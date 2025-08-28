O mercado de iPaaS está evoluindo e crescendo rapidamente, e acreditamos que o reconhecimento da IBM como líder no Wave da Forrester reflete a força de nossa estratégia e de nossos investimentos. Com a aquisição da webMethods e o lançamento do IBM webMethods Hybrid Integration, continuamos nos concentrando em IA e inovação. O relatório da Forrester descreve nossa visão de apoiar todas as integrações com um único plano de controle e aponta para nossos recursos em serviços de IA para automação adaptativa.

Com base em nossa estreia do IBM webMethods Hybrid Integration no IBM Think 2025, estamos entusiasmados em ter mais notícias excelentes para adicionar ao nosso ritmo acelerado de inovação. Nos últimos meses, lançamos agentes de IA que nossos clientes estão chamando de "revolucionários", nosso gateway de IA que oferece um único ponto de controle para as organizações acessarem serviços de IA e um único plano de controle para cada tempo de execução, em qualquer lugar . Nosso roteiro está repleto de novos agentes de IA em todo o ciclo de vida, compatibilidade com servidores MCP, um catálogo global de ativos de integração recriado para agentes como usuários e aprimoramentos poderosos da experiência do desenvolvedor, como nosso novo API Developer Studio. Estamos crescendo, construindo e investindo. Ninguém faz integração como a IBM.