Renovação do suporte IBM Software Subscription &

Analise sua cotação de renovação imediatamente e escolha uma das seguintes opções de renovação:
- Entre em contato com um IBM Business Partner autorizado para obter o preço final e o atendimento
- Entre em contato com seu representante de renovação da IBM para obter assistência
- Entre no Passport Advantage Online for Customers para concluir sua renovação on-line*
*Observação: a renovação e o pedido do Passport Advantage Online estão disponíveis na maioria dos países, mas não em todos. Se optar por comprar diretamente da IBM, você pode escolher o método de pagamento que preferir. As opções de pagamento incluem faturamento, cobrança com o número da sua compra ou cartão de crédito (sujeito à disponibilidade no seu país)
Renovar via PAO
- Quando receber sua cotação de renovação, clique em Passport Advantage Online
- Faça login com seu ID IBM e seu PW. Você será direcionado automaticamente para a tela de cotação de renovação. Lá você verá suas informações de renovação junto com o número da cotação da renovação. Você também verá duas abas adicionais
- A guia Informações da conta fornece informações sobre sua conta, incluindo o número de cliente da IBM e a data de vencimento da sua renovação.
- A guia Representante de vendas fornece informações de contato do seu representante de vendas da IBM.
- Para renovar, clique em “Adicionar ao carrinho de compras”.
- Na tela do carrinho de compras, você verá todos os itens da linha para a renovação da assinatura de software e do suporte. Observe que a etapa "Precificação" é concluída automaticamente. Você tem a opção, neste momento, de
- Excluir itens de linha*
- Fazer edições*
- Checkout
- Para fazer seu pedido, clique em "Check-out"
- Você agora está na “tela de Checkout – Cobrança e envio”.
- Leia os termos e condições e clique em "Concordo".
- Clique no botão “continuar”.
- Você está agora na página de revisão e envio do pedido.
- Selecione seu método de pagamento preferido (PPM) – pagar por cartão de crédito é o padrão. Você também tem a opção de pagar por pedido de compra. Observação: Os métodos de pagamento podem variar de acordo com o país.
- Para pagar com cartão de crédito
- Digite o número de seu cartão de crédito
- Selecione o mês de expiração do seu cartão de crédito
- Selecione o ano de expiração do seu cartão de crédito
- Digite o código de segurança.
- Para a maioria dos cartões, informe o número de três dígitos impresso no verso do cartão. Ele aparece depois e à direita do número do seu cartão.
- Para cartões American Express procure um número de quatro dígitos impresso na frente do seu cartão. Ele aparece acima e antes ou depois do número do seu cartão.
- Quando estiver pronto, clique no botão “Enviar”.
- Você está agora na tela Confirmação e informações do pedido. Esta tela mostra o número de referência do pedido de renovação da assinatura e suporte de software que você acabou de enviar.
- Imprima e conserve esta página, pois ela contém a referência do seu pedido, informações sobre o seu meio de pagamento e a descrição dos itens solicitados.