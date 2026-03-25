Como se inscrever no Passport Advantage

Para se inscrever no Passport Advantage ou adicionar Sites Adicionais a um Acordo Passport Advantage existente, você pode:
Antes de inscrever-se, consulte os Requisitos de assinatura de inscrição do Passport Advantage por país/região.
Observação: Se uma ou duas assinaturas forem exigidas no seu país, você pode usar a inscrição on-line, MAS deverá imprimir, assinar e devolver o formulário de inscrição à IBM ou ao seu Parceiro de Negócios IBM.
A inscrição on-line é a forma mais rápida de inscrever um novo Site do Passport Advantage ou adicionar Sites adicionais a um Acordo Passport Advantage existente.
Observação: a inscrição on-line NÃO pode ser utilizada para inscrição de clientes do Governo Federal dos EUA.
Etapa 1: Faça login no registro on-line do Passport Advantage usando seu IBM ID.
Etapa 2: preencha todos os campos obrigatórios do formulário de inscrição on-line e envie. Para:
Etapa 3: você receberá um e-mail de "Bem-vindo ao Passport Advantage".
Caso não consiga ou prefira não se inscrever on-line, você pode baixar e preencher um formulário de inscrição a partir dos Termos da IBM.
Etapa 1: clique no link abaixo que corresponde aos requisitos de assinatura do seu país:
Etapa 2: use o menu suspenso “Idioma” na coluna “Filtrar por” (à esquerda) para selecionar o idioma de sua preferência.
Etapa 3: baixe o formulário de inscrição, preencha todos os campos obrigatórios e assine, se exigido pela legislação local.
Etapa 4: devolva o formulário de inscrição à IBM ou ao seu Parceiro de Negócios IBM.
Etapa 5: você receberá um e-mail assim que sua inscrição estiver concluída.
Observação: clientes do Governo Federal dos EUA ainda devem seguir o processo específico para o Governo Federal dos EUA.
Lembre-se