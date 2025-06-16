Conheça a Simular, a startup que quer desenvolver computadores autônomos

Os computadores podem se tornar autônomos? Essa é a aposta por trás da Simular, uma startup que cria agentes de IA capazes de usar computadores como humanos. A IBM Think discutiu computadores agênticos com Ang Li, CEO e cofundador da Simular, que trabalhou no Google DeepMind e na área de direção autônoma da Baidu.
Segundo Li, quando interagimos com um computador, os humanos gastam muito tempo realizando ações inúteis. Por exemplo, de acordo com um estudo que ele realizou com sua equipe, o usuário médio passa até cinco horas por dia apenas movendo o mouse.
"O teclado e o mouse não são naturais", disse ele em entrevista à IBM Think. "Nossa geração ainda está acostumada com isso, mas a anterior não estava, e talvez a próxima também não esteja." Em vez disso, Li afirmou que devemos olhar para dentro e observar como os humanos funcionam para orientar a evolução da IA. "A Tecnologia tenta criar algo que facilite a comunicação, como a fala, e busca fazer com que essa máquina se comporte como um ser humano, para que possamos interagir de forma mais natural."
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
A Simular vislumbra um futuro onde os computadores funcionem como sistemas totalmente autônomos. "Todo mundo pensa que a IAG [inteligência artificial geral] age como robôs humanoides, carros autônomos", disse Li. "Acho que é definitivamente uma das direções possíveis, mas e se os computadores puderem fazer todo o trabalho que eu faço? Isso já é inteligência em nível humano." Li acredita que isso já é possível, graças a avanços tecnológicos como frameworks de código aberto e sistemas multiagentes.
O Simular foi lançado no macOS no início da primavera como um navegador nativo, com o objetivo de assumir as tarefas mais rotineiras e repetitivas que podem sobrecarregar as pessoas com trabalhos pouco gratificantes ou impactantes. Em vez de ser executado na nuvem, o agente da Simular é executado localmente via um navegador WebKit nativo, operando de forma autônoma em segundo plano e permitindo que os usuários intervenham a qualquer momento.
Na visão de Li, os humanos permanecerão no circuito e coexistirão com os agentes. "Os agentes ainda cometem muitos erros, por isso é importante que os humanos tenham a capacidade de intervir imediatamente", disse ele. "É exatamente como o CEO de uma empresa. Se você quiser enviar um cheque ou transferir dinheiro para outra empresa, sempre precisa que alguém assine, certo?"
A navegação agêntica é um mercado concorrido, e a concorrência está acirrada este ano. A The Browser Company acaba de lançar o Dia, sua própria versão de navegação agêntica, para os usuários de seu antigo produto principal, o Arc.
"A IA vai mudar a forma como interagimos com nosso computador e as coisas para as quais recorremos a ele", disse Josh Miller, CEO da The Browser Company, em um podcast recente.
Em janeiro, a OpenAI lançou o Operator, um agente autônomo para tarefas baseadas em navegador. Algumas semanas depois, a Perplexity apresentou seu próprio navegador de IA, o Comet, que ainda não foi lançado. "O motivo de estarmos desenvolvendo para navegador é que talvez seja a melhor maneira de criar agentes", disse Aravind Srinivas, CEO da Perplexity, em uma entrevista com o The Verge no último mês de abril.
Li, que publicou um artigo com esta equipe no outono passado, sobre um framework aberto de agentes que utiliza computadores como humanos, vê o ritmo acelerado da inovação em IA agêntica. "Acho ótimo que mais pessoas estejam trabalhando nisso", disse ele.
Ele está convencido de que, em um futuro próximo, os seres humanos serão capazes de se concentrar exclusivamente na inovação criativa. "Se a tecnologia for boa o suficiente, então todos carregarão uma caixa pequena, ou algo ainda menor", disse ele. "Então, basta falar com a caixa, e a caixa fará o trabalho por você." Você não precisa olhar para telas. Esse é o futuro que estou vendo."
Descubra como você pode liberar todo o potencial da IA generativa com agentes de IA.
Aprofunde-se neste guia abrangente que divide os principais casos de uso, os principais recursos e as recomendações passo a passo para ajudar na escolha das soluções certas para sua empresa.
Participe da comunidade para arquitetos e desenvolvedores de IA para aprender, compartilhar ideias e se conectar com outras pessoas.
Explore a diferença entre agentes e assistentes de IA e saiba como eles podem transformar a produtividade empresarial.
Será que 2025 será o ano dos agentes de IA? Neste episódio do Mixture of Experts, avaliamos modelos de IA, agentes, hardware e lançamentos de produtos com alguns dos principais especialistas do setor.
Permita que desenvolvedores criem, implementem e monitorem agentes de IA com o IBM watsonx.ai studio.
Atinja uma produtividade revolucionária com um dos conjuntos de recursos mais abrangentes do setor para ajudar as empresas a criar, personalizar e gerenciar agentes e assistentes de IA.
Tenha mais de 90% de economia de custos com os modelos menores e abertos do Granite, projetados para a eficiência do desenvolvedor. Esses modelos prontos para uso corporativo oferecem desempenho excepcional em relação aos benchmarks de segurança e em uma ampla variedade de tarefas corporativas, da cibersegurança a RAG.
Automatize seus fluxos de trabalho complexos e crie uma produtividade revolucionária com um dos conjuntos de recursos mais abrangentes do setor para ajudar empresas a construir, personalizar e fazer o gerenciamento de agentes e assistentes de IA.