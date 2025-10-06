Anunciando o DataPower Nano Gateway e o API Developer Studio: dois grandes passos para um futuro de IA agêntica voltada para o desenvolvedor

As empresas estão correndo para se modernizar enquanto provam um ROI claro da IA. As APIs estão no centro dessa realidade: como aplicativos, dados e agentes se conectam, governam e escalam.

Hoje, temos o prazer de apresentar dois novos recursos que aproximam essa visão dos desenvolvedores de APIs, arquitetos e líderes de tecnologia:

DataPower Nano Gateway: um gateway ultraleve, no nível de aplicativo, que é inicializado rapidamente, é executado de forma enxuta e oferece aos desenvolvedores um controle preciso e orientado por políticas onde seus serviços são executados. API Developer Studio: uma ferramenta para desenvolvedores impulsionada por IA que encontra os desenvolvedores de APIs onde eles trabalham para criar, gerenciar, proteger e socializar projetos de APIs.

Estamos lançando esses avanços no API Connect (e eles se tornam ainda mais poderosos quando usados no contexto do IBM webMethods Hybrid Integration), oferecendo governança consistente e IA agêntica, ampliando as experiências de criação e execução.