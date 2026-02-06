Visão geral do programa Passport Advantage

|Melhores preços
|Um site
|Uma data de aniversário
|Com o Preço Sugerido por Volume de Relacionamento (RSVP), você acumula pontos em todas as compras de Produtos Elegíveis, incluindo Serviços IBM Cloud, Appliances e Serviços de Appliances, renovações e novas licenças de Suporte e Assinatura de Software IBM. Quanto mais você compra, mais você economiza.
|Empresas e organizações com vários sites podem autorizar sites adicionais a se inscreverem e comprarem sob um único Contrato.
|Com uma única data anual de renovação de S&S (“Aniversário”), você obtém uma visão completa e consolidada das suas renovações, eliminando a necessidade de reconciliar e processar múltiplas renovações ao longo do ano.
|Agregação de pontos: você tem a opção de agregar pontos entre múltiplos Sites para alcançar níveis de desconto por volume mais altos mais rapidamente.
|A consolidação de Sites oferece gerenciamento centralizado de conta, contatos, direitos de licença, compras, renovações e relatórios, melhorando o gerenciamento de ativos de software — economizando tempo, esforço e despesas administrativas.
|As datas de início e término para novas compras de licenças podem ser prorrogadas para alinhar com a sua data de Aniversário, facilitando o planejamento orçamentário para renovações futuras e a previsão de economias com Preço Sugerido por Volume de Relacionamento (RSVP) à medida que você avança de um nível para o próximo.
|Consulte o Preço por Volume do Programa Passport Advantage para mais detalhes.
|A Empresa Originadora do Cliente, identificada como o Site Originador, é responsável pelo cumprimento dos termos e pela coordenação das atividades de cada uma de suas empresas participantes da Empresa, identificadas como Sites Adicionais, sob o Número do Acordo Passport Advantage da Empresa.
|Após 24 meses consecutivos de inatividade, como ausência de novos pedidos ou serviços contínuos em vigor, a IBM poderá mover o acordo e/ou os sites do Cliente para status encerrado/inativo.
Tabela de nível RSVP/SVP
Nível de RSVP/SVP
BL
D
E
F
G
H
Pontos
<500
500
1.000
2.500
5.000
10.000