Vá para o Passport Advantage Online para Clientes e clique em entrar.
Você precisará de:
*Observação: caso você ainda não possua um IBMid, clique em “Create an IBMid”. Forneça as informações solicitadas, incluindo uma justificativa comercial consistente para privilégios de download de software. Envie a solicitação. Seu pedido será encaminhado ao Contato Principal do seu site, e você será notificado quando seu ID for ativado e o acesso ao download de software for aprovado.
Selecione o download do software a partir de:
É muito fácil.
Acesse a seção de downloads de software para obter informações mais detalhadas.
Utilize os benefícios de Assinatura e Suporte de Software da IBM (S&S) para baixar novas versões e lançamentos do seu software da IBM.
Inscreva-se em Minhas notificações para se manter informado sobre atualizações críticas de suporte a produtos IBM.
Explore todas as versões ou releases do seu software IBM que estão transitando para Suporte Estendido ou Suporte Sustentado no 2º semestre de 2025 e 1º semestre de 2026.