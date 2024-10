Dependendo do tamanho da empresa, do setor e das prioridades para a recuperação de desastres, existem muitos planos diferentes a considerar. Após realizar a análise de impacto nos negócios (BIA) e a análise de risco (RA), uma empresa pode decidir que precisa de diferentes planos de DR para diferentes ativos, como armazéns, data centers, equipamentos críticos, entre outros.

Independentemente do que você precisa proteger, o objetivo geral de um bom DRP deve ser a restauração dos processos normais de negócios da forma mais rápida e segura possível. Aqui estão cinco casos de uso de recuperação de desastres empresariais para ajudar a entender melhor a importância de escolher a solução certa e criar um plano forte.

Desastres naturais (inundação, terremoto, incêndio etc.):

Desastres naturais como inundações, incêndios e terremotos podem ameaçar vidas humanas e bens valiosos, como edifícios, equipamentos e software. Imagine chegar ao trabalho e descobrir que um furacão, em outra parte do mundo, destruiu um armazém onde estão guardados seus equipamentos mais valiosos. Segundo a Forbes, 40% das pequenas e médias empresas (PMEs) nunca reabrem após um desastre natural. Planos de recuperação de desastres (DRPs) fortes ajudam as empresas a enfrentar uma variedade de desastres naturais e garantem que a infraestrutura mais crítica, incluindo os funcionários, permaneça segura.

Uma prática que está crescendo em popularidade nos planos de recuperação de desastres naturais é a redundância geográfica. Nesse método, ativos importantes da empresa são movidos para fora do local e até distribuídos em várias localidades, o que reduz as chances de que o mesmo evento impacte múltiplas áreas.

Ataques cibernéticos

Devido à sua natureza de alto perfil e custo elevado, um ataque cibernético é um dos tipos de interrupção mais devastadores e caros que uma empresa pode enfrentar. Para se recuperar de um ataque cibernético, as empresas frequentemente recorrem a um provedor de recuperação de desastres como serviço (DRaaS). Empresas que adotam a abordagem DRaaS essencialmente terceirizam seu DRP para um provedor de serviços. O provedor de DRaaS hospeda e gerencia a infraestrutura necessária para a recuperação, cria e gerencia os planos de resposta e assegura uma retomada rápida das operações críticas para os negócios após o ataque.

De acordo com um relatório recente da Global Market Insights (GMI) (link fora de ibm.com), o tamanho do mercado de DRaaS foi de USD 11,5 bilhões em 2022 e estava projetado para crescer 22% em 2023. Os provedores de DRaaS podem ajudar empresas a lidar com uma ampla gama de problemas causados por ataques cibernéticos, incluindo a restauração do acesso a sistemas impactados, a redução do downtime, a restauração da confiança dos investidores e a garantia de conformidade em setores altamente regulamentados.

Interrupções em servidores locais ou na nuvem

Para mitigar danos de uma interrupção de um provedor de nuvem ou de servidor local, muitas empresas utilizam o processo de failover/failback. No caso de uma interrupção em um ambiente de nuvem, multinuvem ou servidor local, um sistema com failover/failback como parte do seu plano de recuperação de desastres (DRP) será imediatamente transferido para um ambiente de backup. Nesse ambiente, as operações comerciais podem continuar indefinidamente utilizando serviços em nuvem. Em alguns casos, os usuários nem perceberão que não estão usando seu ambiente típico de computação em nuvem. Quando o servidor principal estiver de volta em operação, as atividades retornam ao sistema original e o servidor secundário é desligado. Essa transferência suave ajuda a prevenir a perda de dados e mantém os serviços valiosos on-line durante a interrupção.

Falhas de conectividade de rede

Além de ataques cibernéticos, a queda de uma rede pode custar milhões em downtime e gerar ciclos de notícias prejudiciais para as empresas. Implementar planos sólidos de recuperação de rede ajuda as empresas a se recuperarem de uma variedade de interrupções críticas, como falhas no acesso à internet, comunicações móveis, redes locais (LAN) e redes de longa distância (WAN).

Com tantas empresas dependendo de serviços de rede para suas operações principais, os planos e soluções de recuperação de rede devem documentar claramente os procedimentos e responsabilidades necessárias para restaurar o serviço. Assim como os DRPs de ataques cibernéticos, os DRPs de falhas de rede estão cada vez mais sendo terceirizados para provedores de DRaaS, que possuem recursos e experiência especializados.

Quedas em data centers

A queda de um data center pode causar diversos problemas para uma empresa. Algumas ameaças comuns ao armazenamento de dados incluem interrupções de energia, equipes sobrecarregadas, que podem resultar em erro humano e dificuldade em seguir requisitos de conformidade.Os planos de recuperação de desastres de data centers focam na segurança da instalação e na capacidade dos funcionários de retomarem as operações após um incidente não planejado.

Os DRPs de data centers avaliam riscos e analisam os principais componentes, como ambiente físico, conectividade, fontes de energia e segurança. Como os data centers enfrentam uma ampla gama de ameaças potenciais, seus DRPs tendem a ser mais amplos em escopo do que outros.