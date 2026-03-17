Esta seção descreve como o portfólio de produtos de IA da IBM se alinha aos grupos de recursos dentro do modelo empresarial por grupo de recursos.

Central de modelos

O IBM® watsonx.ai oferece o conjunto completo de recursos no grupo de recursos do Model Hub. O watsonx.ai está disponível como um serviço baseado na nuvem e como um pacote de implementação no local; permitindo uma abordagem de implementação híbrida que combina recursos locais e baseados na nuvem; fornecendo aos arquitetos a flexibilidade de que precisam para atender aos requisitos funcionais e não funcionais de suas soluções de IA generativa sem ter que fazer compensações arquitetônicas substanciais.

Hospedagem de modelos

O IBM watsonx.ai fornece os recursos de gerenciamento do ciclo de vida de modelos, inferência de modelos e gerenciamento de políticas de acesso ao modelo do grupo de recursos de hospedagem de modelos. Para a inferência de modelos, o watsonx.ai oferece às empresas a capacidade de implementar modelos de IA como serviços REST usando uma API comum. Isso facilita a incorporação e o acesso a modelos nas aplicações por parte dos desenvolvedores de soluções de IA generativa, ao mesmo tempo que permite que cientistas de dados e engenheiros de IA atualizem os modelos ao longo do tempo sem afetar as aplicações consumidoras.

O watsonx.ai oferece espaços de implementação para lidar com os recursos de gerenciamento de políticas de acesso aos modelos. Os espaços de implementação são conjuntos de modelos, dados e ambientes implementáveis com acesso controlado que as empresas podem usar para gerenciar seus modelos de IA generativa e controlar o acesso a esses ativos.

Para o gerenciamento do ciclo de vida dos modelos, o watsonx.ai oferece às empresas a capacidade de implementar, atualizar e desativar ou excluir modelos ao longo do tempo.

Personalização de modelo

O IBM watsonx.ai fornece os recursos de ajuste de modelo e geração de incorporações no grupo de personalização de modelos. O Model Tuning é compatível com uma solução complementar, o Red Hat Openshift AI.

Governança de modelos e dados

O BM watsonx.governance fornece a maioria dos recursos do grupo de gestão de modelos e dados. Especificamente, o watsonx.governance fornece gerenciamento de modelos e fichas de dados, gerenciamento do catálogo de modelos, governança de riscos de modelos e gerenciamento jurídico e de conformidade. O gerenciamento do catálogo de dados é fornecido pelo IBM watsonx.data.

Monitoramento do modelos

O monitoramento de modelos é o aspecto operacional da governança de modelos e gestão de dados e, portanto, o IBM watsonx.governance fornece muitos dos recursos com o grupo de monitoramento de modelos para complementar os recursos de governança de modelos e gestão de dados que fornece. Especificamente, o watsonx.governance fornece os recursos de detecção HAP, detecçãode desvio de modelo, feedback e melhoria do modelo, explicabilidade e avaliação de modelo dentro desse grupo.

Engenharia de IA generativa

O IBM watsonx.ai fornece os recursos de engenharia de prompts e ajuste de prompts dentro do grupo de engenharia de IA generativa. O ajuste de modelos é compatível com uma solução complementar, o Red Hat Openshift AI.

O IBM watsonx Orchestrate usa o processamento de linguagem natural para extrair de um catálogo de habilidades básicas e avançadas para executar suas solicitações, no contexto e na ordem certa.