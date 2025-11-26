Do protótipo à produção: crie a empresa agêntica com o IBM webMethods Hybrid Integration
Organizações em todo o mundo estão apostando em agentes de IA para turbinar o crescimento. Os CEOs estão investindo agressivamente, mas 95% dos projetos-piloto de IA acabam estagnando antes de chegar à produção.¹
Agentes independentes não bastam. A escalabilidade exige acesso em tempo real a sistemas empresariais, governança robusta e uma plataforma confiável que ligue a experimentação à adoção e à confiança por meio de uma governança forte.
Com o IBM® webMethods Hybrid Integration, você não apenas experimenta, mas também operacionaliza a IA.
Uma empresa agêntica é aquela em que agentes de IA são incorporados em fluxos de trabalho para automatizar tarefas, decidir e colaborar com humanos, impulsionando a produtividade e a inovação.
Imagine uma força de trabalho em que humanos e agentes de IA trabalham lado a lado:
Agentes de IA devem utilizar com segurança os modelos de IA mais recentes, bem como dados e funcionalidades empresariais. Os primeiros testes com agentes se basearam na inovação por meio de modelos de IA mais avançados. Contudo, para realmente inovar e se diferenciar, as empresas precisam permitir que esses agentes utilizem seus próprios ativos empresariais existentes.
A integração é o elo essencial que permite aos agentes trabalhar com os dados e funcionalidades da empresa. A confiança pode ser criada por meio de uma governança adequada. Esse aspecto abrange a governança dos modelos de IA, mas também a governança sobre o acesso aos sistemas empresariais.
Para concretizar essa visão, as empresas precisam se concentrar em três recursos críticos.
Usar frameworks agênticos para criar novos agentes de IA de forma eficiente.
Garantir que agentes de IA possam acessar dados e funcionalidades empresariais. Os investimentos em uma arquitetura empresarial modular são plenamente utilizados, com a reutilização de APIs e fluxos de integração existentes. A iPaaSé usada para expor os ativos existentes aos agentes (compatível com MCP e, por exemplo, com modelos de dados simplificados).
Garantir que as empresas possam confiar nos agentes de IA com acesso a sistemas empresariais críticos, controlando tanto os modelos que eles utilizam quanto os sistemas com os quais eles interagem, proporcionando, assim, rastreabilidade, segurança e conformidade de ponta a ponta. Nosso AI Gateway controla o acesso de um agente a grandes modelos de linguagem (LLMs); nosso MCP Gateway controla o acesso do agente a sistemas empresariais.
O IBM webMethods Hybrid Integration é a base dessa transformação, fornecendo acesso aos dados e funcionalidades empresariais por meio da integração e garantindo a governança. Essa abordagem oferece às empresas as ferramentas para transformar projetos-piloto de IA isolados em um modelo operacional resiliente e impulsionado por IA.
A IBM está ajudando os clientes a equilibrar dois imperativos: preparar-se para as oportunidades da IA agêntica e, ao mesmo tempo, garantir a confiabilidade e o ROI dos sistemas atuais. ”
No cerne da abordagem da IBM está uma arquitetura em camadas que une:
A IBM combina IA, integração, governança e catálogo em uma plataforma única e confiável.
¹Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar e Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, julho de 2025.