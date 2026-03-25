Como se inscrever no Passport Advantage

Para se inscrever no Passport Advantage ou adicionar Sites Adicionais a um Acordo Passport Advantage existente, você pode:

inscreva-se on-line ou

baixar, preencher e devolver o formulário de Inscrição no IBM Passport Advantage à IBM ou ao seu Parceiro de Negócios da IBM.

Antes de inscrever-se, consulte os Requisitos de assinatura de inscrição do Passport Advantage por país/região.

Observação: Se uma ou duas assinaturas forem exigidas no seu país, você pode usar a inscrição on-line, MAS deverá imprimir, assinar e devolver o formulário de inscrição à IBM ou ao seu Parceiro de Negócios IBM.