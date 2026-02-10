Faça upgrade para a versão mais recente ou lançamento de seu software IBM

Assinatura e suporte do IBM Passport Advantage

Use seus benefícios do IBM Software Subscription and Support (S&S) para fazer download de novas versões e lançamentos de seu software IBM

    Aproveite a tecnologia nova e aprimorada disponibilizada nas atualizações do seu software IBM. Saiba como.

    Etapa 1

    Vá para o Passport Advantage Online para Clientes e clique em entrar.

    Você precisará de:

    1. uma ID e senha IBM*
    2. acesso ao site Passport Advantage Online (PAO)
    3. autorização do contato principal ou do contato secundário do seu site para realizar o download de softwares

    *Observação: caso você ainda não possua um IBMid, clique em “Create an IBMid”. Forneça as informações solicitadas, incluindo uma justificativa comercial consistente para privilégios de download de software. Envie a solicitação. Seu pedido será encaminhado ao Contato Principal do seu site, e você será notificado quando seu ID for ativado e o acesso ao download de software for aprovado.

    Protegido por senha para login na tela do computador

    Etapa 2

    Selecione o download do software a partir de:

    • Menu superior
    • Acesso rápido ou
    • A lista de links rápidos
    Imagem fornecida pelo cliente mostrando um telão com tarefas profissionais que duas enfermeiras estão revisando no monitor

    Etapa 3

    1. Pesquise por nome do produto, descrição ou número da peça, ou role a lista do software que você tem direito.
    2. Revisar ou alterar as configurações de versão, sistema operacional e idioma
    3. Confirme suas escolhas e faça o download

    É muito fácil.

    Acesse a seção de downloads de software para obter informações mais detalhadas.

    Visão de alto ângulo de programadores de computador usando PC desktop na mesa de escritório
    Recursos
    Sistema de Gerenciamento de Documentos (DMS). Software de automação para arquivamento e gerenciamento eficiente de arquivos de informações e arquivos. Internet e serviço de tecnologia de transferência de dados na nuvem
    Veja o que há de novo e disponível para download com S&S ativo.

    Utilize os benefícios de Assinatura e Suporte de Software da IBM (S&S) para baixar novas versões e lançamentos do seu software da IBM.

         Saiba mais
    Asiática trabalhando em setor de fabricação
    Inscreva-se para receber notificações de novos lançamentos e suporte

    Inscreva-se em Minhas notificações para se manter informado sobre atualizações críticas de suporte a produtos IBM.

         Saiba mais
    Escrita manual em quadro invisível
    Veja os produtos com datas próximas de Conclusão do Suporte Básico.

    Explore todas as versões ou releases do seu software IBM que estão transitando para Suporte Estendido ou Suporte Sustentado no 2º semestre de 2025 e 1º semestre de 2026.

         Saiba mais

    Precisa de ajuda? Entre em contato com sua equipe local de Atendimento ao cliente eletrônico.