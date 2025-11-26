A IA está transformando a forma como o trabalho é feito. Porém, sem a governança adequada, ela também pode introduzir risco e complexidade. Uma base sólida de governança significa que as organizações podem escalar a IA com confiança entre equipes e fluxos de trabalho sem perder o controle. À medida que as integrações se multiplicam e os fluxos de dados ficam mais dinâmicos, a governança garante segurança, responsabilidade e confiança. Ao fornecer visibilidade centralizada e gerenciamento federado, ela permite que as empresas inovem mais rápido, ao mesmo tempo que rastreiam, gerenciam e protegem cada ponto de contato de dados.

Com a governança correta em vigor, a IA avança do projeto-piloto para a produção com confiança e controle. Sem governança, os agentes de IA podem introduzir risco, desde vazamentos de dados a violações de conformidade. A camada de governança da IBM garante que cada interação seja segura, auditável e orientada por políticas.