IBM nomeada Líder no The Forrester Wave™: plataforma de integração como serviço, terceiro trimestre de 2025

28 de agosto de 2025

Autor

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

A IBM foi nomeada líder no Forrester Wave do terceiro trimestre de 2025 para plataforma de integração como serviço (iPaaS) e está na melhor posição entre todos os fornecedores na categoria Ofertas Atuais.

É notável que somos apenas um dos três fornecedores no segmento de Líderes. Esse reconhecimento representa um marco importante em nosso compromisso de ajudar as empresas a transformar a integração, acelerar a inovação e liberar todo o potencial da IA. 

Vemos esse reconhecimento como uma forte validação de nossa estratégia de aquisição, unindo os portfólios de integração da IBM e da webMethods para oferecer uma experiência integrada e unificada que redefine a integração para a era da IA.

O salto estratégico da IBM para a frente 

O mercado de iPaaS está evoluindo e crescendo rapidamente, e acreditamos que o reconhecimento da IBM como líder no Wave da Forrester reflete a força de nossa estratégia e de nossos investimentos. Com a aquisição da webMethods e o lançamento do IBM webMethods Hybrid Integration, continuamos nos concentrando em IA e inovação. O relatório da Forrester descreve nossa visão de apoiar todas as integrações com um único plano de controle e aponta para nossos recursos em serviços de IA para automação adaptativa.  

Com base em nossa estreia do IBM webMethods Hybrid Integration no IBM Think 2025, estamos entusiasmados em ter mais notícias excelentes para adicionar ao nosso ritmo acelerado de inovação. Nos últimos meses, lançamos agentes de IA que nossos clientes estão chamando de "revolucionários", nosso gateway de IA que oferece um único ponto de controle para as organizações acessarem serviços de IA e um único plano de controle para cada tempo de execução, em qualquer lugar . Nosso roteiro está repleto de novos agentes de IA em todo o ciclo de vida, compatibilidade com servidores MCP, um catálogo global de ativos de integração recriado para agentes como usuários e aprimoramentos poderosos da experiência do desenvolvedor, como nosso novo API Developer Studio. Estamos crescendo, construindo e investindo. Ninguém faz integração como a IBM. 

Seis áreas principais que a Forrester observou 

  1. Recursos de integração amplos: citando recursos, a Forrester escreveu: "a webMethods oferece uma compatibilidade sólida e ampla com a integração por meio de um poderoso API management, vários tipos de brokers de mensagens, e B2B compatível com EDI, transferência gerenciada de arquivos e gerenciamento de parceiros com autoatendimento de parceiros". Isso significa que os líderes de TI podem consolidar ferramentas díspares e reduzir a complexidade em escala. 
  2. Automação orientada por IA: impulsionado pelo watsonx e integração profunda a serviços adicionais de IA da IBM, o IBM webMethods Hybrid Integration aproveita a IA confiável para impulsionar a transformação empresarial. Acreditamos que a IA deve agregar valor de forma holística, e a Forrester observou nossa “assistência de IA durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software”. Desde a automação adaptativa aos agentes autônomos de IA, ajudamos as equipes a construir de forma mais inteligente, rápida e com menos erros.
  3. Sólida experiência do desenvolvedor (DX): a Forrester citou nosso "depurador de etapas, um framework de testes com mocking e análise de cobertura de código, e visualização de transações de ponta a ponta para compatibilidade com código e operações de qualidade". Essas funcionalidades dão aos desenvolvedores a confiança para criar e implementar integrações complexas com eficiência.
  4. Sucesso do cliente incorporado: o relatório da Forrester também afirmou que a IBM oferece “suporte superior para a adoção do cliente, com gerentes de sucesso do cliente (CSMs) para cada cliente, uma metodologia de adoção, serviços incluídos para garantir valor rápido para novos clientes e muito mais”. Nosso compromisso com os clientes garante um time to value mais rápido e relacionamentos de longo prazo mais sólidos para o sucesso compartilhado. 
  5. Visão de plataforma unificada: avaliando nossa estratégia, a Forrester observou: "A visão da IBM é proporcionar compatibilidade com todos os padrões de integração com um único plano de controle e suporte da IA". Para isso, desenvolvemos nosso Hybrid Control Plane, que ajuda a eliminar silos, reduzir o custo total de propriedade e oferecer uma experiência coesa. 
  6. Preços simples e escaláveis: em um mundo de preços opacos e complexos, a Forrester destacou que a IBM "oferece preços simples medidos pelo volume de transações". Nosso objetivo é proporcionar aos clientes previsibilidade e escalabilidade, tornando mais fácil para as organizações começar pequenas e crescer com confiança.

O que isso significa para os líderes de tecnologia 

O reconhecimento da IBM como Líder no Forrester Wave é mais do que um selo. Acreditamos que é um sinal de que nossa visão e execução são exatamente o que os clientes estão procurando no iPaaS atual. Não importa se você está criando agentes e automações, escalando sistemas em ambientes híbridos ou transformando aplicativos legados em motivações de crescimento lendárias, a IBM é a escolha certa para ajudar a impulsionar todas as partes de sua empresa.

Por que os clientes adoram o IBM webMethods Hybrid Integration 

Além do reconhecimento de analistas, temos orgulho de destacar clientes em todo o mundo que estão obtendo resultados que impulsionam seu sucesso:

  • "[O IBM webMethods Hybrid Integration] nos dá a estabilidade de longo prazo para superar nossos concorrentes em tempos bons e difíceis — e a agilidade para responder com rapidez impressionante às demandas dos clientes, solicitações dos parceiros e mudanças regulatórias. Ninguém mais oferece nada parecido com plataformas de solução tão robustas e abrangentes.” Haim Inger, Diretor de Tecnologia da Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. Leia o estudo de caso da Clal.
  • “[O IBM webMethods Hybrid Integration] é o cordão umbilical que nos conecta a nossos clientes...” - Roman Poon, - Chefe de Suporte de Aplicações para Sistemas de Logística da PharmLog Pharma Logistik GmbH. Leia o estudo de caso da PharmLog.
  • “Gerenciamos um cenário complexo e em evolução e conseguimos criar processos de negócios integrados e sustentá-los ao longo do tempo.” Dave Laycock, Data Architect Sênior, Nutrien. Leia o estudo de caso da Nutrien.

O que está por vir 

Estamos honrados com o reconhecimento da Forrester e queremos agradecer a nossos clientes, parceiros e membros da comunidade que continuam a impulsionar nosso crescimento.

Como o cenário do iPaaS muda rapidamente, agora é a hora de saber mais sobre o IBM webMethods Hybrid Integration e ver como podemos ajudar sua organização a acelerar a inovação com uma base de integração de IA premiada.

Quer saber mais pessoalmente? Junte-se ao resto da comunidade inovadora da IBM no IBM TechXchange em Orlando de 6 a 9 de outubro, para sentir a energia, a empolgação e uma primeira visão do que está por vir.

Explore o IBM webMethods Hybrid Integration
Junte-se a nós no IBM TechXchange 2025 em Orlando

A Forrester não endossa nenhuma empresa, produto, marca ou serviço incluído em suas publicações de pesquisa e não aconselha ninguém a selecionar os produtos ou serviços de qualquer empresa ou marca com base nas pontuações incluídas em tais publicações. As informações são baseadas nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento da época e estão sujeitas a alterações. Para mais informações, leia sobre a objetividade da Forrester aqui .

