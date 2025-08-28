28 de agosto de 2025
A IBM foi nomeada líder no Forrester Wave do terceiro trimestre de 2025 para plataforma de integração como serviço (iPaaS) e está na melhor posição entre todos os fornecedores na categoria Ofertas Atuais.
É notável que somos apenas um dos três fornecedores no segmento de Líderes. Esse reconhecimento representa um marco importante em nosso compromisso de ajudar as empresas a transformar a integração, acelerar a inovação e liberar todo o potencial da IA.
Vemos esse reconhecimento como uma forte validação de nossa estratégia de aquisição, unindo os portfólios de integração da IBM e da webMethods para oferecer uma experiência integrada e unificada que redefine a integração para a era da IA.
O mercado de iPaaS está evoluindo e crescendo rapidamente, e acreditamos que o reconhecimento da IBM como líder no Wave da Forrester reflete a força de nossa estratégia e de nossos investimentos. Com a aquisição da webMethods e o lançamento do IBM webMethods Hybrid Integration, continuamos nos concentrando em IA e inovação. O relatório da Forrester descreve nossa visão de apoiar todas as integrações com um único plano de controle e aponta para nossos recursos em serviços de IA para automação adaptativa.
Com base em nossa estreia do IBM webMethods Hybrid Integration no IBM Think 2025, estamos entusiasmados em ter mais notícias excelentes para adicionar ao nosso ritmo acelerado de inovação. Nos últimos meses, lançamos agentes de IA que nossos clientes estão chamando de "revolucionários", nosso gateway de IA que oferece um único ponto de controle para as organizações acessarem serviços de IA e um único plano de controle para cada tempo de execução, em qualquer lugar . Nosso roteiro está repleto de novos agentes de IA em todo o ciclo de vida, compatibilidade com servidores MCP, um catálogo global de ativos de integração recriado para agentes como usuários e aprimoramentos poderosos da experiência do desenvolvedor, como nosso novo API Developer Studio. Estamos crescendo, construindo e investindo. Ninguém faz integração como a IBM.
O reconhecimento da IBM como Líder no Forrester Wave é mais do que um selo. Acreditamos que é um sinal de que nossa visão e execução são exatamente o que os clientes estão procurando no iPaaS atual. Não importa se você está criando agentes e automações, escalando sistemas em ambientes híbridos ou transformando aplicativos legados em motivações de crescimento lendárias, a IBM é a escolha certa para ajudar a impulsionar todas as partes de sua empresa.
Além do reconhecimento de analistas, temos orgulho de destacar clientes em todo o mundo que estão obtendo resultados que impulsionam seu sucesso:
Estamos honrados com o reconhecimento da Forrester e queremos agradecer a nossos clientes, parceiros e membros da comunidade que continuam a impulsionar nosso crescimento.
Como o cenário do iPaaS muda rapidamente, agora é a hora de saber mais sobre o IBM webMethods Hybrid Integration e ver como podemos ajudar sua organização a acelerar a inovação com uma base de integração de IA premiada.
Quer saber mais pessoalmente? Junte-se ao resto da comunidade inovadora da IBM no IBM TechXchange em Orlando de 6 a 9 de outubro, para sentir a energia, a empolgação e uma primeira visão do que está por vir.
