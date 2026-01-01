Geralmente, para qualquer produto elegível instalado em um ambiente de virtualização elegível, você pode licenciar o menor entre:
- PVUs/VPCs/RVUs para o número máximo de núcleos virtuais nas máquinas virtuais (VMs) disponíveis para o produto elegível a qualquer momento ou
- PVUs/VPCs/RVUs para o número máximo de núcleos físicos no servidor disponíveis para o produto elegível a qualquer momento
Os materiais abaixo contêm as regras de contagem de licenças de capacidade de virtualização e cenários de contagem, que se destinam a ajudá-lo a determinar o número correto de núcleos de processador que precisam ser licenciados. Essas regras são aplicáveis a servidores localizados na mesma região ILMT. As regiões ILMT baseiam-se em continentes globais e são definidas da seguinte forma.
Regiões da ILMT:
- Região 1: América do Norte e América do Sul
- Região 2: Europa e África
- Região 3: Ásia e Austrália
Os materiais abaixo contêm as regras de contagem de licenças de capacidade de virtualização e cenários de contagem, que se destinam a ajudá-lo a determinar o número correto de núcleos de processador que precisam ser licenciados:
- IBM Power Systems (AIX, iOS, Linux) (PDF, 825KB) (link externo ao site ibm.com)
- WPARs do sistema IBM Power Systems AIX (PDF, 491 KB)
- IBM i OS (PDF, 330 KB) (link externo a ibm.com)
- IBM Linux para System z (PDF, 330KB) (link externo ao site ibm.com)
- Processor Deconfiguration and TurboCore em servidores IBM Power Systems para limitar os núcleos do processador disponíveis (PDF, 815 KB) (link externo ao site ibm.com)
- IBM WebSphere CloudBurst Appliance V2.0 ou IBM Workload Deployer V3.0 para servidores Power Systems, System z e Intel/AMD (x86) ou IBM PureApplication System W1500 ou IBM PureApplication System W1700 (PDF, 288KB)
- HP Integrity (HPUX) (PDF, 231 KB)
- Sun e Fujitsu (Solaris) (PDF, 340 KB) (link externo ao site ibm.com)
- Servidores baseados em x86 (Intel/AMD) (PDF, 286KB) (link externo ao site ibm.com)
- Comandos do sistema operacional e configurações do BIOS (PDF, 512KB) (link externo ao site ibm.com)
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