Nos programas IBM Passport Advantage e Passport Advantage Express, os clientes podem:

Adquirir Produtos Elegíveis (EPs), incluindo licenças de software IBM (tanto sem expiração quanto por prazo), Categorias de Produto CEO (Complete Enterprise Option), assinatura e suporte de software, Serviços em Nuvem, Appliances e Serviços de Appliance, além de ofertas selecionadas de terceiros sujeitas aos termos de terceiros.

Renovar assinatura e suporte de software IBM, licenças por assinatura e por prazo, Serviços em Nuvem e Serviços de Appliance.

Comprar e renovar suporte técnico para Aplicações de Código Aberto selecionadas e outras aplicações sem garantia.

Embora ambos os programas utilizem o mesmo conjunto de Acordos, processos e ferramentas, existem diferenças entre eles.