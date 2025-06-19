"Foi importante para nosso departamento usar o hackathon e a experiência da IBM Consulting e da Microsoft para explorar como a IA e a automação poderiam aumentar a eficiência de nossa força de trabalho móvel", disse John Harrison, diretor de TI do Departamento de Assuntos Comunitários do Estado de Nova Jersey, que desenvolveu uma das soluções vencedoras, o "Checkmate".

Em parceria com a IBM, o cliente criou o Checkmate para lidar com o desafio da entrada de dados tradicional para a força de trabalho móvel do Departamento de Assuntos Comunitários do Estado de Nova Jersey, como os inspetores de fiscalização de normas que promovem a segurança pública. A solução usou uma série de agentes de IA criados com a IA do Microsoft Azure e integrados ao Microsoft Dynamics 365 (D365) e ao Power Automate.

O Checkmate demonstrou como os usuários podem capturar e compartilhar descobertas em tempo real de forma mais eficiente, garantindo ao mesmo tempo ações de acompanhamento oportunas. A solução permite a interação conversacional entre inspetores de segurança pública e a IA generativa usando a funcionalidade speech to text . Durante essas interações, o Checkmate vai captar o que os inspetores disserem e analisar essas informações à luz do texto do código e de outros dados, para recomendar autuações ou outras medidas a serem tomadas. Assim que a inspeção for concluída, os elementos de IA agêntica, como reconhecimento de intenção e contexto, criarão o registro da inspeção no D365 para o inspetor.

De forma geral, o Checkmate visa aumentar a eficiência dos funcionários em campo, promover uma melhor conformidade em todo o departamento, reduzir erros humanos, tornar o processo de inspeção mais eficiente e, em suma, promover a segurança pública. "A solução impulsionada pela IA não só se integrará em todo nosso stack tecnológico para melhorar nossos processos de negócio diários, como também apoiará uma melhor conformidade, reduzirá erros manuais e permitirá que nossa equipe trabalhe de forma mais inteligente e tome medidas mais rápidas com base em suas descobertas", afirmou Harrison.

Outro projeto vencedor veio do Departamento de Segurança Infantil do Estado do Arizona (DCS) e se concentrou na criação de uma solução de IA agêntica para ajudar a transformar os serviços de bem-estar infantil e a responder melhor às necessidades das famílias que atendem. Utilizando o stack de IA da Microsoft, a solução da equipe visa aprimorar os processos de identificação, rastreamento e envio de serviços do departamento, para aumentar a precisão dos relatórios e ajudar a garantir registros de serviço confiáveis. Relatórios e registros de serviços confiáveis são essenciais para apoiar a tomada de decisão dos trabalhadores e ajudar o departamento a garantir e maximizar o financiamento crítico com base no rastreamento preciso dos serviços comunitários.

"A equipe da IBM Consulting nos ajudou a implementar soluções fundamentais de IA generativa da Microsoft, que melhoraram significativamente a eficiência dos assistentes sociais, permitindo que eles se concentrem no que realmente importa: ajudar as famílias", afirma Frank Sweeney, diretor executivo de TI do Departamento de Serviços Infantis do Arizona.