Termos do Passport Advantage: contratos, anexos e formulários

Ilustração de formas geométricas em tons de azul, preto e cinza
Os Termos da IBM são sua fonte confiável para todos os documentos relacionados ao Passport Advantage (PA)/Passport Advantage Express (PAE).

Para ver os documentos atuais de PA e PAE, acesse os Termos da IBM.

  1. Comece selecionando seu país e idioma.
  2. Em seguida, em tipo de documento, clique na seta para baixo à direita de 'Contratos Standard'
  3. Em Tipos de documento, selecione 'Contratos Standard' e depois Contratos do Passport Advantage

    Observações: você pode usar as caixas de seleção para visualizar Contrato e anexos e/ou documentos de inscrição

 Se preferir, você pode ignorar a pesquisa nos Termos e ir diretamente para os seguintes documentos

Nos Termos da IBM, você também tem acesso aos documentos de informações sobre licença (LI) da IBM, bem como a:

  • O Acordo de Relacionamento com o Cliente IBM (CRA) é o nosso contrato único usado para adquirir a maioria das ofertas da IBM.
  • A família de contratos CRA oferece aos clientes a flexibilidade de adquirir um conjunto específico de ofertas apenas com os termos necessários para apoiar a aquisição dessas ofertas. A família de acordos da CRA inclui, entre outros, o Contrato de Serviços de Nuvem (CSA) e a CRA – Serviços.
  • Anexos à família de contratos CRA. Quando um cliente usa um dos contratos da família CRA para uma transação anterior envolvendo apenas uma oferta específica e opta, posteriormente, por expandir os termos de sua família de contratos CRA para incluir outras ofertas, ele pode fazê-lo adicionando um anexo contendo esses termos suplementares quando desejar.
  • Anexos à família de contratos CRA. Quando um cliente usa um dos contratos da família CRA para uma transação anterior envolvendo apenas uma oferta específica e opta, posteriormente, por expandir os termos de sua família de contratos CRA para incluir outras ofertas, ele pode fazê-lo adicionando um anexo contendo esses termos suplementares quando desejar.
  • Adendo de Processamento de Dados da IBM (DPA) e Declaração de Garantia Limitada (SoLW) e outros padrões necessários para atender a requisitos regulatórios, legais e específicos da oferta

Inscreva-se nos termos que você usa com mais frequência.

Use os links abaixo para visualizar ou baixar os contratos e anexos do Passport Advantage (PA) e do Passport Advantage Express (PAE).

AcordosAnexos e CronogramasAcordos de licença básicos e documentos de informações de licença

A IBM oferece a você dois contratos distintos para solicitar produtos elegíveis (EPs). Ambos estão disponíveis para consulta em Termos da IBM. Clique nos links abaixo para ler ou fazer download dos Contratos.

1.     Contrato Internacional Passport Advantage

2.     Contrato Internacional Passport Advantage Express

 Acesse Termos da IBM para pesquisar, ver e fazer download de contratos básicos de licença e documentos de informações sobre licença.