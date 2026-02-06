Visão geral da Assinatura e Suporte de Software IBM

Acesso para download das versões e releases mais recentes do seu software com direito.
Cada versão é mais poderosa, robusta e segura que a anterior, aproveitando a funcionalidade existente para ajudar você a:
Suporte técnico para seu software distribuído*
*Observações: sempre verifique o Site do Ciclo de Vida do Produto IBM para garantir que você está executando uma versão suportada do seu Software. Se descobrir que a versão ou release do software que você está usando atingiu ou atingirá em breve a data de conclusão do Suporte Base, explore suas opções.
**Seu direito de S&S (Suporte Base) ou Suporte Estendido pode incluir Suporte Estendido de Atualizações Red Hat (EUS) ou Suporte Estendido do Ciclo de Vida Red Hat (ELS) Termo 1 para produtos Red Hat selecionados. Contate seu Representante de Assinatura e Anuidades para verificar a elegibilidade.
Renovar o Suporte e Assinatura de Software IBM é uma das formas mais econômicas de garantir que o software que você compra hoje continue entregando valor por anos a fio.
Consulte a Política de Download da IBM para a Central de correções e sites de download de programas de software.
Aproveite as vantagens das tecnologias novas e aprimoradas fornecidas nas versões e lançamentos mais recentes do software.
Para garantir que os benefícios de atualização e suporte do Suporte e Assinatura de Software IBM (S&S) permaneçam em vigor, você deve renovar ao final de cada período de cobertura.