson, cofundador e CTO, Plastic Bank
Conheça nossos guias informativos para saber mais sobre vários aspectos da blockchain, ou seja, como funciona, formas de utilizá-la e considerações sobre implementação.