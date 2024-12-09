Segurança

Vulnerabilidades de dia zero ressaltam riscos crescentes em interfaces voltadas para a Internet

Um homem trabalhando em um computador no escuro

Autores

Jonathan Reed

Freelance Technology Writer

Relatórios recentes confirmam a invasão ativa de uma vulnerabilidade crítica de última geração de dia zero que visa as interfaces de gerenciamento dos firewalls (NGFW) da Palo Alto Networks. Embora os avisos rápidos e as orientações de mitigação da Palo Alto ofereçam um ponto de partida para a remediação, as implicações mais amplas dessas vulnerabilidades exigem a atenção das organizações em todo o mundo.

O aumento nos ataques a interfaces de gerenciamento voltados para a internet destaca um cenário de ameaças em evolução e exige repensar a forma como as organizações protegem ativos críticos.

Quem está fazendo exploração do dia zero do NGFW?

Até o momento, pouco se sabe sobre os atores por trás da invasão ativa do dia zero da Palo Alto NGFW. A Palo Alto observou ataques contra um número limitado de interfaces de gerenciamento expostas à Internet, mas as origens dessas campanhas permanecem sob investigação.

As especulações sobre o envolvimento de grupos patrocinados pelo Estado ou motivados financeiramente persistem, dados os alvos de alto valor tipicamente associados a essas vulnerabilidades. Os pesquisadores notaram referências a uma exploração relacionada que está sendo vendida em fóruns da dark web, sugerindo um alcance potencialmente mais amplo dessa ameaça.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos sua inscrição!

Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Tendências em interfaces de gerenciamento de segmentação

Os invasores utilizam cada vez mais táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) avançadas para comprometer interfaces de gerenciamento expostas à Internet, muitas vezes ignorando as defesas tradicionais. Essas interfaces, que fornecem controle administrativo sobre a infraestrutura crítica, são um alvo lucrativo para adversários que buscam obter acesso não autorizado, manipular configurações ou exploração de vulnerabilidades de escalada de privilégios.

Dados recentes mostram uma tendência preocupante: os cibercriminosos estão se tornando hábeis na identificação e exploração dessas fraquezas, especialmente em cenários em que as organizações não conseguem aderir às melhores práticas. A descoberta do dia zero da Palo Alto NGFW aumenta a lista crescente de vulnerabilidades ativamente exploradas para atingir esses pontos de entrada de alto valor.

Mixture of Experts | 12 de dezembro, episódio 85

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Veja todos os episódios de Mixture of Experts

Mitigação de riscos: o que funciona e o que não funciona

Como a Palo Alto Networks trabalha em patches e atualizações de prevenção de ameaças, as organizações devem agir de forma decisiva para limitar sua exposição. Historicamente, a segurança de interfaces de gerenciamento dependeu de uma combinação de medidas básicas:

  1. Restrição do acesso a IPs confiáveis
    Isso continua sendo uma pedra angular da limitação da exposição. Ao permitir o acesso somente a partir de endereços IP internos específicos e confiáveis, as organizações podem reduzir significativamente o risco de acesso não autorizado. A Palo Alto e outros especialistas em cibersegurança enfatizam essa medida como a solução temporária mais eficaz.
  2. Segmentação de rede e uso de servidores de salto 
    Isolar interfaces de gerenciamento do acesso direto à internet e rotear o tráfego administrativo por meio de caixas de salto seguras adiciona uma camada crítica de proteção. Os invasores precisariam de acesso privilegiado à caixa de salto para prosseguir, tornando a invasão consideravelmente mais desafiadora.
  3. Detecção e prevenção de ameaças
    O uso de inteligência de ameaças e ferramentas de prevenção, como sistemas de detecção de intrusões e firewalls configurados para bloquear assinaturas de ataques conhecidas, pode fornecer proteção em tempo real contra ameaças emergentes.
  4. Autenticação multifatorial (MFA)
    A aplicação da MFA para acesso administrativo ajuda a mitigar os riscos, mesmo que as credenciais de login estejam comprometidas.

No entanto, algumas abordagens tradicionais estão se mostrando insuficientes diante de métodos de ataque sofisticados:

  • Restrições de IP estático isoladamente: enquanto as restrições de IP são críticas, elas podem ser prejudicadas se os invasores comprometerem um IP confiável ou realizarem uma exploração de outras vulnerabilidades na mesma rede.
  • Software desatualizado e sistemas legados: Muitas organizações ainda operam sistemas legados sem suporte robusto para funcionalidades de segurança modernas. Esses sistemas costumam ser o elo mais fraco na defesa contra TTPs avançados.
  • Dependência excessiva de defesas perimetrais: confiar exclusivamente em defesas perimetrais, como como firewalls, sem a implementação dos princípios de zero trust, deixa lacunas que podem ser exploradas por violadores.

Gerenciamento de exposição a ameaças

O gerenciamento da exposição vai além de patches e medidas básicas de fortalecimento. As organizações devem adotar uma abordagem proativa para identificar e corrigir possíveis vulnerabilidades:

  • Descoberta de ativos e varredura contínua: as varreduras de rotina para detectar interfaces voltadas para a Internet e mapear a superfície de ataque são cruciais. Por exemplo, as organizações podem utilizar ferramentas de varredura para identificar configurações incorretas ou interfaces expostas inadvertidamente à internet.
  • Gerenciamento de vulnerabilidades: nem todas as vulnerabilidades representam o mesmo nível de risco. Os pontos fracos críticos, como desvios de autenticação ou falhas na execução remota de código, devem ter precedência nos esforços de remediação.
  • Preparação para resposta a incidentes: Dada a rapidez com que as vulnerabilidades zero-day são invadidas, ter um plano robusto de resposta a incidentes garante contenção e recuperação rápidas em caso de violação.

Lições para as organizações

A invasão de interfaces de gerenciamento voltadas para a Internet serve como um lembrete clara da importância de medidas de segurança proativas. Enquanto fornecedores como a Palo Alto Networks lidam com vulnerabilidades por meio de patches, as organizações devem tomar medidas imediatas para reduzir sua superfície de ataque. Restringir o acesso, implementar defesas em camadas e adotar práticas de gerenciamento de exposição contínua a ameaças é crítico para ficar à frente dos adversários.