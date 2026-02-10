Licenciamento de subcapacidade (capacidade de virtualização)

O licenciamento de subcapacidade permite licenciar um produto de software qualificado por um valor inferior à capacidade total do seu servidor ou grupo de servidores. Ele fornece a granularidade de licenciamento necessária para aproveitar várias tecnologias de virtualização e chips de vários núcleos.
Os termos de licenciamento de software de subcapacidade estão documentados nos Acordos International Passport Advantage e Passport Advantage Express (IPAA).
Segue um resumo dos requisitos de licenciamento de subcapacidade.
Os clientes que adquirirem produtos de subcapacidade qualificados para uso em um ambiente de virtualização qualificado devem obter direitos suficientes para cobrir todos os núcleos do processador ativados* ou gerenciados pelo programa, conforme definido de acordo com as Regras de Contagem de Licenças de Capacidade de Virtualização e
Observação: a implementação da configuração ILMT Lite com o ILMT Disconnected Scanner é previamente aprovada quando o número de VMs/LPARs alvo no escopo da capacidade de virtualização for inferior a 5.000 (cinco mil).
Em vez do ILMT, as ferramentas validadas aprovadas são
Consulte a página de ferramentas aprovadas e as seções relacionadas para obter mais informações.
* Um núcleo de processador Ativado é um núcleo de processador que está disponível para uso em um servidor físico ou virtual, independentemente de a capacidade desse núcleo de processador poder ser ou ser limitada por meio de tecnologias de virtualização, comandos do sistema operacional, configurações de BIOS ou restrições similares.
*Visite a página de Licenciamento de Contêineres para obter informações sobre os requisitos de elegibilidade e de relatórios para o licenciamento de contêineres.
Todos os produtos baseados em núcleos (incluindo aqueles dentro de programas agrupados) que usam as métricas listadas abaixo na coluna da esquerda são compatíveis com licenciamento de subcapacidade. Os requisitos do IBM License Metric Tool para cada métrica estão listados à direita.
|Métrica*
|ILMT obrigatório**
|1. Unidade de valor do processador (PVU)
Sim
|2. Unidade de valor de recurso:
núcleo de processador ativado gerenciado (RVU MAPC)
Sim
|3. Núcleo de processador virtual (VPC)
Sim (Consulte a alteração da política de VPC abaixo)
Atualizado em 10 de maio de 2022
*Para definições de métricas PVU, RVU e VPC, acesse métricas de licença comumente usadas.
**A IBM License Metric Tool (ILMT) oferece suporte ao rastreamento de licenças para a métrica "Instalação" de forma nativa, bem como para várias outras métricas, programa por programa.
Dispositivos virtuais (como OVA inicializados a partir do VMware ESXi) são compatíveis com licenciamento de subcapacidade. Toda a computação deve ser cobrada usando regras de contagem de subcapacidade. Esses ambientes devem utilizar sistemas operacionais e tecnologias de virtualização elegíveis, bem como ferramentas aprovadas (por exemplo, ILMT), conforme os requisitos padrão de subcapacidade. O suporte dos scanners ILMT é feito por produto. Verifique a documentação do seu produto ou com o representante da IBM para garantir que seus dispositivos virtuais sejam compatíveis.
Desde a publicação do IBM Passport Advantage v11, para todos os novos clientes a partir de 1º de fevereiro de 2023 e para os clientes existentes a partir de 1º de maio de 2023, as políticas de relatório de subcapacidade, que até então se aplicavam apenas a produtos elegíveis implementados segundo as unidades de medida PVU e RVU, passam a aplicar-se também aos produtos implementados segundo a unidade de medida VPC.
Aviso prévio de atualização do VPC Polity: 13 de julho de 2022
Com vigência a partir de 10 de maio de 2022, a IBM passa a exigir que todas as licenças de software baseadas em Núcleo de Processador Virtual (VPC) que utilizem licenciamento por subcapacidade implementem o IBM License Metric Tool (ILMT) ou outras ferramentas validadas e aprovadas. A contagem manual de capacidade não será mais permitida.
Os termos de Licenciamento de Contêineres não estão incluídos nesta mudança de política.
Ação necessária do cliente
Para o uso de software em subcapacidade utilizando a métrica de Núcleo de Processador Virtual (VPC), o cliente concorda em: 1) instalar e configurar a versão mais recente da License Metric Tool (ILMT) da IBM ou outra ferramenta validada e aprovada no prazo de 90 dias a partir da publicação desta carta (e, em qualquer caso, até 1º de janeiro de 2023) e/ou da primeira implementação de um produto VPC baseado em subcapacidade pelo cliente; 2) instalar prontamente quaisquer atualizações do ILMT que venham a ser disponibilizadas; e 3) coletar dados de implantação para cada um desses EPs (Produtos Elegíveis).
O ILMT (ou outra ferramenta aprovada pela IBM) deve ser instalado para todos os produtos de subcapacidade. (Não é mais válido: consulte a atualização da política de fevereiro de 2023).
O não cumprimento do acima exposto resultará na cobrança abaixo da capacidade total para o número total de núcleos de processadores físicos ativados e disponíveis para uso no servidor.
Se você tiver dúvidas sobre o que isso significa para suas implementações de software, entre em contato com seu representante da IBM.
As peças listadas abaixo não são elegíveis para licenciamento de subcapacidade:
|Parte #s (Lic., Spt., Reinst.)
|PID#
|Descrição
|1. D571FLL, E02DTLL, D571GLL
|5724A39
|WebSphere MQ for HP NonStop Server
|2. D564PLL, E0287LL, D564QLL
|5724A38
|WebSphere MQ para HP OpenVMS
Quando um sistema operacional (SO) ou uma tecnologia de virtualização não é mais suportado por seu fornecedor, a IBM anuncia planos para removê-los da lista de tecnologias.
Todos esses planos e remoções reais de tecnologia são anunciados no Cronograma de remoção de itens da lista de tecnologias elegíveis para subcapacidade.
90 dias após a inelegibilidade do sistema operacional, as renovações parciais não estão mais disponíveis para o cliente.
Para serem notificados sobre os planos mais recentes de remoção de tecnologias de virtualização e sistemas operacionais da lista de elegibilidade para subcapacidade, os clientes precisam se inscrever no My Notifications do produto ILMT.
Observações:
Em geral, para qualquer produto qualificado instalado em um Ambiente de Virtualização Elegível, você pode licenciar pelo menor dos seguintes valores:
O número total de núcleos seria, então, aplicado a qualquer taxa de conversão:
As proporções de SMT/hiperthreading não são ajustadas com o licenciamento de subcapacidade. Quando o número total de núcleos virtuais atinge a capacidade física, nenhum núcleo adicional é contado.
Os materiais abaixo contêm as regras de contagem de licenças de capacidade de virtualização e cenários de contagem, que se destinam a ajudá-lo a determinar o número correto de núcleos necessários para serem licenciados. Essas regras são aplicáveis a servidores localizados na mesma região ILMT. As regiões ILMT baseiam-se em continentes globais e são definidas da seguinte forma.
Regiões da ILMT:
Cenários de contagem de licenças:
Faça o download da planilha de relatório de auditoria de Cálculo Manual da Capacidade de Virtualização.
Veja as respostas para algumas das perguntas mais frequentes sobre licenciamento e conformidade de subcapacidade.
Use a calculadora de unidade de valor do processador para determinar o número necessário de PVUs com base em seu ambiente. Por favor, preencha os campos obrigatórios para cada configuração de servidor e informe a(s) quantidade(s) de núcleos de processador para calcular o “Total de Unidades de Valor”.