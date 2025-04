A transformação prospera na colaboração

Individualmente, Funai e Lyteson abordaram a necessidade dos benchmarks e a realização de valor no setor de tecnologia. Especificamente no espaço de TI, Lyteson afirmou que se concentra muito na “tentativa de alinhar expectativas” e responder à pergunta sobre o que seria considerado um bom resultado e como identificar isso.

Essa é uma pergunta comum feita durante uma transformação de negócios, muitas vezes sinônimo de transformação digital. Medindo o sucesso de uma transformação, os líderes precisam avaliar constantemente os custos e a eficiência operacional. Precisam também avaliar várias métricas em vez de depender de um conjunto.

"Considerando os serviços que utilizamos, a abordagem do gerenciamento de negócios de tecnologia apresenta uma boa taxonomia, o que possibilita comparar coisas diferentes", disse Lyeston.

A organização do CIO como um todo selecionou a Apptio para transformar o ambiente de nuvem híbrida da IBM e implementar o modelo de gerenciamento de negócios de tecnologia (TBM) a que Lyeston se refere no podcast. O objetivo dessa transformação era realocar o orçamento de TI para transformar o ambiente de nuvem híbrida e fazer as correções dos desafios de custo que a organização havia enfrentado anteriormente.

Em uma linha semelhante, Aniszczyk acredita que deveria haver mais empresas de código aberto para tornar o código aberto sustentável e criar mais inovação. Para descobrir o que é bom para o software de código aberto, será necessário que mais pessoas trabalhem no software e testem novos modelos, como a IA.

"Estamos no processo de uma revolução do código aberto no campo de IA neste momento, o que é impressionante de se ver", disse Aniszczyk.

A transformação é um esforço colaborativo em toda a organização. Ela exige conhecimento coletivo e diversas perspectivas que compartilham uma visão em comum. Os líderes de transformação deste podcast exemplificam a noção de que a colaboração promove a inovação, não importa a área da empresa em que você esteja. Líderes transformadores, desde a diretoria executiva, diretores executivos até as linhas de negócios, são inovadores que podem aprender com as experiências dos outros e possivelmente levar essas práticas para os esforços de transformação da sua própria organização.

