Impulsione seu futuro

Do protótipo à produção: crie a empresa agêntica com o IBM webMethods Hybrid Integration

Agende uma demonstração em tempo real Solicite uma avaliação sem custo
Representação 3D de circuitos digitais e gráficos em várias cores

95% dos projetos-piloto de IA acabam estagnando

Organizações em todo o mundo estão apostando em agentes de IA para turbinar o crescimento. Os CEOs estão investindo agressivamente, mas 95% dos projetos-piloto de IA acabam estagnando antes de chegar à produção.¹

Agentes independentes não bastam. A escalabilidade exige acesso em tempo real a sistemas empresariais, governança robusta e uma plataforma confiável que ligue a experimentação à adoção e à confiança por meio de uma governança forte.

Com o IBM® webMethods Hybrid Integration, você não apenas experimenta, mas também operacionaliza a IA.​

A IBM inaugura uma nova era de IA empresarial ao lançar o Centro de Inovação de IA Agêntica em Bangalore
Saiba mais

Empresa agêntica para o crescimento​

Uma empresa agêntica é aquela em que agentes de IA são incorporados em fluxos de trabalho para automatizar tarefas, decidir e colaborar com humanos, impulsionando a produtividade e a inovação.

Imagine uma força de trabalho em que humanos e agentes de IA trabalham lado a lado:

  • Os agentes de IA automatizam tarefas, monitoram sistemas complexos e resolvem problemas de forma proativa.
  • Os funcionários ficam livres para se concentrar em estratégia, criatividade e inovação.
  • As empresas aceleram o crescimento sem aumentar a complexidade nem o risco.
Ilustração simples descrevendo uma empresa agêntica, com ícones de perfis e robôs
Agentes de IA podem ser implementados em toda a organização:
  • Agentes de RH simplificam os serviços prestados aos funcionários.
  • Agentes de TI aceleram a resolução de problemas e o monitoramento do suporte técnico.
  • Agentes financeiros agilizam as aprovações e os relatórios.
  • Agentes de atendimento ao cliente proporcionam experiências mais rápidas e personalizadas.

Agentes de IA devem utilizar com segurança os modelos de IA mais recentes, bem como dados e funcionalidades empresariais. Os primeiros testes com agentes se basearam na inovação por meio de modelos de IA mais avançados. Contudo, para realmente inovar e se diferenciar, as empresas precisam permitir que esses agentes utilizem seus próprios ativos empresariais existentes.

A integração é o elo essencial que permite aos agentes trabalhar com os dados e funcionalidades da empresa. A confiança pode ser criada por meio de uma governança adequada. Esse aspecto abrange a governança dos modelos de IA, mas também a governança sobre o acesso aos sistemas empresariais.

A concretização da visão de empresa agêntica com a IBM

Para concretizar essa visão, as empresas precisam se concentrar em três recursos críticos.
IA para agentes

Usar frameworks agênticos para criar novos agentes de IA de forma eficiente.
integração

Garantir que agentes de IA possam acessar dados e funcionalidades empresariais. Os investimentos em uma arquitetura empresarial modular são plenamente utilizados, com a reutilização de APIs e fluxos de integração existentes. A iPaaS​é usada para expor os ativos existentes aos agentes (compatível com MCP e, por exemplo, com modelos de dados simplificados).
Controle

Garantir que as empresas possam confiar nos agentes de IA com acesso a sistemas empresariais críticos, controlando tanto os modelos que eles utilizam quanto os sistemas com os quais eles interagem, proporcionando, assim, rastreabilidade, segurança e conformidade de ponta a ponta. Nosso AI Gateway controla o acesso de um agente a grandes modelos de linguagem (LLMs); nosso MCP Gateway controla o acesso do agente a sistemas empresariais.​
Ilustração simples descrevendo o framework de criação de agentes de IA
Framework da IBM para criação de agentes de IA

O IBM webMethods Hybrid Integration é a base dessa transformação, fornecendo acesso aos dados e funcionalidades empresariais por meio da integração e garantindo a governança. Essa abordagem oferece às empresas as ferramentas para transformar projetos-piloto de IA isolados em um modelo operacional resiliente e impulsionado por IA. 

Arquitetura empresarial agêntica da IBM

No cerne da abordagem da IBM está uma arquitetura em camadas que une:

  • Camada de agentes: agentes especializados para integração, monitoramento, solução de problemas e conhecimento.
  • Camada de governança: o AI Gateway e o MCP Gateway garantem transparência, conformidade e controle quando os agentes acessam os sistemas empresariais.
  • Camada de integração: APIs, eventos e Protocolo de Contexto do Modelo (MCP) para conectividade segura e padronizada.

A IBM combina IA, integração, governança e catálogo em uma plataforma única e confiável.
Ilustração simples descrevendo o framework da arquitetura de empresa agêntica da IBM
Arquitetura de empresa agêntica da IBM
Dê o próximo passo
Agende uma demonstração em tempo real Solicite uma avaliação sem custo
Crie sua empresa agêntica IBM webMethods Hybrid Integration watsonx Orchestrate watsonx.ai watsonx.governance
Notas de rodapé

¹Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar e Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, julho de 2025.​​