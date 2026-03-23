Migrar do Passport Advantage Express para o Passport Advantage

Migre as licenças do Passport Advantage Express para um Site do Passport Advantage novo ou existente a qualquer momento.
Se você é cliente do Passport Advantage Express, tem a opção de migrar suas licenças do Passport Advantage Express para um novo ou existente Site do Passport Advantage a qualquer momento. Os benefícios são mensuráveis.
Benefícios
Um aniversário
simplifica o processo de renovação
oferece uma visão completa de suas renovações
reduz a necessidade de conciliar e processar várias renovações ao longo do ano
Administração simplificada
oferece a flexibilidade de vincular sites do Passport Advantage em uma estrutura conectada
permite gerenciamento de direitos, contatos, acesso e relatórios em múltiplos Sites
Melhores preços
facilita prever e gerenciar os custos de novas licenças e renovações
permite agregar pontos entre Sites para atingir níveis de desconto por volume mais altos mais rapidamente
Comparação entre Passport Advantage e Passport Advantage Express
Passport Advantage
Ideal para empresas multinacionais maiores, com vários locais
Baseado em relacionamento
É necessário se inscrever.
Preços sugeridos por volume de relacionamento (RSVP)
Datas de vencimento de renovação (para a maioria das ofertas) podem ser sincronizadas em uma única Data de Aniversário
Gerenciar vários Sites sob um único Contrato
Agregação de Pontos
Passport Advantage Express
Projetado para empresas menores, com um único local
Baseado em transações
Sem inscrição
Preços de varejo sugeridos (SRP)
Múltiplas datas de renovação alinhadas às datas de compra
Se você já possui um Site do Passport Advantage e deseja migrar suas licenças do Site Passport Advantage Express, solicite um Formulário de Solicitação de Transferência de Licença ao seu Representante de Renovação da IBM ou a seu IBM Business Partner. Para ajuda na localização de um IBM Business Partner, consulte o Diretório do IBM Partner Plus.