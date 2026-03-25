Como se inscrever no Passport Advantage

Como se inscrever no Passport Advantage
O IBM Passport Advantage oferece preços mais vantajosos, administração simplificada do site e uma única data anual de renovação. Mas para aproveitar esses benefícios é preciso inscrever-se.

Visão geral

Para se inscrever no Passport Advantage ou adicionar Sites Adicionais a um Acordo Passport Advantage existente, você pode:

  • inscreva-se on-line ou
  • baixar, preencher e devolver o formulário de Inscrição no IBM Passport Advantage à IBM ou ao seu Parceiro de Negócios da IBM.

Antes de inscrever-se, consulte os  Requisitos de assinatura de inscrição do Passport Advantage por país/região.

Observação: Se uma ou duas assinaturas forem exigidas no seu país, você pode usar a inscrição on-line, MAS deverá imprimir, assinar e devolver o formulário de inscrição à IBM ou ao seu Parceiro de Negócios IBM.

Inscreva-se on-line

A inscrição on-line é a forma mais rápida de inscrever um novo Site do Passport Advantage ou adicionar Sites adicionais a um Acordo Passport Advantage existente.
Observaçãoa inscrição on-line NÃO pode ser utilizada para inscrição de clientes do Governo Federal dos EUA.

Etapa 1: Faça login no registro on-line do Passport Advantage usando seu IBM ID.

  • Se você não tiver um ID IBM, você será prompt a SE REGISTRAR.
    • Digite seu endereço de e-mail e senha.
    • Forneça as informações solicitadas.
      Observação: um * indica campo obrigatório.
    • Enviar.
      Observação: assim que seu registro for aceito e processado, você receberá uma notificação por e-mail.
    • Use seu IBM ID para concluir o processo de inscrição on-line no Passport Advantage.
      Observação: você também pode usar seu IBM ID para acessar qualquer aplicação da IBM baseada em registro, incluindo o IBM Passport Advantage Online.

Etapa 2: preencha todos os campos obrigatórios do formulário de inscrição on-line e envie. Para:

  • Países sem assinatura – sua inscrição está concluída.
  • Países que exigem uma ou duas assinaturas – sua inscrição ainda não está concluída. Você deve (1) baixar, (2) imprimir, (3) assinar o formulário de inscrição e (4) devolver o formulário de inscrição ao seu Representante IBM ou ao seu Parceiro de Negócios da IBM para concluir o processo de inscrição.

Etapa 3: você receberá um e-mail de "Bem-vindo ao Passport Advantage".

Baixar formulários de inscrição

Caso não consiga ou prefira não se inscrever on-line, você pode baixar e preencher um formulário de inscrição a partir dos Termos da IBM.

Etapa 1: clique no link abaixo que corresponde aos requisitos de assinatura do seu país:

Etapa 2: use o menu suspenso “Idioma” na coluna “Filtrar por” (à esquerda) para selecionar o idioma de sua preferência.

Etapa 3: baixe o formulário de inscrição, preencha todos os campos obrigatórios e assine, se exigido pela legislação local.

Etapa 4: devolva o formulário de inscrição à IBM ou ao seu Parceiro de Negócios IBM.

Etapa 5: você receberá um e-mail assim que sua inscrição estiver concluída.
Observação: clientes do Governo Federal dos EUA ainda devem seguir o processo específico para o Governo Federal dos EUA.

Lembre-se

  1. O Passport Advantage possui duas opções de inscrição. Você pode:
    • Inscrever-se on-line ou
    • Baixe, preencha e devolva os formulários de inscrição no Passport Advantage à IBM ou ao seu Parceiro de Negócios da IBM.
  2. Clientes governamentais e acadêmicos podem se inscrever on-line ou off-line. No entanto, clientes do Governo Federal dos EUA devem seguir o processo específico do Governo Federal dos EUA.
  3. Não utilize a inscrição on-line nem os formulários de inscrição no IBM International Passport Advantage para o Passport Advantage Express (PAE). O PAE é baseado em transações.