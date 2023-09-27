Desmistificando a observabilidade – Parte 6: A observabilidade é uma parte de seu stack

Em nossa série de blogs, desmistificamos o seguinte sobre a observabilidade até agora:

Hoje, estamos nos aprofundando em outro equívoco sobre a observabilidade — a crença de que ela é aplicável exclusivamente a uma parte específica de seu stack ou aplicação.

Esse equívoco surge de um mal-entendido fundamental sobre o conceito central da observabilidade. Ao ver a observabilidade como limitada a uma camada, ignora-se sua natureza holística, que abrange todas as camadas do stack e suas interconexões. Ao derrubar esse mito, nosso objetivo é iluminar a essência da observabilidade como uma prática abrangente que oferece insights profundos sobre a funcionalidade e o desempenho de sistemas inteiros.