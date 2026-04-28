Soluções de middleware

Ferramentas de middleware legadas isoladas podem desacelerar o crescimento dos negócios quando não estão integradas. As operações de negócios precisam cada vez mais que os dados fluam perfeitamente pelo middleware de integração para APIs, integração de aplicativos, B2B, transferências de arquivos e eventos. Agora, os agentes de IA adicionam uma nova camada de complexidade e oportunidade como um novo tipo de "middleware inteligente", que precisa se conectar ao middleware existente. Na era da IA, uma Integration Platform as a Service (iPaaS) não é mais um luxo, mas uma necessidade para reduzir a complexidade e servir como base para a produtividade dos negócios.