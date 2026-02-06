Visão geral da Assinatura e Suporte de Software IBM

Acesso para download das versões e releases mais recentes do seu software com direito.

Cada versão é mais poderosa, robusta e segura que a anterior, aproveitando a funcionalidade existente para ajudar você a:

melhorar desempenho, produtividade e usabilidade

obter melhores insights e resultados com recursos integrados de IA

proteger seu software e sistema contra ameaças cibernéticas em constante evolução, com segurança incorporada

alcançar seus objetivos de negócios, nuvem, modernização e transformação mais rapidamente

reduzir custos e obter maior retorno sobre seus investimentos em software

Suporte técnico para seu software distribuído*

Opções de busca e chat aprimoradas por IA

Respostas para suas dúvidas de instalação, implementação, uso e questões relacionadas a código

Conexões com grupos de usuários e comunidades TechXchange

Acesso com permissão à Central de correções. Consulte a Política de Download da IBM para a Central de correções e sites de download de programas de software

Documentação e solução de problemas específicas para o produto.

Resolução rápida de problemas a qualquer hora do dia e da semana. Basta abrir um chamado pela web, chat ou telefone

*Observações: sempre verifique o Site do Ciclo de Vida do Produto IBM para garantir que você está executando uma versão suportada do seu Software. Se descobrir que a versão ou release do software que você está usando atingiu ou atingirá em breve a data de conclusão do Suporte Base, explore suas opções.

Utilize seu direito de S&S (Suporte Base)** para fazer download de uma versão ou release mais recente suportada.

Considere adquirir (quando disponível) o Suporte Estendido IBM se precisar de mais tempo para baixar uma versão ou release mais recente do software.

Considere adquirir o Suporte Estendido** se descobrir que não há versões ou releases mais recentes disponíveis para download.

**Seu direito de S&S (Suporte Base) ou Suporte Estendido pode incluir Suporte Estendido de Atualizações Red Hat (EUS) ou Suporte Estendido do Ciclo de Vida Red Hat (ELS) Termo 1 para produtos Red Hat selecionados. Contate seu Representante de Assinatura e Anuidades para verificar a elegibilidade.

Renovar o Suporte e Assinatura de Software IBM é uma das formas mais econômicas de garantir que o software que você compra hoje continue entregando valor por anos a fio.