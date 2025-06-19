Este artigo foi escrito com a contribuição de Narayanan Alampallam, diretor de desenvolvimento de parceiros globais da Microsoft, e Srinivasan Venkatarajan, diretor de negócios de parceiros globais (dados e IA) da Microsoft.
Os casos de uso da IA agêntica podem ser transformados em soluções do mundo real? Mais de 900 participantes acreditam que sim.
Na primavera passada, a IBM Consulting e a Microsoft realizaram seu terceiro hackathon anual, com a participação de clientes e equipes da IBM. O foco deste ano: IA agêntica. Com a experiência da IBM Consulting e da Microsoft, o hackathon proporcionou às organizações a oportunidade de criar um caso de uso específico, experimentar e desenvolver uma solução impulsionada por IA verdadeiramente inovadora, pronta para gerar valor para o negócio.
Em todos os setores, fica claro que muitos líderes empresariais voltaram sua atenção e seus investimentos para os agentes de IA. O estudo global dos CEOs deste ano do IBM Institute for Business Value revelou que 61% deles afirmam estar adotando ativamente agentes de IA atualmente e se preparando para implementá-los em escala. No entanto, as organizações lutam para desenvolver talentos, priorizar casos de uso e testar os recursos e a governança.
Reconhecendo esses desafios, a IBM Consulting e a Microsoft criaram o hackathon para fornecer aos participantes a tecnologia, a experiência, o ambiente de experimentação estruturado e o suporte prático necessários para superar essas barreiras de desenvolvimento e implementação.
"Foi importante para nosso departamento usar o hackathon e a experiência da IBM Consulting e da Microsoft para explorar como a IA e a automação poderiam aumentar a eficiência de nossa força de trabalho móvel", disse John Harrison, diretor de TI do Departamento de Assuntos Comunitários do Estado de Nova Jersey, que desenvolveu uma das soluções vencedoras, o "Checkmate".
Em parceria com a IBM, o cliente criou o Checkmate para lidar com o desafio da entrada de dados tradicional para a força de trabalho móvel do Departamento de Assuntos Comunitários do Estado de Nova Jersey, como os inspetores de fiscalização de normas que promovem a segurança pública. A solução usou uma série de agentes de IA criados com a IA do Microsoft Azure e integrados ao Microsoft Dynamics 365 (D365) e ao Power Automate.
O Checkmate demonstrou como os usuários podem capturar e compartilhar descobertas em tempo real de forma mais eficiente, garantindo ao mesmo tempo ações de acompanhamento oportunas. A solução permite a interação conversacional entre inspetores de segurança pública e a IA generativa usando a funcionalidade speech to text . Durante essas interações, o Checkmate vai captar o que os inspetores disserem e analisar essas informações à luz do texto do código e de outros dados, para recomendar autuações ou outras medidas a serem tomadas. Assim que a inspeção for concluída, os elementos de IA agêntica, como reconhecimento de intenção e contexto, criarão o registro da inspeção no D365 para o inspetor.
De forma geral, o Checkmate visa aumentar a eficiência dos funcionários em campo, promover uma melhor conformidade em todo o departamento, reduzir erros humanos, tornar o processo de inspeção mais eficiente e, em suma, promover a segurança pública. "A solução impulsionada pela IA não só se integrará em todo nosso stack tecnológico para melhorar nossos processos de negócio diários, como também apoiará uma melhor conformidade, reduzirá erros manuais e permitirá que nossa equipe trabalhe de forma mais inteligente e tome medidas mais rápidas com base em suas descobertas", afirmou Harrison.
Outro projeto vencedor veio do Departamento de Segurança Infantil do Estado do Arizona (DCS) e se concentrou na criação de uma solução de IA agêntica para ajudar a transformar os serviços de bem-estar infantil e a responder melhor às necessidades das famílias que atendem. Utilizando o stack de IA da Microsoft, a solução da equipe visa aprimorar os processos de identificação, rastreamento e envio de serviços do departamento, para aumentar a precisão dos relatórios e ajudar a garantir registros de serviço confiáveis. Relatórios e registros de serviços confiáveis são essenciais para apoiar a tomada de decisão dos trabalhadores e ajudar o departamento a garantir e maximizar o financiamento crítico com base no rastreamento preciso dos serviços comunitários.
"A equipe da IBM Consulting nos ajudou a implementar soluções fundamentais de IA generativa da Microsoft, que melhoraram significativamente a eficiência dos assistentes sociais, permitindo que eles se concentrem no que realmente importa: ajudar as famílias", afirma Frank Sweeney, diretor executivo de TI do Departamento de Serviços Infantis do Arizona.
A hackathon deste ano recebeu mais de 900 participantes, um recorde em comparação com anos anteriores, com 225 equipes representando clientes de 25 países diferentes em diversos setores, incluindo bens de consumo embalados, varejo e moda, saúde, hotelaria, indústria e manufatura, além de governos estaduais e locais. Ao final do evento de oito semanas, mais de 200 soluções protótipo foram enviadas para avaliação por um painel de especialistas da IBM e da Microsoft.
"O Hackathon de IA agêntica da IBM e da Microsoft mostra como a IA agêntica, combinada com a colaboração profunda entre setores e o poder da IA da Microsoft Azure Foundry, permite uma experimentação rápida, comprovação de valor e, ao mesmo tempo, abre caminho para soluções escaláveis que atendem às necessidades reais de negócios", disse Piyush Mangalick, vice-presidente e chefe de Engenharia Aplicada de IA Central da Microsoft.
Além dos clientes, equipes globais de funcionários da IBM também participaram do hackathon deste ano para desenvolver suas próprias soluções exclusivas de IA agêntica. As equipes vencedoras da IBM utilizaram as ferramentas e serviços da IA agêntica da Microsoft para desenvolver soluções que atendessem às necessidades de negócios como a transformação das operações bancárias, a otimização da produção e planejamento da cadeia de suprimentos e a criação de um consultor digital inteligente para a experiência de compra do consumidor, sendo que cada solução tinha o potencial de ser escalada como um ativo replicável para os clientes.
"O crescimento coletivo de conhecimento e ativo que testemunhamos e aproveitamos são enormes", escreveu Sumeet Parashar, sócio associado e líder da oferta de integração de IA da IBM Consulting em uma publicação no LinkedIn. Os participantes "[testaram] os limites da Tecnologia, desenvolvendo padrões e ativos de código para casos de uso, governança de IA e todos os aspectos da adoção de IA."
A prática da IBM Consulting com a Microsoft é desenvolvida sobre uma parceria plurianual com o objetivo de gerar resultados de negócios para clientes que enfrentam transformações complexas em IA, nuvem e segurança. A IBM conta com mais de 33.000 profissionais certificados pela Microsoft, que são complementados pelos recursos da nossa plataforma de entrega impulsionada por IA, a IBM Consulting Advantage, para oferecer valor melhor e mais rápido aos clientes.
