Unidades de Valor do Processador (PVUs)

Uma Unidade de Valor do Processador (PVU) é uma unidade de medida usada para diferenciar o licenciamento de software em tecnologias de processador distribuído (definido pelo Fornecedor do Processador, Marca, Tipo e Número do Modelo).

    Capacidade total versus subcapacidade

    Os licenciados podem implantar Programas Elegíveis usando licenciamento de Capacidade Total ou Capacidade de Virtualização (Subcapacidade).

    • Se estiver utilizando licenciamento de Capacidade Total, o Licenciado deve obter direitos de licença de Unidades de Valor de Processador (PVU) suficientes para cobrir todos os núcleos de processador ativados no ambiente de hardware físico disponibilizado para ou gerenciado pelo Programa, exceto para aqueles servidores dos quais o Programa tenha sido permanentemente removido. Um núcleo de processador ativado é um núcleo de processador que está disponível para uso em um servidor físico ou virtual, independentemente de a capacidade do núcleo de processador poder ser ou ser limitada por meio de tecnologias de virtualização, comandos do sistema operacional, configurações de BIOS ou restrições semelhantes.
    • Se estiver utilizando licenciamento de Subcapacidade, de acordo com os Termos de Licenciamento de Subcapacidade do Passport Advantage, o Licenciado deve obter direitos de licença suficientes para cobrir todos os núcleos de processador ativados disponibilizados para ou gerenciados pelo Programa, conforme definido pelas Regras de Contagem de Capacidade de Virtualização.

    Unidades de valor do processador (PVUs)

    Uma Unidade de Valor de Processador (PVU) é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. O número de direitos de licença de PVU exigidos é baseado na tecnologia do processador (definida nas Tabelas de PVU abaixo por Fornecedor do Processador, Marca, Tipo e Número do Modelo) e pelo número de processadores disponibilizados para o Programa. A IBM define um processador, para fins de licenciamento baseado em PVU, como cada núcleo de processador em um chip (soquete). Um chip de processador dual-core, por exemplo, possui dois núcleos de processador.

    Tabelas PVU

    As tabelas abaixo listam apenas as tecnologias de processador existentes e geralmente disponíveis, conforme a data de publicação. Os requisitos de PVU para futuras tecnologias de processador podem ser diferentes. Para obter ajuda para identificar o número do modelo do seu processador, consulte o Guia de descoberta do número do modelo do processador (EUA).

    Tabela PVU por núcleo (seção 1 de 2 - RISC e System z)

    Processador
    Fornecedor    		Processador
    Nome    		Números de modelos de servidoresNúmero máximo
    de soquetes por servidor    		Proc.
    Modelo
    Número    		PVUs por núcleo
    IBMPOWER IFL, qualquer núcleo de sistema POWER executando LinuxTODOSTODOSTODOS70
    POWER 11E1180> 4TODOS120
    E1150TODOSTODOS100
    S1112, S1122, L1122, S1124, L1124TODOSTODOS70
    POWER10E1080> 4TODOS120
    E1050TODOSTODOS100
    S1022, L1022, S1022s, S1014, S1024, L1024, S1012TODOSTODOS70
    POWER9E980> 4TODOS120
    E9504TODOS100
    H922, H924, S914, S922, S9242 Todos70
    POWER9870, 880> 4TODOS120
    E8504TODOS100

    S812, S814, S822, S824    		2TODOS70
    POWER7 4770, 780, 795> 4TODOS120
    750, 755, 760, 775, PS704, p460, Power ESE4TODOS100
    PS700-703,
    710-740, p260, p270    		2TODOS70
    POWER6550, 560, 570,
    575, 595    		TODOSTODOS120
    520,
    JS12, JS22,
    JS23, JS43    		TODOSTODOS80
    POWER5,
    POWER4    		TODOSTODOSTODOS100
    POWER5 QCMTODOSTODOSTODOS50
    z17 ME1, z16 A01, z15 T01, z14 M01-M05 & L01-L05, z13, zEC12, z196, z10 EC,
    Linux One I-V, todos os modelos Emperor 1,5    		TODOSTODOSTODOS120
    z16 A02, z15 T02, z14 ZR1 / LR1, z13s, zBC12, z114, z10 BC, System z9, z990, S/390,
    Linux One I-IV, todos os modelos Rockhopper incluindo Express 1, 2, 6    		TODOSTODOSTODOS100
     PowerPC 970TODOSTODOSTODOS50
     PowerXCell™,
    Cell/B.E.TM 8i3    		TODOSTODOSTODOS30
    QualquerTodos os outrosTODOSTODOSTODOS100
    Tecnologias de processador
    Marca do Processador
    Processador
    Fornecedor    		Processador
    Nome    		Números de modelos de servidoresNúmero máximo
    de soquetes por servidor    		Números de modelo de proc.PVUs por núcleo
    HP/IntelItaniumTODOSTODOSTODOS100
    PA-RISCTODOSTODOSTODOS100
    Oracle / Sun / FujitsuSPARC64 VI, VII, X, X+. XIITODOSTODOSTODOS100
    UltraSPARC IVTODOSTODOSTODOS100
    SPARC M5 / M6TODOSTODOSTODOS120
    SPARC M7T7-44TODOS100
    SPARC T4/T5/M7/S7/M8T5-8, M7-8, M7-16, M8-8> 4TODOS120
    T4-4, T5-4, T7-4, T8-44TODOS100
    T4-1, T4-1B,
    T4-2, T5-1B, T5-2, T7-1, T7-2, S7-2, S7-2L, T8-1, T8-2    		2TODOS70
    SPARC T3TODOSTODOSTODOS70
    UltraSPARC T2TODOSTODOSTODOS50
    UltraSPARC T1TODOSTODOSTODOS30
    QualquerTodos os outrosTODOSTODOSTODOS100

    *Requisitos na data de publicação: 25 de setembro de 2024

    Observações:

    1. Cada instalação Integrada para Linux (IFL) ou mecanismo Central Processor (CP) é equivalente a 1 núcleo.
    2. Refere-se aos servidores System z9, eServer zSeries ou System/390.
    3. Direitos necessários somente para núcleos de Power Processor Element (PPE).
    4. O requisito de PVU para a tecnologia do processador POWER7/7+ depende do número máximo possível de soquetes no servidor. OBSERVAÇÃO: o Power 7 refere-se ao Power 7/7+ 5
    5. z196 se refere ao IBM zEnterprise 196, zEC12 se refere ao IBM zEnterprise EC12.
    6. z114 refere-se ao IBM zEnterprise 114.
    • Cell Broadband Engine é uma marca comercial da Sony Computer Entertainment, Inc. nos Estados Unidos, em outros países ou em ambos e é usada sob licença deles.
    • Intel, logotipo Intel, Intel Inside, logotipo Intel Inside, Intel Centrino, logotipo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium são marcas comerciais ou marcas registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

    Tabela PVU por núcleo (seção 2 de 2 - x86)

    Processador
    Fornecedor    		Processador
    Nome    		Proc. modelo
    número1    		Número máximo de soquetes por servidorPVUs por núcleo
    IntelXeon 2Todos os modelos de processadores Xeon lançados após o Nehalem (lançado em novembro de 2008), incluindo Xeon 6 (6ª Geração) e Xeon Scalable (5ª Geração).
    2
    4
    >4
    70
    100
    120
    XeonTodos os modelos de processadores Xeon anteriores à Nehalem,
    de 3000 a 3399,
    de 5000 a 5499,
    de 7000 a 7499    		TODOS50
    Core 3Todos os i3, i5, i7, i9TODOS70
    AMDOpteronTODOSTODOS50
    AMDEPYCTODOSTODOS70
    QualquerTodos os outrosTODOSTODOS100

    *Requisitos na data de publicação: 8 de maio de 2024

    Observações:

    1. A IBM oferece software para processadores Intel e AMD. A Intel refere-se a seus processadores por "Número de Processador" e a AMD por "Número de Modelo". O modelo do processador pode ser precedido por uma letra. Por exemplo, 'x5365 refere-se a '5365', que está incluído na tabela dentro do intervalo '5000 a 5499'. 
    2. O requisito de Unidades de Valor de Processador (PVU) para a tecnologia de processador Intel indicada depende do número máximo de soquetes no servidor. Se os soquetes de dois ou mais servidores forem conectados para formar um Servidor de Multiprocessamento Simétrico (SMP), o número máximo de soquetes por servidor aumenta. Veja os exemplos de servidor único e de dois ou mais servidores conectados abaixo.
      Exemplos de servidor único:
      • Servidor de 2 soquetes com 6 núcleos por soquete requer 840 PVUs (70 por núcleo × 12 núcleos). Servidor de 4 soquetes com 6 núcleos por soquete requer 2400 PVUs (100 por núcleo × 24 núcleos).
      • Servidor de 8 soquetes com 6 núcleos por soquete requer 5760 PVUs (120 por núcleo × 48 núcleos).
        Exemplo de dois ou mais servidores com soquetes conectados:
      • Quando os soquetes de um servidor de dois soquetes com 6 núcleos por soquete são conectados aos soquetes de outro servidor de 2 soquetes com 6 núcleos por soquete, isso se torna um servidor SMP com máximo de 4 soquetes por servidor e 24 núcleos, requerendo 2400 PVUs (100 por núcleo × 24 núcleos).
    3. A geração mais recente de processadores Intel Core não é coberta por esta entrada, portanto exclui processadores que utilizam a Arquitetura Híbrida de Desempenho da Intel, contendo dois tipos diferentes de núcleos.
    Calculadora de PVU

    Utilize a calculadora de Unidades de Valor de Processador para determinar o número necessário de PVUs com base no seu ambiente.

    Saiba mais
    Perguntas frequentes sobre PVUs

    Veja as respostas para algumas das perguntas mais frequentes da PVU.

    Saiba mais