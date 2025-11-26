A governança impulsiona a produtividade

Promova a ativação da IA entre fluxos de trabalho e equipes com controle centralizado e gerenciamento federado

Escale a IA com confiança e controle​

A IA está transformando a forma como o trabalho é feito. Porém, sem a governança adequada, ela também pode introduzir risco e complexidade. Uma base sólida de governança significa que as organizações podem escalar a IA com confiança entre equipes e fluxos de trabalho sem perder o controle. À medida que as integrações se multiplicam e os fluxos de dados ficam mais dinâmicos, a governança garante segurança, responsabilidade e confiança. Ao fornecer visibilidade centralizada e gerenciamento federado, ela permite que as empresas inovem mais rápido, ao mesmo tempo que rastreiam, gerenciam e protegem cada ponto de contato de dados.

Com a governança correta em vigor, a IA avança do projeto-piloto para a produção com confiança e controle. Sem governança, os agentes de IA podem introduzir risco, desde vazamentos de dados a violações de conformidade. A camada de governança da IBM garante que cada interação seja segura, auditável e orientada por políticas.
Catálogo de ativos unificado: a espinha dorsal da IA agêntica

Ativos de integração empresarial costumam ficar dispersos, isolados em silos e difíceis de governar, o que desacelera a inovação e aumenta o risco. O catálogo de ativos unificado da IBM muda esse cenário.

Ao federar APIs, integrações e ativos B2B em uma única camada de metadados governada, o catálogo permite:

  • Entrega mais rápida por meio da reutilização de ativos.
  • Operações mais seguras com mapeamento de dependências e aplicação de políticas.
  • IA confiável onde agentes e humanos consomem os mesmos dados governados, com trilhas de auditoria e explicabilidade.

Com o catálogo, a reutilização se torna segura, previsível e escalável: uma base crucial para a empresa agêntica.

 Tudo pronto para liberar a IA agêntica em toda a sua empresa? A integração é fundamental
Gateway de IA

O IA Gateway centraliza e protege as interações entre aplicações corporativos e APIs de LLM empresariais com registro de autoatendimento, limitação de taxa baseada em tokens, armazenamento em cache e dashboards de uso unificado. O AI Gateway fornece políticas para gerenciar e controlar centralmente o uso de APIs de LLM com suas aplicações, bem como análises de dados e insights importantes para ajudar você a decidir mais rápido sobre as escolhas de grandes modelos de linguagem (LLM).​

O MCP Gateway governa o acesso do agente a dados e funcionalidades empresariais. É compatível com MCP de forma nativa, intermedia protocolos, protege os endpoints, aplica lógica de políticas e fornece rastreabilidade. No futuro, complementaremos os gateways com um A2AGateway. Ele governa o acesso do agente a outros agentes, permitindo uma delegação segura de trabalho a outros agentes.​
IBM nomeada líder no The Forrester Wave™: plataforma de integração como serviço, 3º trimestre de 2025

Leia o relatório para ver por que a Forrester classificou a IBM como líder com a pontuação mais alta na categoria Oferta atual. O cenário de iPaaS está mudando.

Plano de controle híbrido

Os cenários de TI das empresas de hoje estão cada vez mais distribuídos, com gateways especializados, implementação no local e na multinuvem e vários usuários, causando muito mais fragmentação. Ter controle sobre essa complexidade é crítico para reduzir os riscos e manter a agilidade, a resiliência, a segurança e a escala necessárias para o sucesso.

Ao contrário de consoles de integração isolados, o plano de controle híbrido do IBM webMethods centraliza em um único ponto o gerenciamento e a governança de tempos de execução da IBM, de terceiros e híbridos. As organizações podem ter visibilidade profunda e governança sobre agentes, integrações, APIs, eventos e outros, independentemente de estarem em execução no local, em ambientes multinuvem ou na edge.
