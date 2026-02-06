Visão geral da Assinatura e Suporte de Software IBM

Ilustração de formas geométricas em tons de azul, preto e cinza

O Suporte e Assinatura de Software IBM (S&S) é uma solução abrangente de atualizações e suporte técnico incluída na compra de cada programa de software IBM licenciado sob o Acordo Internacional de Licença de Programas IBM (IPLA).

    Enquanto o S&S estiver em vigor, você receberá:

    Acesso para download das versões e releases mais recentes do seu software com direito.

    Cada versão é mais poderosa, robusta e segura que a anterior, aproveitando a funcionalidade existente para ajudar você a:

    • melhorar desempenho, produtividade e usabilidade
    • obter melhores insights e resultados com recursos integrados de IA
    • proteger seu software e sistema contra ameaças cibernéticas em constante evolução, com segurança incorporada
    • alcançar seus objetivos de negócios, nuvem, modernização e transformação mais rapidamente
    • reduzir custos e obter maior retorno sobre seus investimentos em software

    Suporte técnico para seu software distribuído* 

    *Observações: sempre verifique o Site do Ciclo de Vida do Produto IBM para garantir que você está executando uma versão suportada do seu Software. Se descobrir que a versão ou release do software que você está usando atingiu ou atingirá em breve a data de conclusão do Suporte Base, explore suas opções.

    **Seu direito de S&S (Suporte Base) ou Suporte Estendido pode incluir Suporte Estendido de Atualizações Red Hat (EUS) ou Suporte Estendido do Ciclo de Vida Red Hat (ELS) Termo 1 para produtos Red Hat selecionados. Contate seu Representante de Assinatura e Anuidades para verificar a elegibilidade.

    Renovar o Suporte e Assinatura de Software IBM é uma das formas mais econômicas de garantir que o software que você compra hoje continue entregando valor por anos a fio.
    Recursos
    Vista lateral de perto de colegas de trabalho designers gráficos na casa dos 20 anos trabalhando em um projeto.
    Política de Download da IBM

    Consulte a Política de Download da IBM para a Central de correções e sites de download de programas de software.

         Saiba mais
    Imagem de uma atualização no computador
    Obtenha aprimoramentos em seu software da IBM

    Aproveite as vantagens das tecnologias novas e aprimoradas fornecidas nas versões e lançamentos mais recentes do software.

         Saiba mais
    Mulher explicando algo para um colega de trabalho
    Renove seu S&S para acesso ininterrupto a atualizações e suporte

    Para garantir que os benefícios de atualização e suporte do Suporte e Assinatura de Software IBM (S&S) permaneçam em vigor, você deve renovar ao final de cada período de cobertura. 

         Saiba mais