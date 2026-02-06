Visão geral do Passport Advantage Express

O Passport Advantage (PA) e o Passport Advantage Express (PAE) são programas abrangentes da IBM por meio dos quais os clientes podem solicitar produtos qualificados (EPs).

Visão geral

Em ambos os programas, IBM Passport Advantage e Passport Advantage Express, os clientes podem:

  • Adquirir Produtos Elegíveis (EPs), incluindo licenças de software IBM (perpétuas e por prazo), categorias de produtos CEO (Complete Enterprise Option), Assinatura e Suporte de Software, Serviços em Nuvem, Appliances e Serviços de Appliances, além de ofertas selecionadas de terceiros, sujeitas aos termos desses terceiros.
  • Renovar a Assinatura e Suporte de Software IBM, licenças por assinatura e por prazo, bem como Serviços em Nuvem e Serviços de Appliances.
  • Comprar e renovar suporte técnico para aplicações de Código Aberto Selecionadas e outras aplicações sem garantia.

Embora ambos os programas utilizem um conjunto comum de Contratos, processos e ferramentas, existem diferenças entre eles.

Comparação entre Passport Advantage e Passport Advantage Express

Passport Advantage

Ideal para empresas multinacionais maiores, com vários locais

Baseado em relacionamentos

Inscrição obrigatória

Preços por volume sugeridos com base no relacionamento (RSVP)

Uma data anual de renovação da Assinatura e Suporte de Software (para a maioria das ofertas), sincronizada com uma única data de aniversário

Gerencie várias Localidades sob um único contrato.

Agregação de pontos

Saiba mais sobre o Passport Advantage

Passport Advantage Express

Projetado para empresas menores e com um único local

Baseado em transações

Sem inscrição

Preços de varejo sugeridos (SRP)

Datas de renovação do S&S alinhadas à data de compra inicial, não uma única data anual de aniversário

Somente gerenciamento de site único

Sem agregação de pontos

Saiba mais sobre o Passport Advantage Express

Leia os contratos
Inscrever-se no Passport Advantage
Inscreva-se no Passport Advantage
Saiba como inscrever um novo Site do Passport Advantage ou adicionar Sites adicionais a um Site existente.
Migrar para o Passport Advantage
Saiba como migrar seus Direitos do Passport Advantage Express para o Passport Advantage