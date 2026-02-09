Passport Advantage Online para clientes

O Passport Advantage Online oferece acesso seguro às informações e aplicações do Passport Advantage específicos do local.

Faça login no site do PAO

Novo no PAO? Faça um tour.

Tour do Passport Advantage Online (03:05)

Passport Advantage Online (PAO) é o domínio privado da sua organização dentro da IBM. Usuários autorizados podem fazer login para baixar software, solicitar mídia, definir preferências de notificações, comprar novas licenças, renovar a Assinatura e Suporte de software da IBM, gerenciar direitos, gerar e visualizar relatórios e gerenciar acesso, funções e privilégios da conta.

Solicitar acesso ao PAO

Saiba como solicitar acesso ao Passport Advantage Online (01:44)

Se você não tem acesso ao seu site do PAO, solicite acesso agora.

Entre agora