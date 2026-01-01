Regras de contagem de licenças de capacidade de virtualização

Visão geral

Geralmente, para qualquer produto elegível instalado em um ambiente de virtualização elegível, você pode licenciar o menor entre:

  • PVUs/VPCs/RVUs para o número máximo de núcleos virtuais nas máquinas virtuais (VMs) disponíveis para o produto elegível a qualquer momento ou
  • PVUs/VPCs/RVUs para o número máximo de núcleos físicos no servidor disponíveis para o produto elegível a qualquer momento

Os materiais abaixo contêm as regras de contagem de licenças de capacidade de virtualização e cenários de contagem, que se destinam a ajudá-lo a determinar o número correto de núcleos de processador que precisam ser licenciados. Essas regras são aplicáveis a servidores localizados na mesma região ILMT. As regiões ILMT baseiam-se em continentes globais e são definidas da seguinte forma.

Regiões da ILMT:

  • Região 1: América do Norte e América do Sul
  • Região 2: Europa e África
  • Região 3: Ásia e Austrália

Os materiais abaixo contêm as regras de contagem de licenças de capacidade de virtualização e cenários de contagem, que se destinam a ajudá-lo a determinar o número correto de núcleos de processador que precisam ser licenciados:

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Determinando o número correto de licenças PVU/VPC/RVU necessárias para o ambiente de virtualização elegível

Para determinar o número correto de licenças necessárias para o ambiente de virtualização elegível:

  • Leia os termos de licenciamento de subcapacidade do acordo internacional do Passport Advantage.
  • Consulte o arquivo acima para obter as regras de contagem de licenças de capacidade de virtualização apropriadas para o ambiente de virtualização qualificado.
  • Siga as regras de contagem de licenças de capacidade de virtualização para determinar, por programa, o número de núcleos de processador necessários para o licenciamento.
  • Para PVUs: multiplique o número de núcleos de processador necessários para licenciar pelo número de PVUs por núcleo necessários para essa família de processadores. Você pode determinar o número correto de PVUs por núcleo consultando o tabela de PVUs.
  • Para VPCs: 1 VPC equivale a 1 processador virtual (vCPU); sujeito à regra do "menor" acima
  • Para RVUs: use o documento de Informações da Licença do Programa Principal para determinar o número de RVUs necessários para licenciar o número de núcleos de processador disponíveis para esse Programa Principal. Todos os documentos de informações sobre licenças estão disponíveis aqui: https://www.ibm.com/br-pt/terms/?cat=software-license

Se tiver dúvidas, entre em contato com seu representante de vendas da IBM ou com seu IBM Business Partner.