Unidades de valor do processador (PVUs)

Os licenciados podem implantar Programas Elegíveis usando licenciamento de Capacidade Total ou Capacidade de Virtualização (Subcapacidade).
Uma Unidade de Valor de Processador (PVU) é uma unidade de medida pela qual o Programa pode ser licenciado. O número de direitos de licença de PVU exigidos é baseado na tecnologia do processador (definida nas Tabelas de PVU abaixo por Fornecedor do Processador, Marca, Tipo e Número do Modelo) e pelo número de processadores disponibilizados para o Programa. A IBM define um processador, para fins de licenciamento baseado em PVU, como cada núcleo de processador em um chip (soquete). Um chip de processador dual-core, por exemplo, possui dois núcleos de processador.
As tabelas abaixo listam apenas as tecnologias de processador existentes e geralmente disponíveis, conforme a data de publicação. Os requisitos de PVU para futuras tecnologias de processador podem ser diferentes. Para obter ajuda para identificar o número do modelo do seu processador, consulte o Guia de descoberta do número do modelo do processador (EUA).
|Processador
Fornecedor
|Processador
Nome
|Números de modelos de servidores
|Número máximo
de soquetes por servidor
|Proc.
Modelo
Número
|PVUs por núcleo
|IBM
|POWER IFL, qualquer núcleo de sistema POWER executando Linux
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|70
|POWER 11
|E1180
|> 4
|TODOS
|120
|E1150
|TODOS
|TODOS
|100
|S1112, S1122, L1122, S1124, L1124
|TODOS
|TODOS
|70
|POWER10
|E1080
|> 4
|TODOS
|120
|E1050
|TODOS
|TODOS
|100
|S1022, L1022, S1022s, S1014, S1024, L1024, S1012
|TODOS
|TODOS
|70
|POWER9
|E980
|> 4
|TODOS
|120
|E950
|4
|TODOS
|100
|H922, H924, S914, S922, S924
|2
|Todos
|70
|POWER9
|870, 880
|> 4
|TODOS
|120
|E850
|4
|TODOS
|100
S812, S814, S822, S824
|2
|TODOS
|70
|POWER7 4
|770, 780, 795
|> 4
|TODOS
|120
|750, 755, 760, 775, PS704, p460, Power ESE
|4
|TODOS
|100
|PS700-703,
710-740, p260, p270
|2
|TODOS
|70
|POWER6
|550, 560, 570,
575, 595
|TODOS
|TODOS
|120
|520,
JS12, JS22,
JS23, JS43
|TODOS
|TODOS
|80
|POWER5,
POWER4
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|POWER5 QCM
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|50
|z17 ME1, z16 A01, z15 T01, z14 M01-M05 & L01-L05, z13, zEC12, z196, z10 EC,
Linux One I-V, todos os modelos Emperor 1,5
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|120
|z16 A02, z15 T02, z14 ZR1 / LR1, z13s, zBC12, z114, z10 BC, System z9, z990, S/390,
Linux One I-IV, todos os modelos Rockhopper incluindo Express 1, 2, 6
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|PowerPC 970
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|50
| PowerXCell™,
Cell/B.E.TM 8i3
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|30
|Qualquer
|Todos os outros
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|Tecnologias de processador
|Marca do Processador
|Processador
Fornecedor
|Processador
Nome
|Números de modelos de servidores
|Número máximo
de soquetes por servidor
|Números de modelo de proc.
|PVUs por núcleo
|HP/Intel
|Itanium
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|PA-RISC
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|Oracle / Sun / Fujitsu
|SPARC64 VI, VII, X, X+. XII
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|UltraSPARC IV
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
|SPARC M5 / M6
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|120
|SPARC M7
|T7-4
|4
|TODOS
|100
|SPARC T4/T5/M7/S7/M8
|T5-8, M7-8, M7-16, M8-8
|> 4
|TODOS
|120
|T4-4, T5-4, T7-4, T8-4
|4
|TODOS
|100
|T4-1, T4-1B,
T4-2, T5-1B, T5-2, T7-1, T7-2, S7-2, S7-2L, T8-1, T8-2
|2
|TODOS
|70
|SPARC T3
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|70
|UltraSPARC T2
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|50
|UltraSPARC T1
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|30
|Qualquer
|Todos os outros
|TODOS
|TODOS
|TODOS
|100
*Requisitos na data de publicação: 25 de setembro de 2024
Observações:
|Processador
Fornecedor
|Processador
Nome
|Proc. modelo
número1
|Número máximo de soquetes por servidor
|PVUs por núcleo
|Intel
|Xeon 2
|Todos os modelos de processadores Xeon lançados após o Nehalem (lançado em novembro de 2008), incluindo Xeon 6 (6ª Geração) e Xeon Scalable (5ª Geração).
2
4
>4
70
100
120
|Xeon
|Todos os modelos de processadores Xeon anteriores à Nehalem,
de 3000 a 3399,
de 5000 a 5499,
de 7000 a 7499
|TODOS
|50
|Core 3
|Todos os i3, i5, i7, i9
|TODOS
|70
|AMD
|Opteron
|TODOS
|TODOS
|50
|AMD
|EPYC
|TODOS
|TODOS
|70
|Qualquer
|Todos os outros
|TODOS
|TODOS
|100
*Requisitos na data de publicação: 8 de maio de 2024
Observações:
Utilize a calculadora de Unidades de Valor de Processador para determinar o número necessário de PVUs com base no seu ambiente.
Veja as respostas para algumas das perguntas mais frequentes da PVU.