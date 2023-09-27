Desmistificando a observabilidade – Parte 6: A observabilidade é uma parte de seu stack

Em nossa série de blogs, desmistificamos o seguinte sobre a observabilidade até agora:
Hoje, estamos nos aprofundando em outro equívoco sobre a observabilidade — a crença de que ela é aplicável exclusivamente a uma parte específica de seu stack ou aplicação.
Esse equívoco surge de um mal-entendido fundamental sobre o conceito central da observabilidade. Ao ver a observabilidade como limitada a uma camada, ignora-se sua natureza holística, que abrange todas as camadas do stack e suas interconexões. Ao derrubar esse mito, nosso objetivo é iluminar a essência da observabilidade como uma prática abrangente que oferece insights profundos sobre a funcionalidade e o desempenho de sistemas inteiros.
No gerenciamento moderno de softwares e sistemas, a observabilidade vai além de focar em apenas uma parte do stack. Ela abrange todo o sistema, da camada de aplicação à camada de infraestrutura e tudo o que estiver no meio.
O mito provavelmente deriva de uma visão estreita de que apenas monitorar um componente específico, como a camada da aplicação, é suficiente para entender o comportamento do sistema. No entanto, essa abordagem pode ignorar interações e dependências intricadas entre diferentes partes do stack.
A verdadeira observabilidade requer observar e analisar dados de todas as camadas do sistema, incluindo métricas de aplicação, rastreios e telemetria da infraestrutura. Essa abordagem abrangente permite que as equipes descubram insights sobre como todo o sistema opera, identifiquem gargalos de desempenho, detectem anomalias e, em última análise, ofereçam uma experiência mais confiável e eficiente para os usuários.
A observabilidade é aplicável em diversas plataformas, incluindo sistemas móveis e da web, de nuvem e mainframe, porque abrange uma ampla variedade de tecnologias e ambientes.
Vamos explorar os detalhes técnicos de como a observabilidade funciona em diferentes stacks de tecnologia e por que ela deve ser adotada universalmente:
No geral, adotar a observabilidade universalmente capacita as organizações a obter insights praticáveis, melhorar o desempenho do sistema e proporcionar melhores experiências em diversos stacks e ambientes de tecnologia.
