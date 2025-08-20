O que é blockchain para o bem social?

Empresas e indivíduos inovadores estão usando blockchain para transformar os maiores desafios do mundo nos maiores triunfos da humanidade
Como o blockchain está ajudando a transformar o mundo em um lugar melhor?

No geral, as instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos e organizações não governamentais (ONGs) não possuem a tecnologia certa para alcançar os doadores das grandes corporações que estão dispostos a ajudar. Seja uma questão de financiar uma infraestrutura de TI mais moderna, melhorar as habilidades internas ou encontrar novos recursos, as conexões mais críticas podem ser perdidas ou até nunca serem realizadas. Além disso, os níveis de responsabilidade fiduciária e visibilidade financeira exigidos pelos doadores de grandes empresas podem sobrecarregar essas organizações se não estiverem preparadas para atender a essas demandas.

A tecnologia blockchain pode promover novos modelos de mudança, aprofundando o conhecimento e ajudando as organizações filantrópicas a criar sistemas compartilhados de registro que atendem aos requisitos dos doadores de grandes corporações.
A blockchain ajuda a controlar o impacto ambiental

A Newlight Technologies oferece produtos de alto desempenho usando o gás de efeito estufa. A Blockchain possibilita o rastreamento, a auditoria e o compartilhamento de informações sobre os processos de produção e o impacto ambiental.

Como o blockchain auxilia os esforços humanitários
Fonte unificada de informações

A tecnologia blockchain cria um sistema de registro compartilhado e distribuído entre os membros da rede e elimina conflitos de informações e a necessidade de manter diferentes livros-razão.
Registros imutáveis e invioláveis

É necessário haver consenso entre todos os membros da rede de blockchain durante a validação das transações, além disso, todas as transações validadas são registradas permanentemente na blockchain. Ninguém poderá excluir essas informações, nem mesmo os administradores do sistema.
Autorização de participação

Todos os membros da rede devem possuir privilégios de acesso para ser possível participar dela, portanto, os agentes maliciosos são mantidos afastados. Além disso, as informações são compartilhado com outros membros da rede apenas sob demanda.
Criando novo modelos de mudança

A cada dia que passa, os inovadores da blockchain estão descobrindo como aproveitar os benefícios exclusivos dessa tecnologia para descentralizar o controle, redefinir o valor, construir novas alianças e mudar o status quo.
O histórico das iniciativas da IBM para o bem comum

O programa IBM Science for Social Good foi criado com a premissa de que a ciência aplicada e a tecnologia podem resolver os problemas mais complexos do mundo acelerando o ritmo do desenvolvimento das soluções através do método científico. Desde 2016, o programa reúne cientistas e engenheiros da IBM Research e profissionais acadêmicos, especialistas de diversas organizações não governamentais (ONGs), agências do setor público e empresas sociais para encontrar meios de superar os desafios sociais emergentes usando ciência e tecnologia. Resultado até o momento: 28 projetos inovadores, 19 parcerias, 9 patentes pendentes de aprovação, e muito mais.

A inteligência artificial (IA) está entre as soluções exploradas por seu papel de melhoria da sociedade. Em um programa das Nações Unidas criado para facilitar iniciativas de sustentabilidade em países em desenvolvimento, em serviços sociais, segurança pública e iniciativas voltadas para educação, as tecnologias cognitivas estão sendo aplicadas para colocar em prática a visão de um mundo mais seguro e produtivo.

Casos de uso

Aprenda através de casos de uso como os recursos da blockchain promovem o bem comum e permite que as empresas resolvam problemas globais.
Rastreamento do café a partir do momento em que os grãos são colhidos

O IBM Food Trust ajuda o Farmer Connect a aumentar a confiança com um registro verificável da jornada do café até sua xícara, rastreando os grãos a partir do momento em que são colhidos. O futuro do café é a rastreabilidade.

"Rastreabilidade significa ter visibilidade para saber se o café foi originado de forma responsável e sustentável".

– Dan Behrends, Fundador e Presidente, Farmer Connect
Transformando resíduos plásticos em moeda de alto valor

O Plastic Bank está ajudando mais de um bilhão de pessoas em áreas de alta pobreza e alta poluição plástica a transformar suas vidas. A empresa usa uma solução criada com a IBM Blockchain Platform para coletar e trocar resíduos plásticos por itens que eles mais precisam.

"Usamos o blockchain para resolver problemas globais, oferecendo inclusão financeira para as comunidades carentes do mundo e criando sistemas de reciclagem de plástico com transparência social".

– Shaun Frankson, cofundador e CTO, Plastic Bank
Mais maneiras de fazer a diferença com a IBM Blockchain
Trem transportando cobalto
Ajudando a assegurar que o cobalto seja minerado eticamente
A mineração de cobalto pode gerar poluição demasiada e alto risco para a saúde. Um consórcio que inclui a IBM está usando blockchain para rastrear o cobalto desde a extração, a fundição até os fabricantes a fim de ajudar a assegurar o manuseio responsável.
Palmeiras ao vento
Transformação de auxílio a desastres naturais com blockchain
Milhares de indivíduos e empresas ainda estão com dificuldades após o furacão Harvey. Na Bonds of Trust, você verá a história de seus desafios e como a tecnologia blockchain pode ajudar a transformar o processo de recuperação.
Imagem aérea de um trator na plantação
O microfinanciamento impulsiona vendas em quiosques de alimentos no Quênia
A Twiga Foods usa IBM Blockchain para fazer empréstimos a fornecedores locais de alimentos. Com os contratos inteligentes, os empréstimos são processados de forma rápida e segura, ajudando as empresas a prosperar e entregar produtos mais frescos.
Comece a usar a IBM Blockchain

Junte-se a uma rede existente. Desenvolva sua própria solução de blockchain. Cocrie com um de nossos especialistas. Estabeleça parcerias com outras pessoas para obter novas oportunidades. O IBM Blockchain é adequado para todas as suas necessidades, onde quer que você esteja em sua jornada para a blockchain, ajudando você a conquistar seus objetivos.

Soluções relacionadas
Blockchain para alimentos

Descubra como uma rede inovadora conecta os participantes de uma cadeia de suprimentos de alimentos a registros autorizados, permanentes e compartilhados de dados do sistema de alimentos.

Plataforma blockchain

Descubra como a blockchain de software livre e líder em plataformas corporativas está transformando empresas, gerando crescimento e criando novos modelos de negócios.

Transparência da cadeia de fornecimento

Crie um ecossistema de blockchain para compartilhar dados de maneira segura com seus parceiros de cadeia de suprimentos.

Blockchain para distribuição de vacinas

Saiba como assegurar a confiança das vacinas desde a produção até a aplicação.

Gerenciamento de fornecedores

Junte-se à rede construída para acelerar a qualificação, integração e gestão de fornecedores.

Digital Health Pass

Descubra uma forma mais inteligente de levar as pessoas de volta ao seu local de origem com verificação e credenciais confiáveis.
Recursos
Mulher trabalhando com um notebook
Blog IBM Blockchain
Veja conversas, histórias e opiniões na comunidade da blockchain.
Mãos no solo plantando uma árvore
A Cognition Foundry usa blockchain para o bem comum
O Prêmio IBM Beacon Blockchain Trailblazer 2020 foi concedido à Cognition Foundry, um Parceiro de Negócios IBM, por seus esforços para ajudar simultaneamente a melhorar o meio ambiente e a transformar vidas criando novos modelos de negócios.
Funcionário em um escritório segurando um tablet grande e olhando através da janela para uma rua da cidade
Criando blockchains que promovem o bem
Cinco princípios de como a blockchain pode entregar valor real de negócios, ser equitativo para todos os participantes e promover a inovação aberta para criar redes de blockchain corporativas confiáveis e transparentes.
Ilustração de cadeado
O que é segurança de blockchain?
Saiba mais sobre a segurança de blockchain, um sistema abrangente de gerenciamento de riscos para uma rede de blockchain, que permite reduzir os riscos de ataques e fraude.
Armazém
Blockchain para negócios
As empresas podem aproveitar os benefícios da blockchain, incluindo consenso, replicação, imutabilidade e segurança das transações.
Navio
O que é blockchain?
Descubra por que as empresas de todo o mundo estão adotando a blockchain, o livro-razão compartilhado e imutável usado para registrar transações, rastrear recursos e gerar confiança.
Próximos passos

Conheça nossos guias informativos para saber mais sobre vários aspectos da blockchain, ou seja, como funciona, formas de utilizá-la e considerações sobre implementação.
