Renovação do suporte IBM Software Subscription &

Para usufruir sem interrupção dos benefícios do seu IBM Software Subscription and Support (S&S), você deve renová-lo antes da data de aniversário. Consulte os links abaixo para saber por que, quando e como renovar sua assinatura.

    Manter o S&S ativo é uma das formas mais econômicas de proteger seu investimento em software.

    Ele ajuda você a aproveitar os novos recursos e as funcionalidades aprimoradas para melhorar a usabilidade, o desempenho e a segurança do seu software atual autorizado. Isso coloca você em uma posição melhor para implementar novos recursos e garante que você tenha acesso ininterrupto a:

    1. Atualizações do Passport Advantage Online (PAO) e correções (incluindo correções de defeitos, restrições e desvios) da Fix Central
    2. Suporte da IBM para obter respostas às suas perguntas rotineiras sobre instalação, implementação, migração e uso e assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana para problemas de Gravidade 1, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Simplesmente, abra um caso pela web, via chat ou por telefone. Acesse o Suporte IBM e explore o Guia de Suporte IBM para saber mais.

    Datas de vencimento da renovação

    • Para sites do Passport Advantage, as renovações ocorrem na mesma data (denominada “data de aniversário”) todos os anos.
    • No Passport Advantage Express, as datas de renovação são orientadas pelas datas das transações. Isso significa que sua assinatura e suporte do software IBM começam na data de aquisição e terminam no último dia do mês correspondente no ano seguinte, a menos que a data de aquisição seja o primeiro dia do mês, caso em que a cobertura termina no último dia do mês.
    • Nota: Se você tiver várias transações de PAE, talvez queira se inscrever no Passport Advantage e transferir seus direitos para aproveitar uma única data de aniversário anual. Saiba como

    Notificações de renovação

    • Seu contato principal do Passport Advantage receberá uma solicitação de verificação 120 dias antes de cada data de vencimento. Observação: é importante que o contato principal do seu site verifique os contatos, adicione ou remova contatos, atribua ou revise os papéis de usuário e atualize os direitos de acesso, a fim de garantir que as cotações de renovação cheguem à pessoa correta.
    • As cotações de renovação são encaminhadas ao seu Contato Principal, de Renovação ou Administrativo (de acordo com suas preferências) por volta do dia 17 do mês ou aproximadamente 105 dias antes da data de aniversário do seu IBM Software Subscription and Support*.
    • Os lembretes por e-mail de renovação são enviados em 60, 45, 30 e 15 dias (antes da data de renovação) ou até que sua renovação seja concluída.

    Analise sua cotação de renovação imediatamente e escolha uma das seguintes opções de renovação:

    • Entre em contato com um IBM Business Partner autorizado para obter o preço final e o atendimento
    • Entre em contato com seu representante de renovação da IBM para obter assistência
    • Entre no Passport Advantage Online for Customers para concluir sua renovação on-line*

    *Observação: a renovação e o pedido do Passport Advantage Online estão disponíveis na maioria dos países, mas não em todos. Se optar por comprar diretamente da IBM, você pode escolher o método de pagamento que preferir. As opções de pagamento incluem faturamento, cobrança com o número da sua compra ou cartão de crédito (sujeito à disponibilidade no seu país)

    Renovar via PAO

    1. Quando receber sua cotação de renovação, clique em Passport Advantage Online
    2. Faça login com seu ID IBM e seu PW. Você será direcionado automaticamente para a tela de cotação de renovação. Lá você verá suas informações de renovação junto com o número da cotação da renovação. Você também verá duas abas adicionais
      1. A guia Informações da conta fornece informações sobre sua conta, incluindo o número de cliente da IBM e a data de vencimento da sua renovação.
      2. A guia Representante de vendas fornece informações de contato do seu representante de vendas da IBM.
    3. Para renovar, clique em “Adicionar ao carrinho de compras”.
    4. Na tela do carrinho de compras, você verá todos os itens da linha para a renovação da assinatura de software e do suporte. Observe que a etapa "Precificação" é concluída automaticamente. Você tem a opção, neste momento, de
      • Excluir itens de linha*
      • Fazer edições*
      • Checkout
    5. Para fazer seu pedido, clique em "Check-out"
      1. Você agora está na “tela de Checkout – Cobrança e envio”.
      2. Leia os termos e condições e clique em "Concordo".
      3. Clique no botão “continuar”.
    6. Você está agora na página de revisão e envio do pedido.
      1. Selecione seu método de pagamento preferido (PPM) – pagar por cartão de crédito é o padrão. Você também tem a opção de pagar por pedido de compra. Observação: Os métodos de pagamento podem variar de acordo com o país.
      2. Para pagar com cartão de crédito
        1. Digite o número de seu cartão de crédito
        2. Selecione o mês de expiração do seu cartão de crédito
        3. Selecione o ano de expiração do seu cartão de crédito
        4. Digite o código de segurança.
          1. Para a maioria dos cartões, informe o número de três dígitos impresso no verso do cartão. Ele aparece depois e à direita do número do seu cartão.
          2. Para cartões American Express procure um número de quatro dígitos impresso na frente do seu cartão. Ele aparece acima e antes ou depois do número do seu cartão.
      3. Quando estiver pronto, clique no botão “Enviar”.
    7. Você está agora na tela Confirmação e informações do pedido. Esta tela mostra o número de referência do pedido de renovação da assinatura e suporte de software que você acabou de enviar.
      1. Imprima e conserve esta página, pois ela contém a referência do seu pedido, informações sobre o seu meio de pagamento e a descrição dos itens solicitados.

     