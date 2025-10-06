Impulsionando a empresa agêntica: novas inovações no IBM webMethods Hybrid integration

As empresas hoje estão sob pressão para acelerar a inovação e, ao mesmo tempo, mostrar retornos tangíveis dos investimentos em IA. No entanto, muitas organizações lutam para integrar diversos sistemas, APIs e fluxos de dados na velocidade que os negócios exigem.
Com as mais recentes melhorias do IBM webMethods Hybrid Integration, a IBM está ajudando os clientes a superar esses desafios. Os desenvolvimentos abrangem três áreas críticas:
Juntas, essas inovações foram projetadas para ajudar as empresas a se prepararem para as oportunidades de transformação da IA, ao mesmo tempo em que fortalecem a confiabilidade das operações híbridas atuais.
A integração tradicional muitas vezes exigia profundo conhecimento técnico, criando gargalos quando a demanda superava os recursos disponíveis. Os agentes iPaaS recém-aprimorados da IBM foram projetados para remover esse atrito ao auxiliar as equipes durante todo o ciclo de vida da integração. De olho na proliferação de modelos e agentes, a IBM procura trazer esses recursos também para a base da iPaaS. Isso permitirá que os clientes gerenciem como agentes de IA e LLMs acessam fontes de dados contextuais, sem adicionar infraestrutura extra. Por exemplo, usando o API Agent ou o API Developer Studio, ficou mais fácil do que nunca expor suas APIs como ferramentas de MCP para as quais os agentes podem ligar.
Os clientes podem descrever as metas em linguagem simples, e um agente interpreta a intenção, gera um fluxo de integração proposto e oferece opções para aprovação. O que antes levava horas ou dias agora pode ser concluído em minutos, ajudando equipes de negócios e TI a prestar novos serviços digitais com mais rapidez.
Além de acelerar o tempo de construção, os agentes se estendem para as operações. Ao classificar erros, destacar os problemas mais críticos e sugerir resoluções, esses recursos ajudam as equipes a reduzir o downtime e solucionar problemas de forma mais eficaz. Os agentes podem até mesmo aplicar a autocorreção a erros recorrentes, minimizando o trabalho repetitivo.
O resultado: especialistas em integração, desenvolvedores e tecnólogos de negócios podem se concentrar menos em tarefas manuais repetitivas e mais na criação de valor. Para as organizações, isso significa um time to value mais rápido e maior resiliência operacional.
As empresas muitas vezes se veem reconstruindo as mesmas integrações porque os ativos estão dispersos entre plataformas e são difíceis de governar. Essa duplicação retarda a entrega, aumenta os custos e eleva os riscos de conformidade.
O novo Unified Asset Catalog lida com isso ao consolidar ativos em todo o IBM webMethods Hybrid Integration em uma única camada de metadados governada. Especialistas e arquitetos de integração podem pesquisar, analisar dependências e solicitar acesso com facilidade, enquanto os agentes de IA usam os mesmos dados para apresentar recomendações contextuais em tempo real.
Os benefícios para os clientes são:
Ao tornar os agentes de IA consumidores de primeira classe do catálogo, a IBM ajuda as organizações a migrar do conceito para a produção com maior confiança e governança, liberando velocidade sem sacrificar o controle.
Enquanto funcionalidades orientadas por IA preparam as empresas para o futuro, a IBM também reconhece a importância de ajudar os clientes a maximizar o valor de sua stack tecnológica atual. O IBM MQ, uma pedra angular para cargas de trabalho de missão crítica, às vezes pode ser difícil ser monitorado diretamente pelas equipes de integração.
A nova funcionalidade de observabilidade do MQ muda isso. Ao apresentar a telemetria do MQ ao lado de outros ativos de integração, as equipes de integração obtêm insights em tempo real sobre a integridade, a latência e a taxa de transferência das filas, sem depender apenas de especialistas em MQ ou consoles separados.
O impacto nos clientes é claro:
Isso significa que as organizações podem responder mais rapidamente a possíveis interrupções e, ao mesmo tempo, liberar os administradores de MQ qualificados para se concentrarem em atividades de maior valor.
O ritmo das mudanças no cenário tecnológico de hoje é implacável, e as organizações precisam de uma base confiável para aproveitar a IA enquanto protegem seus investimentos existentes. Com essas melhorias no IBM webMethods Hybrid Integration, a IBM está ajudando os clientes a equilibrar ambos os imperativos: preparar-se para as oportunidades da IA agêntica e, ao mesmo tempo, garantir a confiabilidade e o ROI dos sistemas atuais.
A habilitação da IA agêntica é um foco central do IBM webMethods Hybrid Integration, incluindo a construção de gateways de IA, aceleração do gerenciamento do ciclo de vida do MCP e aproveitamento de tecnologias IBM, como o watsonx. Aprofunde-se em alguns desses avanços mais recentes aqui.
Ao se concentrar em produtividade, governança e visibilidade, a IBM pretende fornecer às empresas as ferramentas para acelerar a inovação, reduzir o risco e agregar valor de negócios com maior confiança.