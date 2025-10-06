Inteligência artificial Automação de TI

Anunciando o DataPower Nano Gateway e o API Developer Studio: dois grandes passos para um futuro de IA agêntica voltada para o desenvolvedor

publicado 10/06/2025

Autora

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

O API Connect é nossa plataforma de gerenciamento de APIs agênticas de ponta a ponta que ajuda as equipes a criar, gerenciar, proteger e socializar APIs em ambientes híbridos, com a IA auxiliando ao longo do ciclo de vida.

As empresas estão correndo para se modernizar enquanto provam um ROI claro da IA. As APIs estão no centro dessa realidade: como aplicativos, dados e agentes se conectam, governam e escalam.

Hoje, temos o prazer de apresentar dois novos recursos que aproximam essa visão dos desenvolvedores de APIs, arquitetos e líderes de tecnologia:

  1. DataPower Nano Gateway: um gateway ultraleve, no nível de aplicativo, que é inicializado rapidamente, é executado de forma enxuta e oferece aos desenvolvedores um controle preciso e orientado por políticas onde seus serviços são executados.
  2. API Developer Studio: uma ferramenta para desenvolvedores impulsionada por IA que encontra os desenvolvedores de APIs onde eles trabalham para criar, gerenciar, proteger e socializar projetos de APIs.

Estamos lançando esses avanços no API Connect (e eles se tornam ainda mais poderosos quando usados no contexto do IBM webMethods Hybrid Integration), oferecendo governança consistente e IA agêntica, ampliando as experiências de criação e execução.

Por que agora: APIs, agentes de IA e o imperativo da escala

Analistas do setor continuam destacando a rapidez com que a presença de software está se expandindo e como as plataformas de APIs são fundamentais para esse crescimento. A Forrester destaca o API Management como um recurso fundamental em sua avaliação Wave mais recente, refletindo o papel estratégico da categoria para as empresas. A IDC também destaca o aumento explosivo do desenvolvimento moderno de aplicações (com a IA generativa no conjunto), prenunciando a proliferação maciça de aplicativos e APIs nos próximos anos.

Esse ritmo de crescimento traz oportunidades, mas também riscos. Com a multiplicação e proliferação das APIs, os desenvolvedores enfrentam uma complexidade crescente, e as empresas lutam para manter a inovação segura e sob controle. Nesse contexto, os vencedores serão os que simplificarem os fluxos de trabalho dos desenvolvedores, incorporarem a segurança e a governança por padrão e escalarem com confiança as propriedades híbridas. É exatamente aí que os dois anúncios abaixo se encaixam.

Conheça o DataPower Nano Gateway: rápido, leve e de propriedade do desenvolvedor no nível de aplicativo

O que é o DataPower Nano Gateway

O DataPower Nano Gateway é um gateway de última geração projetado para cargas de trabalho modernas e nativas da nuvem. Ele é executado juntamente com suas aplicações, oferecendo aos desenvolvedores controle direto sobre o tráfego de APIs, segurança e políticas na boundary de serviço, para que possam migrar sem esperar por equipes centralizadas.

Por que isso é importante

Já equipamos as organizações com gateways poderosos: o Federated API Gateway, que oferece visibilidade completa e governança consistente em todas as suas APIs, onde quer que sejam executadas, para que as organizações possam escalar a inovação com confiança; e o AI Gateway, que centraliza o controle das APIs de IA para liberar decisões mais inteligentes com segurança e acelerar os resultados de negócios.

Agora, estamos lançando o DataPower Nano Gateway, que oferece tempos de execução individuais leves implementados no nível de produto de API para dimensionamento preciso e isolamento de falhas, além de dimensões pequenas e inicialização rápida para permitir auto-scaling e tolerância a falhas.

Características principais:

  • Os desenvolvedores de configuração declarativa podem gerenciar via CI/CD (“tudo como código”).
  • Segurança e mediação centrais: validação de JWT, redação, validação, fluxos condicionais, tratamento de erros.
  • Gerenciamento de tráfego: roteamento, limitação de taxa, limitação de intermitência.
  • OpenTelemetry para logs/métricas/rastreios para padronizar a observabilidade.
  • Melhores juntos: o DataPower Nano Gateway oferece precisão em nível de aplicativo, enquanto o API Gateway garante robustez centralizada para entrada e saída em toda a empresa.

Feedback e resultados antecipados

Os clientes da pré-visualização nos dizem que o DataPower Nano Gateway é "fácil de usar, rápido e pronto para a nuvem", exatamente a experiência que os desenvolvedores esperam.

Em validações internas, o DataPower Nano Gateway demonstra inicialização em classe de milissegundos, latência de milissegundos e pegada medida em dezenas de MB, a combinação que você deseja para serviços colocalizados e de alto rendimento.

"Precisamos de API management que seja seguro, escalável e que não nos atrase. Dê-nos o controle sem o caos", disse um insight de um usuário primário da API, que foi repetido várias vezes em nossas conversas de campo.

Onde se encaixa

Use o DataPower Nano Gateway para proteger monólitos ou microsserviços e para reduzir os efeitos de "vizinhos barulhentos", isolando o tráfego próximo à carga de trabalho.

Conheça o API Developer Studio: tudo como código, assistido por IA e desenvolvido para fluxo

O que é o API Developer Studio

O API Developer Studio unifica a criação de APIs, políticas e testes, tudo gerenciado como código, para velocidade, consistência e colaboração. Foi projetado para atender aos desenvolvedores onde eles estiverem (aplicativo da web, desktop ou plug-in do IDE), mantendo a governança por perto.

Por que isso é importante

Com muita frequência, o projeto de APIs, a configuração de políticas e os testes estão em ferramentas separadas. Isso significa mudança de contexto, transferências e desvios. Com o API Developer Studio, você obtém propriedade de ponta a ponta em uma única experiência (visualização de formulário ou código) com controle de versão e CI/CD desde o início.

Características principais:

  • Acelere a criação de servidores MCP: crie servidores MCP com facilidade e escale iniciativas de IA com confiança.
  • Agilize o desenvolvimento de APIs em escala: use ferramentas impulsionadas por IA para criar APIs, configurar políticas e gerar casos de teste com projetos declarativos como código e conformidade integrados.
  • Capacite equipes distribuídas em qualquer lugar: implemente com experiências vastas para os usuários, reduza a carga cognitiva do desenvolvedor e imponha qualidade com governança orientada por IA e automação de políticas.

Feedback e resultados antecipados

As respostas de pré-visualização privada validam fortemente nossa direção, destacando o poder do fluxo de criação unificado e a flexibilidade de tratar tudo como código.

Melhores juntos: IA agêntica, controle unificado e velocidade de desenvolvedor

A combinação do DataPower Nano Gateway e do API Developer Studio do API Connect altera o modelo operacional das equipes de API:

  • Autonomia do desenvolvedor com governança: tempos de execução ultraleves e de início rápido no nível de aplicativo, combinados com visibilidade centralizada e controle de políticas consistente.
  • IA agêntica em criação e execução: use o API Agent para acelerar a criação e os testes e, em seguida, conte com a telemetria padrão para fechar o ciclo nas operações.
  • Solução unificada em cenários híbridos e multinuvem: à medida que reunimos o API Connect com o IBM webMethods Hybrid Integration, espere por metadados, catálogos e controles compartilhados que ajudem seres humanos e agentes de IA a trabalhar a partir da mesma fonte da verdade governada.

A habilitação da IA agêntica é um foco central do IBM webMethods Hybrid Integration, incluindo a construção de gateways de IA, aceleração do gerenciamento do ciclo de vida do MCP e aproveitamento de tecnologias IBM, como o watsonx. Aprofunde-se em alguns desses avanços mais recentes aqui.

Consistentemente reconhecido como líder de mercado

Temos o orgulho de anunciar que o API Connect foi homenageado com o prêmio Innovator of the Year no 2025 API Awards, parte do API World, em reconhecimento a avanços no setor de APIs e microsserviços.

