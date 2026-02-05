|País/Região
|Requisitos
|Canadá
|Nenhuma assinatura exigida
|EUA
|Nenhuma assinatura exigida
|América Latina
|Assinatura do cliente e da IBM exigida
|Ásia-Pacífico (exceto China, Japão, Coreia e Tailândia)
|Nenhuma assinatura exigida
|China
|Assinatura do cliente necessária
|Japão
|Assinatura do cliente necessária
|Coreia
|Assinatura do cliente necessária
|Tailândia
|Assinatura do cliente necessária
|Europa, Oriente Médio e África (exceto os países listados abaixo):
|Nenhuma assinatura exigida
|Afeganistão
|Assinatura do cliente necessária
|Albânia
|Assinatura do cliente necessária
|Argélia
|Assinatura do cliente necessária
|Andorra
|Assinatura do cliente e da IBM exigida
|Angola
|Assinatura do cliente necessária
|Bahrein
|Assinatura do cliente necessária
|Bélgica
|Assinatura do cliente necessária
|Benin
|Assinatura do cliente necessária
|Bósnia e Herzegovina
|Assinatura do cliente e da IBM exigida
|Botsuana
|Assinatura do cliente necessária
|Bulgária
|Assinatura do cliente necessária
|Burkina Faso
|Assinatura do cliente necessária
|Burundi
|Assinatura do cliente necessária
|Camarões
|Assinatura do cliente necessária
|Cabo Verde
|Assinatura do cliente necessária
|República Centro-Africana
|Assinatura do cliente necessária
|Chad
|Assinatura do cliente necessária
|República Democrática do Congo (anteriormente: Zaire)
|Assinatura do cliente necessária
|Costa do Marfim
|Assinatura do cliente necessária
|Croácia
|Assinatura do cliente e da IBM exigida
|República Tcheca
|Assinatura do cliente necessária
|Djibuti
|Assinatura do cliente necessária
|Egito
|Assinatura do cliente necessária
|Guiné Equatorial
|Assinatura do cliente necessária
|Eritreia
|Assinatura do cliente necessária
|Etiópia
|Assinatura do cliente necessária
|França
|Assinatura do cliente e da IBM exigida
|Gabão
|Assinatura do cliente necessária
|Gâmbia
|Assinatura do cliente necessária
|Gana
|Assinatura do cliente necessária
|Guiné
|Assinatura do cliente necessária
|Guiné-Bissau
|Assinatura do cliente necessária
|Hungria
|Assinatura do cliente e da IBM exigida
|Irã
|Assinatura do cliente necessária
|Iraque
|Assinatura do cliente necessária
|Itália
|Assinatura do cliente necessária
|Jordânia
|Assinatura do cliente necessária
|Quênia
|Assinatura do cliente necessária
|Kuwait
|Assinatura do cliente necessária
|Líbano
|Assinatura do cliente necessária
|Lesoto
|Assinatura do cliente necessária
|Libéria
|Assinatura do cliente necessária
|Líbia/Jamahiriya Árabe Líbia
|Assinatura do cliente necessária
|Luxemburgo
|Assinatura do cliente necessária
|Macedônia
|Assinatura do cliente necessária
|Malawi
|Assinatura do cliente necessária
|Mali
|Assinatura do cliente necessária
|Malta
|Assinatura do cliente necessária
|Mauritânia
|Assinatura do cliente necessária
|Marrocos
|Assinatura do cliente necessária
|Moçambique
|Assinatura do cliente necessária
|Namíbia
|Assinatura do cliente necessária
|Países Baixos
|Assinatura do cliente necessária
|Níger
|Assinatura do cliente necessária
|Nigéria
|Assinatura do cliente necessária
|Omã
|Assinatura do cliente necessária
|Paquistão
|Assinatura do cliente necessária
|Território Palestino (Cisjordânia/Gaza)
|Assinatura do cliente necessária
|Polônia
|Assinatura do cliente necessária
|Catar
|Assinatura do cliente necessária
|Romênia
|Assinatura do cliente e da IBM exigida
|Rússia
|Assinatura do cliente necessária
|Ruanda
|Assinatura do cliente necessária
|San Marino
|Assinatura do cliente necessária
|São Tomé e Príncipe
|Assinatura do cliente necessária
|Arábia Saudita
|Assinatura do cliente necessária
|Senegal
|Assinatura do cliente necessária
|Seychelles
|Assinatura do cliente necessária
|Serra Leoa
|Assinatura do cliente necessária
|Eslováquia
|Assinatura do cliente necessária
|Eslovênia
|Assinatura do cliente necessária
|Somália
|Assinatura do cliente necessária
|Sudão
|Assinatura do cliente necessária
|Suazilândia
|Assinatura do cliente necessária
|República Árabe da Síria
|Assinatura do cliente necessária
|República Unida da Tanzânia
|Assinatura do cliente necessária
|Togo
|Assinatura do cliente necessária
|Tunísia
|Assinatura do cliente necessária
|Turquia
|Assinatura do cliente necessária
|Uganda
|Assinatura do cliente necessária
|Emirados Árabes Unidos
|Assinatura do cliente necessária
|Saara Ocidental
|Assinatura do cliente necessária
|Iêmen
|Assinatura do cliente necessária
|Sérvia e Montenegro (antiga República da Iugoslávia)
|Assinatura do cliente e da IBM exigida
|Zâmbia
|Assinatura do cliente necessária
|Zimbábue
|Assinatura do cliente necessária
|Guiana Francesa
|Assinatura da IBM exigida
|Polinésia francesa
|Assinatura da IBM exigida
|Territórios Franceses do Sul
|Assinatura do cliente e da IBM exigida
Leia todo o contrato para garantir que você compreenda todos os termos e condições, bem como seus direitos e responsabilidades nos termos do contrato.
Saiba como inscrever um novo site do Passport Advantage ou adicionar sites adicionais a um site existente.
Migre seus direitos do Passport Advantage Express para um site novo ou existente do Passport Advantage a qualquer momento.