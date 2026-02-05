Requisitos de assinatura para adesão ao Passport Advantage – por região e país

Ilustração de formas geométricas em tons de azul, preto e cinza

O Passport Advantage Online para revendedores oferece acesso seguro com login a informações, ferramentas e aplicações do Passport Advantage específicas do site para realizar pedidos, criar cotações, baixar arquivos de preços, gerar relatórios e gerenciar contatos.

    Requisitos de assinatura - por região e país

    Clique nas categorias a seguir para saber mais.

    País/RegiãoRequisitos
    CanadáNenhuma assinatura exigida
    EUANenhuma assinatura exigida
    América LatinaAssinatura do cliente e da IBM exigida

    País/RegiãoRequisitos
    Ásia-Pacífico (exceto China, Japão, Coreia e Tailândia)Nenhuma assinatura exigida
    ChinaAssinatura do cliente necessária
    JapãoAssinatura do cliente necessária
    CoreiaAssinatura do cliente necessária
    TailândiaAssinatura do cliente necessária

    País/RegiãoRequisitos
    Europa, Oriente Médio e África (exceto os países listados abaixo):Nenhuma assinatura exigida
    AfeganistãoAssinatura do cliente necessária
    AlbâniaAssinatura do cliente necessária
    ArgéliaAssinatura do cliente necessária
    AndorraAssinatura do cliente e da IBM exigida
    AngolaAssinatura do cliente necessária
    BahreinAssinatura do cliente necessária
    BélgicaAssinatura do cliente necessária
    BeninAssinatura do cliente necessária
    Bósnia e HerzegovinaAssinatura do cliente e da IBM exigida
    BotsuanaAssinatura do cliente necessária
    BulgáriaAssinatura do cliente necessária
    Burkina FasoAssinatura do cliente necessária
    BurundiAssinatura do cliente necessária
    CamarõesAssinatura do cliente necessária
    Cabo VerdeAssinatura do cliente necessária
    República Centro-AfricanaAssinatura do cliente necessária
    ChadAssinatura do cliente necessária
    República Democrática do Congo (anteriormente: Zaire)Assinatura do cliente necessária
    Costa do MarfimAssinatura do cliente necessária
    CroáciaAssinatura do cliente e da IBM exigida
    República TchecaAssinatura do cliente necessária
    DjibutiAssinatura do cliente necessária
    EgitoAssinatura do cliente necessária
    Guiné EquatorialAssinatura do cliente necessária
    EritreiaAssinatura do cliente necessária
    EtiópiaAssinatura do cliente necessária
    FrançaAssinatura do cliente e da IBM exigida
    GabãoAssinatura do cliente necessária
    GâmbiaAssinatura do cliente necessária
    GanaAssinatura do cliente necessária
    GuinéAssinatura do cliente necessária
    Guiné-BissauAssinatura do cliente necessária
    HungriaAssinatura do cliente e da IBM exigida
    IrãAssinatura do cliente necessária
    IraqueAssinatura do cliente necessária
    ItáliaAssinatura do cliente necessária
    JordâniaAssinatura do cliente necessária
    QuêniaAssinatura do cliente necessária
    KuwaitAssinatura do cliente necessária
    LíbanoAssinatura do cliente necessária
    LesotoAssinatura do cliente necessária
    LibériaAssinatura do cliente necessária
    Líbia/Jamahiriya Árabe LíbiaAssinatura do cliente necessária
    LuxemburgoAssinatura do cliente necessária
    MacedôniaAssinatura do cliente necessária
    MalawiAssinatura do cliente necessária
    MaliAssinatura do cliente necessária
    MaltaAssinatura do cliente necessária
    MauritâniaAssinatura do cliente necessária
    MarrocosAssinatura do cliente necessária
    MoçambiqueAssinatura do cliente necessária
    NamíbiaAssinatura do cliente necessária
    Países BaixosAssinatura do cliente necessária
    NígerAssinatura do cliente necessária
    NigériaAssinatura do cliente necessária
    OmãAssinatura do cliente necessária
    PaquistãoAssinatura do cliente necessária
    Território Palestino (Cisjordânia/Gaza)Assinatura do cliente necessária
    PolôniaAssinatura do cliente necessária
    CatarAssinatura do cliente necessária
    RomêniaAssinatura do cliente e da IBM exigida
    RússiaAssinatura do cliente necessária
    RuandaAssinatura do cliente necessária
    San MarinoAssinatura do cliente necessária
    São Tomé e PríncipeAssinatura do cliente necessária
    Arábia SauditaAssinatura do cliente necessária
    SenegalAssinatura do cliente necessária
    SeychellesAssinatura do cliente necessária
    Serra LeoaAssinatura do cliente necessária
    EslováquiaAssinatura do cliente necessária
    EslovêniaAssinatura do cliente necessária
    SomáliaAssinatura do cliente necessária
    SudãoAssinatura do cliente necessária
    SuazilândiaAssinatura do cliente necessária
    República Árabe da SíriaAssinatura do cliente necessária
    República Unida da TanzâniaAssinatura do cliente necessária
    TogoAssinatura do cliente necessária
    TunísiaAssinatura do cliente necessária
    TurquiaAssinatura do cliente necessária
    UgandaAssinatura do cliente necessária
    Emirados Árabes UnidosAssinatura do cliente necessária
    Saara OcidentalAssinatura do cliente necessária
    IêmenAssinatura do cliente necessária
    Sérvia e Montenegro (antiga República da Iugoslávia)Assinatura do cliente e da IBM exigida
    ZâmbiaAssinatura do cliente necessária
    ZimbábueAssinatura do cliente necessária

    País/RegiãoRequisitos
    Guiana FrancesaAssinatura da IBM exigida
    Polinésia francesaAssinatura da IBM exigida
    Territórios Franceses do SulAssinatura do cliente e da IBM exigida
    Lembre-se

     

    1. Além do primário, administrativo/comprovação de direito e site, o Passport Advantage Express é uma oferta baseada em transações, sem necessidade de registro.
    2. Independentemente de sua região ou país exigir uma assinatura, duas assinaturas ou nenhuma assinatura, você sempre tem duas opções de adesão. Você pode
      • Fazer a adesão on-line
      • Baixar e enviar um formulário de adesão ao Passport Advantage
    3. Clientes governamentais e acadêmicos não podem se inscrever on-line no momento.

     
    Recursos
    Vista lateral de desenvolvedor usando notebook em um escritório moderno
    Contrato do Passport Advantage

    Leia todo o contrato para garantir que você compreenda todos os termos e condições, bem como seus direitos e responsabilidades nos termos do contrato.

         Ler o contrato
    Vários agentes de atendimento alinhados
    Inscrever um novo site ou adicionar sites adicionais

    Saiba como inscrever um novo site do Passport Advantage ou adicionar sites adicionais a um site existente.

         Saiba mais
    Vista lateral de homem usando headset e trabalhando em um notebook
    Migrar para o Passport Advantage

    Migre seus direitos do Passport Advantage Express para um site novo ou existente do Passport Advantage a qualquer momento.

         Saiba mais