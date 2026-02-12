Visão geral do Passport Advantage/Passport Advantage Express

O Passport Advantage (PA) e o Passport Advantage Express (PAE) são programas abrangentes da IBM por meio dos quais os Clientes podem adquirir Produtos Elegíveis (EPs).

    Visão geral

    Nos programas IBM Passport Advantage e Passport Advantage Express, os clientes podem:

    • Adquirir Produtos Elegíveis (EPs), incluindo licenças de software IBM (tanto sem expiração quanto por prazo), Categorias de Produto CEO (Complete Enterprise Option), assinatura e suporte de software, Serviços em Nuvem, Appliances e Serviços de Appliance, além de ofertas selecionadas de terceiros sujeitas aos termos de terceiros.
    • Renovar assinatura e suporte de software IBM, licenças por assinatura e por prazo, Serviços em Nuvem e Serviços de Appliance.
    • Comprar e renovar suporte técnico para Aplicações de Código Aberto selecionadas e outras aplicações sem garantia.

    Embora ambos os programas utilizem o mesmo conjunto de Acordos, processos e ferramentas, existem diferenças entre eles.

    Comparação entre Passport Advantage e Passport Advantage Express

    Passport Advantage

    • Ideal para empresas multinacionais maiores, com vários locais
    • Baseado em relacionamento
    • É necessário se inscrever.
    • Preços sugeridos por volume de relacionamento (RSVP)
    • Uma única data anual de renovação de S&S (para a maioria das ofertas), sincronizada com uma única Data de Aniversário
    • Gerenciar vários Sites sob um único Contrato
    • Agregação de Pontos

    Passport Advantage Express

    • Projetado para empresas menores, com um único local
    • Baseado em transações
    • Sem inscrição
    • Preços de varejo sugeridos (SRP)
    • Datas de renovação de S&S alinhadas à data da compra inicial, não a uma única data anual de Aniversário
    • Gerenciamento de apenas um Site
    • Sem agregação de pontos
    Recursos
    Leia os Acordos

    É importante que você compreenda todos os termos e condições antes de assinar e enviar qualquer Acordo ou Anexo.

    Inscreva-se no Passport Advantage

    Ele oferece melhores preços, administração simplificada de Sites e uma única data anual de renovação de aniversário. Mas para aproveitar esses benefícios, é necessário se inscrever.

    Acesse o Passport Advantage Online

    O Passport Advantage Online oferece acesso seguro ao acesso às informações e aplicativos do Passport Advantage específicos do local.

