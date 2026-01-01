Geralmente, para qualquer produto elegível instalado em um ambiente de virtualização elegível, você pode licenciar o menor entre:

PVUs/VPCs/RVUs para o número máximo de núcleos virtuais nas máquinas virtuais (VMs) disponíveis para o produto elegível a qualquer momento ou

PVUs/VPCs/RVUs para o número máximo de núcleos físicos no servidor disponíveis para o produto elegível a qualquer momento

Os materiais abaixo contêm as regras de contagem de licenças de capacidade de virtualização e cenários de contagem, que se destinam a ajudá-lo a determinar o número correto de núcleos de processador que precisam ser licenciados. Essas regras são aplicáveis a servidores localizados na mesma região ILMT. As regiões ILMT baseiam-se em continentes globais e são definidas da seguinte forma.

Regiões da ILMT:

Região 1: América do Norte e América do Sul

Região 2: Europa e África

Região 3: Ásia e Austrália

Os materiais abaixo contêm as regras de contagem de licenças de capacidade de virtualização e cenários de contagem, que se destinam a ajudá-lo a determinar o número correto de núcleos de processador que precisam ser licenciados:

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