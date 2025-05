IBM webMethods Hybrid Integration: integração para a era da IA agêntica

Reconhecendo a natureza crítica dos ecossistemas de parceiros comerciais, o IBM webMethods Hybrid Integration inclui recursos de integração B2B robustos. A integração e o gerenciamento de autoatendimento aceleram o engajamento dos parceiros e simplificam as interações em diferentes ambientes.

Agora, com o IBM Sterling B2B Integration VAN, as empresas podem se conectar e transacionar rapidamente com mais de 3,1 milhões de parceiros comerciais via IBM webMethods Hybrid Integration. Isso pode ajudar a otimizar a troca de dados de negócios e automatizar fluxos de trabalho críticos. Quando combinado com a integração de aplicativos, tem como objetivo criar uma automação de processos completa, conectando sistemas internos com parceiros externos.