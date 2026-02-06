Visão geral do Passport Advantage Express

Em ambos os programas, IBM Passport Advantage e Passport Advantage Express, os clientes podem:

Adquirir Produtos Elegíveis (EPs), incluindo licenças de software IBM (perpétuas e por prazo), categorias de produtos CEO (Complete Enterprise Option), Assinatura e Suporte de Software, Serviços em Nuvem, Appliances e Serviços de Appliances, além de ofertas selecionadas de terceiros, sujeitas aos termos desses terceiros.

Renovar a Assinatura e Suporte de Software IBM, licenças por assinatura e por prazo, bem como Serviços em Nuvem e Serviços de Appliances.

Comprar e renovar suporte técnico para aplicações de Código Aberto Selecionadas e outras aplicações sem garantia.

Embora ambos os programas utilizem um conjunto comum de Contratos, processos e ferramentas, existem diferenças entre eles.