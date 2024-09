O AI Gateway for IBM API Connect capacita você a acelerar sua jornada de IA com confiança. O AI Gateway fornece um ponto único de controle para que as organizações acessem serviços de IA via APIs no domínio público e facilita a conectividade segura entre suas diferentes aplicações e APIs de IA de terceiros, tanto dentro quanto fora da infraestrutura da sua organização. Ele atua como guardião dos dados e das instruções que fluem entre esses componentes. O AI Gateway fornece políticas para gerenciar e controlar de forma centralizada o uso de APIs de IA com suas aplicações, bem como análise de dados-chave e insights para ajudar você a tomar decisões mais rápidas sobre as escolhas de grandes modelos de linguagem (LLM).