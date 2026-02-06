Visão geral do programa Passport Advantage

Melhores preços Um site Uma data de aniversário

Com o Preço Sugerido por Volume de Relacionamento (RSVP), você acumula pontos em todas as compras de Produtos Elegíveis, incluindo Serviços IBM Cloud, Appliances e Serviços de Appliances, renovações e novas licenças de Suporte e Assinatura de Software IBM. Quanto mais você compra, mais você economiza. Empresas e organizações com vários sites podem autorizar sites adicionais a se inscreverem e comprarem sob um único Contrato. Com uma única data anual de renovação de S&S (“Aniversário”), você obtém uma visão completa e consolidada das suas renovações, eliminando a necessidade de reconciliar e processar múltiplas renovações ao longo do ano.

Agregação de pontos: você tem a opção de agregar pontos entre múltiplos Sites para alcançar níveis de desconto por volume mais altos mais rapidamente. A consolidação de Sites oferece gerenciamento centralizado de conta, contatos, direitos de licença, compras, renovações e relatórios, melhorando o gerenciamento de ativos de software — economizando tempo, esforço e despesas administrativas. As datas de início e término para novas compras de licenças podem ser prorrogadas para alinhar com a sua data de Aniversário, facilitando o planejamento orçamentário para renovações futuras e a previsão de economias com Preço Sugerido por Volume de Relacionamento (RSVP) à medida que você avança de um nível para o próximo.

Consulte o Preço por Volume do Programa Passport Advantage para mais detalhes. A Empresa Originadora do Cliente, identificada como o Site Originador, é responsável pelo cumprimento dos termos e pela coordenação das atividades de cada uma de suas empresas participantes da Empresa, identificadas como Sites Adicionais, sob o Número do Acordo Passport Advantage da Empresa.