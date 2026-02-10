Licenciamento de subcapacidade (capacidade de virtualização)

Desde a publicação do IBM Passport Advantage v11, para todos os novos clientes a partir de 1º de fevereiro de 2023 e para os clientes existentes a partir de 1º de maio de 2023, as políticas de relatório de subcapacidade, que até então se aplicavam apenas a produtos elegíveis implementados segundo as unidades de medida PVU e RVU, passam a aplicar-se também aos produtos implementados segundo a unidade de medida VPC.



Aviso prévio de atualização do VPC Polity: 13 de julho de 2022

Com vigência a partir de 10 de maio de 2022, a IBM passa a exigir que todas as licenças de software baseadas em Núcleo de Processador Virtual (VPC) que utilizem licenciamento por subcapacidade implementem o IBM License Metric Tool (ILMT) ou outras ferramentas validadas e aprovadas. A contagem manual de capacidade não será mais permitida.

Os termos de Licenciamento de Contêineres não estão incluídos nesta mudança de política.

Ação necessária do cliente

Para o uso de software em subcapacidade utilizando a métrica de Núcleo de Processador Virtual (VPC), o cliente concorda em: 1) instalar e configurar a versão mais recente da License Metric Tool (ILMT) da IBM ou outra ferramenta validada e aprovada no prazo de 90 dias a partir da publicação desta carta (e, em qualquer caso, até 1º de janeiro de 2023) e/ou da primeira implementação de um produto VPC baseado em subcapacidade pelo cliente; 2) instalar prontamente quaisquer atualizações do ILMT que venham a ser disponibilizadas; e 3) coletar dados de implantação para cada um desses EPs (Produtos Elegíveis).

O ILMT (ou outra ferramenta aprovada pela IBM) deve ser instalado para todos os produtos de subcapacidade. (Não é mais válido: consulte a atualização da política de fevereiro de 2023).

O não cumprimento do acima exposto resultará na cobrança abaixo da capacidade total para o número total de núcleos de processadores físicos ativados e disponíveis para uso no servidor.

Se você tiver dúvidas sobre o que isso significa para suas implementações de software, entre em contato com seu representante da IBM.