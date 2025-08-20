O que é blockchain para o bem social?

No geral, as instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos e organizações não governamentais (ONGs) não possuem a tecnologia certa para alcançar os doadores das grandes corporações que estão dispostos a ajudar. Seja uma questão de financiar uma infraestrutura de TI mais moderna, melhorar as habilidades internas ou encontrar novos recursos, as conexões mais críticas podem ser perdidas ou até nunca serem realizadas. Além disso, os níveis de responsabilidade fiduciária e visibilidade financeira exigidos pelos doadores de grandes empresas podem sobrecarregar essas organizações se não estiverem preparadas para atender a essas demandas.

A tecnologia blockchain pode promover novos modelos de mudança, aprofundando o conhecimento e ajudando as organizações filantrópicas a criar sistemas compartilhados de registro que atendem aos requisitos dos doadores de grandes corporações.