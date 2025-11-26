Organizações em todo o mundo estão apostando em agentes de IA para turbinar o crescimento. Os CEOs estão investindo agressivamente, mas 95% dos projetos-piloto de IA acabam estagnando antes de chegar à produção.¹

Agentes independentes não bastam. A escalabilidade exige acesso em tempo real a sistemas empresariais, governança robusta e uma plataforma confiável que ligue a experimentação à adoção e à confiança por meio de uma governança forte.

Com o IBM® webMethods Hybrid Integration, você não apenas experimenta, mas também operacionaliza a IA.​