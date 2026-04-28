Soluções de middleware

A integração de agentes de IA é o mais novo desafio e oportunidade do middleware. Operacionalize a IA com um iPaaS de middleware.
Ferramentas de middleware legadas isoladas podem desacelerar o crescimento dos negócios quando não estão integradas. As operações de negócios precisam cada vez mais que os dados fluam perfeitamente pelo middleware de integração para APIs, integração de aplicativos, B2B, transferências de arquivos e eventos. Agora, os agentes de IA adicionam uma nova camada de complexidade e oportunidade como um novo tipo de "middleware inteligente", que precisa se conectar ao middleware existente. Na era da IA, uma Integration Platform as a Service (iPaaS) não é mais um luxo, mas uma necessidade para reduzir a complexidade e servir como base para a produtividade dos negócios.
IA abrangente e capacitação de agentes agora são necessárias para soluções modernas de middleware. As organizações estão apostando em agentes de IA para impulsionar o crescimento. Os CEOs estão investindo agressivamente, mas 95% dos pilotos de IA acabam estagnando antes de chegar à produção.¹
O middleware moderno deve ser compatível com uma ampla gama de padrões de conectividade e integração em uma única plataforma. Isso permite que a organização centralize, padronize e otimize o middleware para impulsionar a produtividade dos negócios.
As soluções modernas de middleware precisam promover a conectividade e a produtividade da integração. As soluções devem incluir assistentes no-code, de pouco código, pro-code e IA para simplificar e acelerar projetos de middleware.
A proteção de middleware de ponta a ponta exige políticas e controles de segurança consistentes em todos os ambientes.
As infraestruturas modernas de middleware precisam ajudar tanto na integração de dados operacionais quanto na movimentação de grandes volumes de dados. A IBM tem soluções para auxiliar nas principais necessidades do middleware.
A combinação de tecnologias de integração de middleware em uma única plataforma multiplica a produtividade de várias maneiras:
Uma única camada de middleware de integração também ajuda a implementar, gerenciar e integrar novos agentes de IA em qualquer processo de negócios e serve como um facilitador para a produtividade de agentes em toda a sua organização
O volume de dados continua acelerando. Mover grandes quantidades de dados para o lugar certo na hora certa de forma segura e em conformidade continua sendo uma necessidade de missão crítica contínua para todas as organizações.
A IA é a forma mais nova de middleware. Embora a IA seja uma grande promessa de melhorar a produtividade dos negócios em toda a sua organização, ela precisa ser integrada à solução de middleware existente.
A proliferação de APIs desacelera seus negócios. Assuma o controle do ciclo de vida de suas APIs e desenvolva, gerencie, proteja e socialize sem dificuldade todos os tipos de APIs, onde quer que estejam. Os recursos de IA generativa automatizam tarefas manuais, economizando tempo e garantindo qualidade.
Gerencie integrações complexas com facilidade usando a integração de aplicações com foco em nuvem, que conecta todas as suas aplicações e orquestra fluxos de trabalho híbridos de ponta a ponta — trazendo ordem à expansão de integrações. Integre suas aplicações. Automatize seu trabalho.
Modernize seus compromissos B2B aproveitando a IA para acelerar a integração com qualquer parceiro comercial, independentemente de estar usando sistemas novos, antigos ou complexos. Integre facilmente seu B2B com outros middlewares para trocar documentos EDI de maneira confiável como parte de qualquer processo de negócios.
Gerencie facilmente arquivos de missão crítica, garantindo uma entrega segura no prazo, em uma plataforma governada e criptografada baseada na nuvem, que se integra a seus outros middlewares de negócios.
Descubra, proteja e escale seus eventos Kafka, sem caos. O IBM Event Endpoint Management oferece um plano de controle unificado para controle de acesso, aplicação de políticas e integração. Encontre os eventos de que você precisa, obtenha credenciais instantâneas e comece a desenvolver — chega de caçar clusters Kafka ou documentações de tópicos desatualizadas.
A tecnologia proprietária FASP acelera as movimentações de dados em até 100 vezes, e a criptografia integrada protege as transferências de ponta a ponta.
Saúde: transferência de dados de pacientes em conformidade com a HIPPA
Fabricação: o compartilhamento rápido de arquivos grandes gera produtividade
Produção de vídeo de mídia e entretenimento com distribuição global
Energia: transfira grandes volumes de dados de e para locais aéreos e offshore.
TI: replique e sincronize repositórios de dados de qualquer tamanho globalmente
Maximize a produtividade e movimente dados sem dificuldades entre locais com a automação incorporada.
- Aumente a eficiência automatizando e escalando fluxos de trabalho de big data
- Integre-se sem dificuldades a aplicativos e fluxos de trabalho existentes usando APIs e SDKs
- Escale sua empresa usando mais de 200 plug-ins
As movimentações de dados exigem o cumprimento das diretrizes internas e externas dos setores, bem como o cumprimento das regulamentações governamentais.
Nossa plataforma IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation com IA integrada ajuda você a acelerar sua jornada para a nuvem híbrida e atingir suas metas de negócios. Nossas soluções de implementação em nuvem aumentam a eficiência e a sustentabilidade, além de reduzirem o tempo de lançamento no mercado. Nosso ambiente de nuvem flexível ajuda a resolver a automação de tarefas de TI, a modernização de aplicações e o desenvolvimento nativo da nuvem. Com a IA agêntica, as equipes podem cocriar, adaptar-se em tempo real e gerenciar aplicações em diferentes plataformas.
1) Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar e Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, julho de 2025.