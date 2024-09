A organização do CIO selecionou o Apptio para transformar o ambiente de nuvem híbrida da IBM e implementar o modelo de gerenciamento de negócios de tecnologia (TBM). A jornada começou em 2021 com uma prova de conceito (POC). O escopo incluiu a implementação do ApptioOne (link fora de ibm.com) nos EUA, com foco principal na organização da plataforma de nuvem híbrida do CIO. O escopo inicial incluiu USD 1,5 bilhões em custos de TI. Os resultados da POC forneceram justificativa para expandir o escopo e incluir o restante de USD 1 bilhão em custos de TI para fornecer uma visão global do custo de TI do CIO.

A IBM adquiriu o Apptio em agosto de 2023. Isso deu ao CIO uma oportunidade única de escalar a iniciativa do Apptio que começou em 2021, adotar o pacote integrado Apptio e demonstrar seu impacto em um ambiente empresarial, sendo o Cliente Zero. O pacote integrado Apptio incluiu Apptio Targetprocess (link fora de ibm.com) e o Apptio IT Planning (link fora de ibm.com) disponível no modelo ApptioOne existente.

A iniciativa aumentada do Apptio aumentou a transparência dos custos e permitiu à organização do CIO a visibilidade do TCO2 das aplicações, apoiando decisões baseadas em dados reais dos custos das aplicações e insights empresariais em tempo real.