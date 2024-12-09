Vulnerabilidades de dia zero ressaltam riscos crescentes em interfaces voltadas para a Internet

Relatórios recentes confirmam a invasão ativa de uma vulnerabilidade crítica de última geração de dia zero que visa as interfaces de gerenciamento dos firewalls (NGFW) da Palo Alto Networks. Embora os avisos rápidos e as orientações de mitigação da Palo Alto ofereçam um ponto de partida para a remediação, as implicações mais amplas dessas vulnerabilidades exigem a atenção das organizações em todo o mundo.

O aumento nos ataques a interfaces de gerenciamento voltados para a internet destaca um cenário de ameaças em evolução e exige repensar a forma como as organizações protegem ativos críticos.