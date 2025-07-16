IBM inaugura uma nova era de IA empresarial ao lançar o Agentic AI Innovation Center em Bangalore

A IBM está implementando ativamente esses agentes de IA com recursos autônomos internamente e com clientes e parceiros em todos os setores. Ao contrário dos bots baseados em regras ou copilotos em estilo assistente, esses agentes podem interpretar o contexto, lidar com exceções, agir de forma independente e aprender continuamente. Elas reconfiguram processos interrompidos, conectam-se em sistemas legados e de nuvem e entregam resultados tangíveis em escala. Esses agentes não foram criados para demonstrações: eles foram criados para produção e já estão entregando resultados.

Dentro da própria IBM, os sistemas agênticos transformaram as funções centrais. Por exemplo, no RH, o volume de tickets de suporte mensais foi reduzido drasticamente, aliviando a carga das equipes e acelerando os tempos de resolução. Na TI, os agentes detectam e corrigem problemas de forma preventiva antes da degradação do serviço. Em finanças, vendas e atenção ao cliente, os agentes inteligentes agora aceleram aprovações, resolvem reclamações e personalizam a prestação de serviços.