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Observações: você pode usar as caixas de seleção para visualizar Contrato e anexos e/ou documentos de inscrição

Se preferir, você pode ignorar a pesquisa nos Termos e ir diretamente para os seguintes documentos

Nos Termos da IBM, você também tem acesso aos documentos de informações sobre licença (LI) da IBM, bem como a:

O Acordo de Relacionamento com o Cliente IBM (CRA) é o nosso contrato único usado para adquirir a maioria das ofertas da IBM.

A família de contratos CRA oferece aos clientes a flexibilidade de adquirir um conjunto específico de ofertas apenas com os termos necessários para apoiar a aquisição dessas ofertas. A família de acordos da CRA inclui, entre outros, o Contrato de Serviços de Nuvem (CSA) e a CRA – Serviços.

Anexos à família de contratos CRA. Quando um cliente usa um dos contratos da família CRA para uma transação anterior envolvendo apenas uma oferta específica e opta, posteriormente, por expandir os termos de sua família de contratos CRA para incluir outras ofertas, ele pode fazê-lo adicionando um anexo contendo esses termos suplementares quando desejar.

Anexos à família de contratos CRA. Quando um cliente usa um dos contratos da família CRA para uma transação anterior envolvendo apenas uma oferta específica e opta, posteriormente, por expandir os termos de sua família de contratos CRA para incluir outras ofertas, ele pode fazê-lo adicionando um anexo contendo esses termos suplementares quando desejar.

Adendo de Processamento de Dados da IBM (DPA) e Declaração de Garantia Limitada (SoLW) e outros padrões necessários para atender a requisitos regulatórios, legais e específicos da oferta

Inscreva-se nos termos que você usa com mais frequência.