Desmistificando a observabilidade – Parte 6: A observabilidade é uma parte de seu stack

27 de setembro de 2023

Ajuma Bella Salifu

Em nossa série de blogs, desmistificamos o seguinte sobre a observabilidade até agora:

Hoje, estamos nos aprofundando em outro equívoco sobre a observabilidade — a crença de que ela é aplicável exclusivamente a uma parte específica de seu stack ou aplicação.

Esse equívoco surge de um mal-entendido fundamental sobre o conceito central da observabilidade. Ao ver a observabilidade como limitada a uma camada, ignora-se sua natureza holística, que abrange todas as camadas do stack e suas interconexões. Ao derrubar esse mito, nosso objetivo é iluminar a essência da observabilidade como uma prática abrangente que oferece insights profundos sobre a funcionalidade e o desempenho de sistemas inteiros.

Por que é mito?

No gerenciamento moderno de softwares e sistemas, a observabilidade vai além de focar em apenas uma parte do stack. Ela abrange todo o sistema, da camada de aplicação à camada de infraestrutura e tudo o que estiver no meio.

O mito provavelmente deriva de uma visão estreita de que apenas monitorar um componente específico, como a camada da aplicação, é suficiente para entender o comportamento do sistema. No entanto, essa abordagem pode ignorar interações e dependências intricadas entre diferentes partes do stack.

A verdadeira observabilidade requer observar e analisar dados de todas as camadas do sistema, incluindo métricas de aplicação, rastreios e telemetria da infraestrutura. Essa abordagem abrangente permite que as equipes descubram insights sobre como todo o sistema opera, identifiquem gargalos de desempenho, detectem anomalias e, em última análise, ofereçam uma experiência mais confiável e eficiente para os usuários.

Fato: a observabilidade pode ser aplicada desde dispositivos móveis até mainframes

A observabilidade é aplicável em diversas plataformas, incluindo sistemas móveis e da web, de nuvem e mainframe, porque abrange uma ampla variedade de tecnologias e ambientes.

Vamos explorar os detalhes técnicos de como a observabilidade funciona em diferentes stacks de tecnologia e por que ela deve ser adotada universalmente:

  • Aplicações móveis: a observabilidade em aplicações móveis envolve instrumentar código para capturar eventos, métricas e registros relevantes. Isso é alcançado por meio da observação de frameworks em tempo real, bibliotecas de monitoramento de desempenho e ferramentas de geração de relatórios de falhas. Ao integrar mecanismos de observabilidade em aplicativos móveis, os desenvolvedores podem obter insights sobre as interações do usuário, gargalos de desempenho e erros, ajudando a melhorar a experiência do usuário e a qualidade geral do aplicativo.
  • Aplicativos da web: nos aplicativos da web, a observabilidade gira em torno da captura e análise de dados de diferentes camadas, como front-end, back-end e infraestrutura. Isso inclui o registro de solicitações HTTP, consultas a bancos de dados, tempos de resposta do servidor e utilização de recursos do sistema. Ao agregar e analisar esses dados com ferramentas de observabilidade, as equipes podem identificar problemas no desempenho, detectar erros e otimizar o desempenho das aplicações.
  • Serviços baseados em nuvem: para serviços baseados em nuvem, a observabilidade se concentra no monitoramento e na análise de sistemas distribuídos e arquiteturas de microsserviços. Isso envolve capturar e correlacionar registros, métricas e rastreios em vários componentes e serviços. Tecnologias como rastreio distribuído e malha de serviço oferecem visibilidade de ponta a ponta, de modo que as equipes compreendam os fluxos de solicitações, identifiquem gargalos de latência e solucionem problemas em diversos limites de serviço.
  • Sistemas de mainframe: mesmo nos sistemas de mainframe, a observabilidade desempenha um papel vital. Ferramentas de monitoramento e frameworks projetadas especificamente para mainframes podem capturar métricas, registros de transações e dados de uso de recursos. Ao aproveitar a observabilidade em mainframes, as organizações podem obter insights sobre o desempenho do sistema, identificar ineficiências e otimizar a alocação de recursos para processos de negócios críticos.

Por que a observabilidade deve ser aplicável a todas as partes de seu stack?

  • Compreensão abrangente do sistema: a observabilidade oferece uma visão holística de todo o stack do sistema, permitindo que as equipes entendam as interações, dependências e características de desempenho em diferentes componentes e tecnologias.
  • Solução de problemas e depuração mais rápidas: os dados de observabilidade ajudam as equipes a identificar e resolver problemas com rapidez, fornecendo insights granulares sobre o comportamento do sistema, possibilitando a solução de problemas e a depuração eficientes.
  • Detecção e prevenção proativa de problemas: com a observabilidade, as organizações podem detectar anomalias, monitorar métricas importantes e criar alertas para identificar e lidar com problemas potenciais proativamente, minimizando o downtime e melhorando a confiabilidade do sistema.
  • Melhor experiência do cliente: ao aproveitar a observabilidade em todas as plataformas, as organizações podem monitorar continuamente as interações dos usuários, identificar gargalos de desempenho e otimizar a experiência do cliente, levando a taxas mais altas de satisfação e retenção.

No geral, adotar a observabilidade universalmente capacita as organizações a obter insights praticáveis, melhorar o desempenho do sistema e proporcionar melhores experiências em diversos stacks e ambientes de tecnologia.

Observabilidade em números

A solução de observabilidade da IBM, o IBM Instana, foi desenvolvida especificamente para ser nativa da nuvem e projetada para fornecer dados de alta fidelidade de forma automática e contínua (granularidade de um segundo e rastreios de ponta a ponta) com o contexto de dependências lógicas e físicas em ambientes de aplicações, móveis, da web e de infraestrutura.

Se você deseja aprimorar suas práticas de observabilidade com visibilidade full stack e a capacidade de monitorar suas dependências de nuvem em tempo real, nós o convidamos a solicitar uma demo.

Muitos clientes conseguiram obter resultados tangíveis usando o IBM Instana. Por exemplo, a Conrad Electronic oferece vendas globais multicanal de mais de 450.000 componentes e dispositivos e processa milhões de atualizações e solicitações em tempo real.

O que está por vir

Fique de olho nos nossos próximos ebooks, que oferecem uma compilação para download de insights de observabilidade que podem influenciar significativamente sua próxima decisão de aprimorar ou iniciar sua observabilidade.
