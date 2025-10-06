Impulsionando a empresa agêntica: novas inovações no IBM webMethods Hybrid integration

A integração tradicional muitas vezes exigia profundo conhecimento técnico, criando gargalos quando a demanda superava os recursos disponíveis. Os agentes iPaaS recém-aprimorados da IBM foram projetados para remover esse atrito ao auxiliar as equipes durante todo o ciclo de vida da integração. De olho na proliferação de modelos e agentes, a IBM procura trazer esses recursos também para a base da iPaaS. Isso permitirá que os clientes gerenciem como agentes de IA e LLMs acessam fontes de dados contextuais, sem adicionar infraestrutura extra. Por exemplo, usando o API Agent ou o API Developer Studio, ficou mais fácil do que nunca expor suas APIs como ferramentas de MCP para as quais os agentes podem ligar.

Os clientes podem descrever as metas em linguagem simples, e um agente interpreta a intenção, gera um fluxo de integração proposto e oferece opções para aprovação. O que antes levava horas ou dias agora pode ser concluído em minutos, ajudando equipes de negócios e TI a prestar novos serviços digitais com mais rapidez.

Além de acelerar o tempo de construção, os agentes se estendem para as operações. Ao classificar erros, destacar os problemas mais críticos e sugerir resoluções, esses recursos ajudam as equipes a reduzir o downtime e solucionar problemas de forma mais eficaz. Os agentes podem até mesmo aplicar a autocorreção a erros recorrentes, minimizando o trabalho repetitivo.

O resultado: especialistas em integração, desenvolvedores e tecnólogos de negócios podem se concentrar menos em tarefas manuais repetitivas e mais na criação de valor. Para as organizações, isso significa um time to value mais rápido e maior resiliência operacional.