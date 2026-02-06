Unidades de valor do processador (PVUs)

Uma Unidade de Valor de Processador (PVU) é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. O número de direitos de licença de PVU exigidos é baseado na tecnologia do processador (definida nas Tabelas de PVU abaixo por Fornecedor do Processador, Marca, Tipo e Número do Modelo) e pelo número de processadores disponibilizados para o Programa. A IBM define um processador, para fins de licenciamento baseado em PVU, como cada núcleo de processador em um chip (soquete). Um chip de processador dual-core, por exemplo, possui dois núcleos de processador.