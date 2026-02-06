Visão geral do programa Passport Advantage

O programa Passport Advantage facilita o ganho de pontos pelas suas compras. Quanto mais você compra, mais economiza.

Com o programa Passport Advantage, você obtém:

Melhores preçosUm siteUma data de aniversário
Com o Preço Sugerido por Volume de Relacionamento (RSVP), você acumula pontos em todas as compras de Produtos Elegíveis, incluindo Serviços IBM Cloud, Appliances e Serviços de Appliances, renovações e novas licenças de Suporte e Assinatura de Software IBM. Quanto mais você compra, mais você economiza.Empresas e organizações com vários sites podem autorizar sites adicionais a se inscreverem e comprarem sob um único Contrato.Com uma única data anual de renovação de S&S (“Aniversário”), você obtém uma visão completa e consolidada das suas renovações, eliminando a necessidade de reconciliar e processar múltiplas renovações ao longo do ano.
Agregação de pontos: você tem a opção de agregar pontos entre múltiplos Sites para alcançar níveis de desconto por volume mais altos mais rapidamente.A consolidação de Sites oferece gerenciamento centralizado de conta, contatos, direitos de licença, compras, renovações e relatórios, melhorando o gerenciamento de ativos de software — economizando tempo, esforço e despesas administrativas.As datas de início e término para novas compras de licenças podem ser prorrogadas para alinhar com a sua data de Aniversário, facilitando o planejamento orçamentário para renovações futuras e a previsão de economias com Preço Sugerido por Volume de Relacionamento (RSVP) à medida que você avança de um nível para o próximo.
Consulte o Preço por Volume do Programa Passport Advantage para mais detalhes.A Empresa Originadora do Cliente, identificada como o Site Originador, é responsável pelo cumprimento dos termos e pela coordenação das atividades de cada uma de suas empresas participantes da Empresa, identificadas como Sites Adicionais, sob o Número do Acordo Passport Advantage da Empresa. 
 Após 24 meses consecutivos de inatividade, como ausência de novos pedidos ou serviços contínuos em vigor, a IBM poderá mover o acordo e/ou os sites do Cliente para status encerrado/inativo. 

Preços por volume do programa Passport Advantage

  • A IBM atribui a cada oferta um valor de pontos, que pode ser zero, e pode ser alterado pela IBM.
  • Um nível de Preço Sugerido por Volume de Relacionamento (RSVP) é determinado pela agregação de pontos de todas as ofertas pedidas durante um período de 12 meses.
  • O valor de pontos do primeiro pedido do Cliente determina o nível inicial de RSVP, que permanecerá em vigor para pedidos durante os próximos 12 meses.
  • Na data de Aniversário do Cliente, o nível de RSVP é redefinido com base na acumulação de pontos de pedidos no período de 12 meses anterior. Qualquer novo nível de RSVP será aplicado aos pedidos durante os 12 meses seguintes. Se um nível de RSVP mais alto for obtido, ele será aplicado aos pedidos até a próxima data de Aniversário do Cliente. Se o nível de RSVP do Cliente for redefinido para um nível inferior, a IBM não o reduzirá em mais de um nível abaixo do nível de RSVP anterior do Cliente. Um nível de Preço Sugerido por Volume (SVP) também é calculado para cada pedido e é baseado no valor de pontos daquele pedido. Se o nível de SVP para um pedido for superior ao nível atual de RSVP do Cliente, o nível de SVP será aplicado a esse pedido.

Tabela de nível RSVP/SVP

Nível de RSVP/SVP

  BL

  D

  E

  F

  G

  H

Pontos

<500

500

1.000

2.500

5.000

10.000

  • Os Sites do Cliente inscritos como Site Governamental ou Site da Opção de Volume Acadêmico recebem o desconto aplicável e o preço por volume descrito acima não se aplica. Para receber o preço da Opção de Volume Acadêmico, os Produtos Elegíveis devem ser utilizados exclusivamente para fins acadêmicos ou administrativos e não podem ser utilizados para fins comerciais.

