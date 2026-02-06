Obtenha melhorias no seu software IBM com a assinatura e suporte de software ativos da IBM

Todos os anos, a IBM anuncia centenas de novos releases de software — cada um mais poderoso, robusto e seguro que o anterior. Muitos contam com funcionalidades integradas de IA e prontas para nuvem, e todos são protegidos por suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.

    Aproveite a nova e aprimorada tecnologia entregue nas versões e releases mais recentes do software para:

    • custos de aquisição de software mais baixos
    • melhorar o desempenho, a produtividade e a segurança
    • aproveitar IA integrada para melhores insights e resultados
    • acelerar modernização e transformação

    Use seus benefícios ativos de Assinatura e Suporte de Software IBM para se manter atualizado e maximizar o retorno do seu investimento em S&S.

    Faça login no Passport Advantage Online para baixar a versão ou release mais recente do seu software com direito, ajudando a proteger seus investimentos em software para o futuro.

    Obtenha atualizações e aprimoramentos para o seu software IBM com direito

    Aproveite as vantagens das tecnologias novas e aprimoradas fornecidas nas versões e lançamentos mais recentes do software.

    Política de Download da IBM

    Consulte a Política de Download da IBM para a Central de correções e sites de download de programas de software.

    Renove seu S&S para acesso contínuo a atualizações e suporte

    Avalie os requisitos de computação e armazenamento na nuvem pública, considerando os planos de economia negociados e os descontos dos provedores.

