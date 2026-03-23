Migrar do Passport Advantage Express para o Passport Advantage

Migrar do Passport Advantage Express para o Passport Advantage
Migre as licenças do Passport Advantage Express para um Site do Passport Advantage novo ou existente a qualquer momento.

Se você é cliente do Passport Advantage Express, tem a opção de migrar suas licenças do Passport Advantage Express para um novo ou existente Site do Passport Advantage a qualquer momento. Os benefícios são mensuráveis.
Benefícios
Um aniversário
 
  • simplifica o processo de renovação
  • oferece uma visão completa de suas renovações
  • reduz a necessidade de conciliar e processar várias renovações ao longo do ano
Administração simplificada
 
  • oferece a flexibilidade de vincular sites do Passport Advantage em uma estrutura conectada
  • permite gerenciamento de direitos, contatos, acesso e relatórios em múltiplos Sites
Melhores preços
 
  • facilita prever e gerenciar os custos de novas licenças e renovações
  • permite agregar pontos entre Sites para atingir níveis de desconto por volume mais altos mais rapidamente

Comparação entre Passport Advantage e Passport Advantage Express

Passport Advantage

  • Ideal para empresas multinacionais maiores, com vários locais
  • Baseado em relacionamento
  • É necessário se inscrever.
  • Preços sugeridos por volume de relacionamento (RSVP)
  • Datas de vencimento de renovação (para a maioria das ofertas) podem ser sincronizadas em uma única Data de Aniversário
  • Gerenciar vários Sites sob um único Contrato
  • Agregação de Pontos

Passport Advantage Express

  • Projetado para empresas menores, com um único local
  • Baseado em transações
  • Sem inscrição
  • Preços de varejo sugeridos (SRP)
  • Múltiplas datas de renovação alinhadas às datas de compra
  • Gerenciamento de apenas um Site
  • Sem agregação de pontos

Migrar

Passport Advantage Express

  • Se você não possui um Site do Passport Advantage ou deseja criar um novo, Inscreva-se no Passport Advantage.
  • Se você já possui um Site do Passport Advantage e deseja migrar suas licenças do Site Passport Advantage Express, solicite um Formulário de Solicitação de Transferência de Licença ao seu Representante de Renovação da IBM ou a seu IBM Business Partner. Para ajuda na localização de um IBM Business Partner, consulte o Diretório do IBM Partner Plus.