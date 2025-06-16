Conheça a Simular, a startup que quer desenvolver computadores autônomos

Os computadores podem se tornar autônomos? Essa é a aposta por trás da Simular, uma startup que cria agentes de IA capazes de usar computadores como humanos. A IBM Think discutiu computadores agênticos com Ang Li, CEO e cofundador da Simular, que trabalhou no Google DeepMind e na área de direção autônoma da Baidu.

Segundo Li, quando interagimos com um computador, os humanos gastam muito tempo realizando ações inúteis. Por exemplo, de acordo com um estudo que ele realizou com sua equipe, o usuário médio passa até cinco horas por dia apenas movendo o mouse.

"O teclado e o mouse não são naturais", disse ele em entrevista à IBM Think. "Nossa geração ainda está acostumada com isso, mas a anterior não estava, e talvez a próxima também não esteja." Em vez disso, Li afirmou que devemos olhar para dentro e observar como os humanos funcionam para orientar a evolução da IA. "A Tecnologia tenta criar algo que facilite a comunicação, como a fala, e busca fazer com que essa máquina se comporte como um ser humano, para que possamos interagir de forma mais natural."