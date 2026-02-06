Visão geral do Passport Advantage Express

Em ambos os programas, IBM Passport Advantage e Passport Advantage Express, os clientes podem:
Embora ambos os programas utilizem um conjunto comum de Contratos, processos e ferramentas, existem diferenças entre eles.
Ideal para empresas multinacionais maiores, com vários locais
Baseado em relacionamentos
Inscrição obrigatória
Preços por volume sugeridos com base no relacionamento (RSVP)
Uma data anual de renovação da Assinatura e Suporte de Software (para a maioria das ofertas), sincronizada com uma única data de aniversário
Gerencie várias Localidades sob um único contrato.
Agregação de pontos
Projetado para empresas menores e com um único local
Baseado em transações
Sem inscrição
Preços de varejo sugeridos (SRP)
Datas de renovação do S&S alinhadas à data de compra inicial, não uma única data anual de aniversário
Somente gerenciamento de site único
Sem agregação de pontos
