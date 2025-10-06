Anunciando o DataPower Nano Gateway e o API Developer Studio: dois grandes passos para um futuro de IA agêntica voltada para o desenvolvedor

O API Connect é nossa plataforma de gerenciamento de APIs agênticas de ponta a ponta que ajuda as equipes a criar, gerenciar, proteger e socializar APIs em ambientes híbridos, com a IA auxiliando ao longo do ciclo de vida.
As empresas estão correndo para se modernizar enquanto provam um ROI claro da IA. As APIs estão no centro dessa realidade: como aplicativos, dados e agentes se conectam, governam e escalam.
Hoje, temos o prazer de apresentar dois novos recursos que aproximam essa visão dos desenvolvedores de APIs, arquitetos e líderes de tecnologia:
Estamos lançando esses avanços no API Connect (e eles se tornam ainda mais poderosos quando usados no contexto do IBM webMethods Hybrid Integration), oferecendo governança consistente e IA agêntica, ampliando as experiências de criação e execução.
Analistas do setor continuam destacando a rapidez com que a presença de software está se expandindo e como as plataformas de APIs são fundamentais para esse crescimento. A Forrester destaca o API Management como um recurso fundamental em sua avaliação Wave mais recente, refletindo o papel estratégico da categoria para as empresas. A IDC também destaca o aumento explosivo do desenvolvimento moderno de aplicações (com a IA generativa no conjunto), prenunciando a proliferação maciça de aplicativos e APIs nos próximos anos.
Esse ritmo de crescimento traz oportunidades, mas também riscos. Com a multiplicação e proliferação das APIs, os desenvolvedores enfrentam uma complexidade crescente, e as empresas lutam para manter a inovação segura e sob controle. Nesse contexto, os vencedores serão os que simplificarem os fluxos de trabalho dos desenvolvedores, incorporarem a segurança e a governança por padrão e escalarem com confiança as propriedades híbridas. É exatamente aí que os dois anúncios abaixo se encaixam.
O DataPower Nano Gateway é um gateway de última geração projetado para cargas de trabalho modernas e nativas da nuvem. Ele é executado juntamente com suas aplicações, oferecendo aos desenvolvedores controle direto sobre o tráfego de APIs, segurança e políticas na boundary de serviço, para que possam migrar sem esperar por equipes centralizadas.
Já equipamos as organizações com gateways poderosos: o Federated API Gateway, que oferece visibilidade completa e governança consistente em todas as suas APIs, onde quer que sejam executadas, para que as organizações possam escalar a inovação com confiança; e o AI Gateway, que centraliza o controle das APIs de IA para liberar decisões mais inteligentes com segurança e acelerar os resultados de negócios.
Agora, estamos lançando o DataPower Nano Gateway, que oferece tempos de execução individuais leves implementados no nível de produto de API para dimensionamento preciso e isolamento de falhas, além de dimensões pequenas e inicialização rápida para permitir auto-scaling e tolerância a falhas.
Os clientes da pré-visualização nos dizem que o DataPower Nano Gateway é "fácil de usar, rápido e pronto para a nuvem", exatamente a experiência que os desenvolvedores esperam.
Em validações internas, o DataPower Nano Gateway demonstra inicialização em classe de milissegundos, latência de milissegundos e pegada medida em dezenas de MB, a combinação que você deseja para serviços colocalizados e de alto rendimento.
"Precisamos de API management que seja seguro, escalável e que não nos atrase. Dê-nos o controle sem o caos", disse um insight de um usuário primário da API, que foi repetido várias vezes em nossas conversas de campo.
Use o DataPower Nano Gateway para proteger monólitos ou microsserviços e para reduzir os efeitos de "vizinhos barulhentos", isolando o tráfego próximo à carga de trabalho.
O API Developer Studio unifica a criação de APIs, políticas e testes, tudo gerenciado como código, para velocidade, consistência e colaboração. Foi projetado para atender aos desenvolvedores onde eles estiverem (aplicativo da web, desktop ou plug-in do IDE), mantendo a governança por perto.
Com muita frequência, o projeto de APIs, a configuração de políticas e os testes estão em ferramentas separadas. Isso significa mudança de contexto, transferências e desvios. Com o API Developer Studio, você obtém propriedade de ponta a ponta em uma única experiência (visualização de formulário ou código) com controle de versão e CI/CD desde o início.
As respostas de pré-visualização privada validam fortemente nossa direção, destacando o poder do fluxo de criação unificado e a flexibilidade de tratar tudo como código.
A combinação do DataPower Nano Gateway e do API Developer Studio do API Connect altera o modelo operacional das equipes de API:
A habilitação da IA agêntica é um foco central do IBM webMethods Hybrid Integration, incluindo a construção de gateways de IA, aceleração do gerenciamento do ciclo de vida do MCP e aproveitamento de tecnologias IBM, como o watsonx. Aprofunde-se em alguns desses avanços mais recentes aqui.
Temos o orgulho de anunciar que o API Connect foi homenageado com o prêmio Innovator of the Year no 2025 API Awards, parte do API World, em reconhecimento a avanços no setor de APIs e microsserviços.
Pronto para ver o DataPower Nano Gateway e o API Developer Studio no API Connect?