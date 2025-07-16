IBM inaugura uma nova era de IA empresarial ao lançar o Agentic AI Innovation Center em Bangalore

16 de julho de 2025
Hoje, a IBM inaugurou seu Agentic AI Innovation Center em Bangalore, uma instalação de última geração projetada para ajudar empresas, startups, parceiros e desenvolvedores a ter experiência e cocriar com agentes de IA autônomos e inteligentes. Esses agentes representam um salto fundamental na maturidade da IA.
A IBM está implementando ativamente esses agentes de IA com recursos autônomos internamente e com clientes e parceiros em todos os setores. Ao contrário dos bots baseados em regras ou copilotos em estilo assistente, esses agentes podem interpretar o contexto, lidar com exceções, agir de forma independente e aprender continuamente. Elas reconfiguram processos interrompidos, conectam-se em sistemas legados e de nuvem e entregam resultados tangíveis em escala. Esses agentes não foram criados para demonstrações: eles foram criados para produção e já estão entregando resultados.
Dentro da própria IBM, os sistemas agênticos transformaram as funções centrais. Por exemplo, no RH, o volume de tickets de suporte mensais foi reduzido drasticamente, aliviando a carga das equipes e acelerando os tempos de resolução. Na TI, os agentes detectam e corrigem problemas de forma preventiva antes da degradação do serviço. Em finanças, vendas e atenção ao cliente, os agentes inteligentes agora aceleram aprovações, resolvem reclamações e personalizam a prestação de serviços.
Isso é o que diferencia a IBM: implementação em escala empresarial. Enquanto muitos fornecedores falam sobre pilotos de IA, a IBM fala sobre resultados. A IBM vem aplicando sistemas agênticos em escala empresarial em funções-chave. Agora, estamos trazendo essa experiência para o mundo por meio do novo Agentic AI Center em Bangalore.
O Innovation Center será:
Com sua economia de prioridade digital e profundo talento em tecnologia, a Índia é o anfitrião ideal. O Agentic AI Innovation Center não atenderá apenas clientes indianos, mas também atuará como um farol global para a adoção da IA em mercados emergentes.
Porque as empresas enfrentam uma volatilidade sem precedentes. Os mercados mudam. As regulamentações ficam mais rígidas. As demandas dos clientes flutuam. A IA agêntica traz adaptabilidade para o centro das operações. Não se trata de automatizar tarefas. Trata-se de construir sistemas que melhoram, evoluem e se alinham aos objetivos de negócios sem a necessidade de religação humana constante.
Mais importante, isso promoverá a adoção da IA responsável. Os agentes de IA criados e apresentados seguem o framework de IA confiável da IBM, com transparência, explicabilidade e design human-in-the-loop incorporados. Isso garante que os sistemas de IA não sejam apenas inteligentes, mas seguros.
O que isso significa para a Índia? Isso posiciona o país como líder global em inovação de IA de nível empresarial. Libera novas oportunidades para desenvolvimento econômico, criação de empregos e colaboração global. Capacita organizações (de bancos a governos de cidades) a superar restrições e construir um futuro digital resiliente.
E, para a IBM, é uma reafirmação de nossa crença: que a IA feita corretamente pode mudar o funcionamento do mundo. O Agentic AI Innovation Center não é um laboratório. É uma plataforma de lançamento.
Se você quiser saber como será o futuro da IA agêntica empresarial, planeje uma visita ao Agentic AI Innovation Center em Bangalore. Você não verá uma demonstração. Você verá o futuro — em funcionamento.
