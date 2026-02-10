Vá para o Passport Advantage Online para Clientes e clique em entrar.

Você precisará de:

uma ID e senha IBM* acesso ao site Passport Advantage Online (PAO) autorização do contato principal ou do contato secundário do seu site para realizar o download de softwares

*Observação: caso você ainda não possua um IBMid, clique em “Create an IBMid”. Forneça as informações solicitadas, incluindo uma justificativa comercial consistente para privilégios de download de software. Envie a solicitação. Seu pedido será encaminhado ao Contato Principal do seu site, e você será notificado quando seu ID for ativado e o acesso ao download de software for aprovado.