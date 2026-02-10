Visão geral das perguntas frequentes sobre subcapacidade

1. O que é licenciamento por subcapacidade (virtualização) e em que difere do licenciamento padrão?

O licenciamento de subcapacidade permite licenciar um programa de software baseado em núcleo por um valor inferior à capacidade total do núcleo do processador do servidor, quando o programa de software é implementado em um ambiente de virtualização qualificado. Com o licenciamento de capacidade total, os clientes são obrigados a obter direitos de licença para todos os núcleos do processador ativados no servidor, independentemente de como o software foi implementado.

A oferta de licenciamento de subcapacidade Passport Advantage da IBM é:

permite que os clientes aproveitem a virtualização de servidores para consolidar de forma mais eficaz sua infraestrutura e reduzir seu custo total total de propriedade (TCO)

permite a concessão flexível de licenças de software por meio de capacidades avançadas de virtualização, tais como pools de processadores compartilhados, microparticionamento, máquinas virtuais e a realocação dinâmica de recursos.

oferece aos clientes em crescimento a flexibilidade de escolher como adicionar ambientes de carga de trabalho sem fazer concessões entre o design do hardware e o licenciamento de software

permite que os clientes licenciem software somente para a capacidade do núcleo do processador disponível para a partição que hospeda o software IBM

fornece uma ferramenta (ILMT) que permite ao cliente acompanhar e gerenciar a capacidade disponível em núcleos de processador para softwares IBM, capacidade essa que é licenciada por núcleo

2. O que é o licenciamento de virtualização e como se relaciona com o licenciamento de subcapacidade?

Reconhecendo que o uso da palavra “virtualização” tornou-se comum no setor, a IBM por vezes se referirá à sua oferta de “Subcapacidade” como “Capacidade de Virtualização” ou “Licenciamento por Virtualização”. Você deve esperar que esses nomes sejam usados de forma intercambiável. Para fins de licenciamento, a conteinerização é considerada separadamente.

3. O que é o licenciamento de capacidade total e como se relaciona com o licenciamento de subcapacidade?

O licenciamento de capacidade total é baseado em cada núcleo de processador físico ativado no servidor físico. Na época em que os servidores tinham um núcleo de processador sobre um chip conectado a um soquete, o software era licenciado com base na capacidade total por padrão. O conceito de licenciamento de capacidade total não mudou, mesmo com a proliferação de servidores com vários núcleos e vários soquetes. O licenciamento era basicamente simples. No entanto, com o particionamento e as tecnologias mais sofisticadas de virtualização de servidores, que criam CPUs virtuais, servidores/partições virtuais (também conhecidos como máquinas virtuais, LPARs etc.), que podem ser movidos e/ou redimensionados dinamicamente, surgiu a demanda por termos de licenciamento mais flexíveis. Assim, a IBM anunciou sua oferta de licenciamento de subcapacidade em 2005. Atualmente, a IBM tem o suporte mais amplo de tecnologias de virtualização do setor, incluindo plataformas RISC e x86 e Linux no System z. Além disso, somos o único fornecedor que fornece uma ferramenta para ajudar os clientes a manter a conformidade.

4. É atualmente necessária uma ferramenta para rastrear o uso de uma licença de subcapacidade?

Sim, o uso do IBM License Metric Tool é necessário para o licenciamento de subcapacidade. A IBM também permite que os clientes usem outras ferramentas aprovadas. Consulte a página da ILMT para obter mais informações sobre essas ferramentas.

5. Os clientes são obrigados a relatar a implementação de suas licenças à IBM?

Os clientes devem manter a documentação como evidência do gerenciamento contínuo de conformidade de licenças da capacidade disponível para o software IBM. De acordo com os termos da oferta, o cliente deve manter esses relatórios à disposição da IBM mediante simples solicitação (consulte o contrato IBM Passport Advantage).

6. Quais métricas de software são elegíveis para licenciamento sob licenciamento de subcapacidade?

A IBM oferece suporte a todos os produtos de software que utilizam métricas de preços baseadas em núcleos:

﻿﻿Unidade de Valor do Processador (UVP)

﻿﻿Núcleo de processador virtual (VPC)

﻿Unidade de valor do recurso: núcleo de processador ativado gerenciado (RVU MAPC)

7. Como posso determinar se um produto está licenciado com base em PVU/VPC/RVU MAPC?

A descrição do produto e/ou do número da peça quase sempre indicará a métrica de licenciamento. Os links a seguir são fontes de preços/licenciamento do Passport Advantage:

Banco de dados de documentos de informações de licenças da IBM

Licenciamento do IBM Passport Advantage

8. Qual é o algoritmo para determinar os "preços de subcapacidade"?

Licenças da IBM com base em núcleos inteiros de processador, com base no menor dos núcleos físicos ou virtuais. O requisito mínimo para licenciamento de software é o número apropriado de direitos de licença para um núcleo de processador. Esse licenciamento é baseado na capacidade de processamento disponível para o software IBM. A IBM licencia para o menor somatório da capacidade virtual ou a capacidade total (física) do servidor. Consulte as regras de contagem de licenciamento de virtualização para obter detalhes e exemplos sobre como calcular os requisitos de licença de subcapacidade em vários cenários.

9. Podemos licenciar direitos para um núcleo de processador em um servidor, para todos os ambientes de virtualização elegíveis?

Sim. Consulte a lista de tecnologias de processador qualificadas e tecnologias de virtualização qualificadas.

10. Podemos licenciar direitos para menos de um núcleo de processador em um servidor, para todos os ambientes de virtualização qualificados?

Não. O requisito mínimo para o licenciamento de software é a quantidade apropriada de direitos de licença correspondente a um núcleo inteiro de processador.

11. Quantos direitos de licença são necessários para uma máquina virtual (VM) em um ambiente de virtualização VMware?

O licenciamento é baseado na capacidade de processamento disponível para o software IBM. No caso do VMware, licenciamos com base no número de núcleos virtuais (vCPUs na terminologia da VMware) disponíveis para uma partição. Cada CPU equivale a um núcleo de processador para fins de licenciamento. Licenciamos para o menor somatório de vCPUs ou selo completo (físico!) capacidade do servidor. Para obter detalhes adicionais, consulte Contagem de licenças de software usando tecnologias de virtualização específicas no site da subcapacidade.

12. Quantos direitos de licença são necessários para uma partição em um ambiente de virtualização PowerVM qualificado?

O licenciamento é baseado na capacidade de processamento (expressa em PVUs) disponível para o software IBM. No caso de uma partição PowerVM, licenciamos com base na capacidade do núcleo do processador virtual disponível para uma partição, dependendo do modo de partição (limitado ou não limitado).

No caso de determinadas partições (partições limitadas) que possuam capacidade fracionária de processamento de núcleo, agregamos os núcleos de processador fracionários, aplicamos as regras de limitação do pool compartilhado e arredondamos, no nível do servidor, para o próximo núcleo inteiro de processador. A IBM concede licenças até o menor valor entre a soma dos núcleos virtuais e a capacidade total (física) do servidor.



Para obter mais detalhes, encontre o cenário que melhor descreve sua situação acessando:

Cenários para Power Systems disponíveis em Contagem de licenças de software usando tecnologias de virtualização específicas.



13. Por que alguns produtos baseados em núcleo não são elegíveis para licenciamento de subcapacidade?

Para essas poucas exceções, os produtos normalmente não são capazes de ser implantados em um ambiente de servidor virtualizado, o produto é sempre implantado em todo o ambiente do servidor ou a arquitetura da solução do produto é tal que o ILMT não consegue identificar a capacidade de núcleos de processador do ambiente de servidor virtualizado. Esses produtos devem ser licenciados com base em capacidade total. Consulte os produtos elegíveis para licenciamento de subcapacidade do Passport Advantage.

14. O licenciamento por subcapacidade está disponível para os clientes do Passport Advantage e do Passport Advantage Express?

Sim

15. Como os clientes se inscrevem no programa de licenciamento de subcapacidade?

Os termos de licenciamento de subcapacidade estão incluídos na IPAA. Acesse o Passport Advantage para obter mais detalhes.

16. Se um cliente tem um servidor núcleo de 16 processadores, mas somente 8 núcleos foram ativados, essa é uma subcapacidade?

Não. O licenciamento de capacidade total exige que o cliente adquira licenças apenas para os oito núcleos ativados nesta situação. À medida que mais processadores são ativados, o cliente precisa adquirir mais direitos de licença de software. A subcapacidade só se aplicará se o cliente configurar partições com menos de oito núcleos de processador ativos disponíveis. Consulte as próximas perguntas frequentes abaixo para obter mais informações sobre núcleos de processador ativados.

17. Os clientes são obrigados a adquirir direitos de licença para núcleos de processador desativados em um servidor?

Não. A IBM exige licenças apenas para núcleos de processador ativados. Alguns servidores podem ser entregues com um ou mais núcleos de processador desativados, ou desligados, para permitir o crescimento futuro do sistema. Por exemplo, um sistema pode ser enviado com 8 núcleos de processadores físicos onde apenas 6 foram ativados. Isso permitiria que o cliente tivesse os dois núcleos de processador adicionais ativados no futuro à medida que seus requisitos de carga de trabalho aumentam. Para software licenciado por núcleo, esse servidor contém apenas seis núcleos de processador ativados. Os clientes seriam obrigados a obter licenças de software apenas para todos os núcleos de processador ativados disponíveis para uso no servidor; assim, neste exemplo, não são necessárias licenças para os 2 núcleos restantes até que sejam ativados.

Núcleos de processador ativados são núcleos de processador físicos disponíveis para uso em um servidor. Eles incluem núcleos de processador:

que são ativados (disponíveis para uso) quando o servidor é enviado pelo fabricante que são ativados posteriormente por meio de códigos de ativação comprados do fabricante do servidor pelo cliente

Em resumo, são necessárias licenças adicionais no momento em que quaisquer núcleos de processador adicionais são ativados.

18. Se a mobilidade for empregada em um ambiente virtual (por exemplo. Power Live Partition Mobility, Vmotion), os núcleos virtuais são contados cada vez que são migrados para um novo servidor?

Não. Os núcleos virtuais em uma máquina virtual (VM) que foi movida como resultado de um evento de mobilidade não serão contados mais de uma vez. A mesma VM pode não rodar em dois servidores simultaneamente.

19. Como e quando o número de ambientes qualificados será expandido?

Desde o lançamento da oferta de Subcapacidade do Passport Advantage, a IBM vem ampliando continuamente a elegibilidade de novas tecnologias de virtualização para essa modalidade de licenciamento flexível. Dado o mercado de tecnologias de servidores virtualizados em rápida evolução, para serem notificados quando o suporte do IBM License Metric Tool para tecnologias adicionais de virtualização elegíveis se tornar disponível, os clientes precisarão se inscrever em “Minhas notificações” (as instruções estão em uma FAQ separada abaixo).



Eles também devem monitorar o Anexo de Tecnologia de virtualização elegível para adições. 20. Por quanto tempo os clientes têm para instalar o ILMT?

Os novos clientes em regime de subcapacidade são obrigados a implementar o IBM License Metric Tool (ILMT) no prazo de 90 dias após a disponibilização do seu primeiro produto elegível de subcapacidade em um ambiente de virtualização elegível.

Os clientes que já possuem capacidade insuficiente devem atualizar prontamente para novas versões, releases ou modificações assim que estas forem disponibilizadas, conforme os termos do IPAA.

21. Quais são as exceções à exigência de usar o ILMT para licenciamento de subcapacidade?

Com o lançamento do IBM Passport Advantage Agreement v11, a IBM não oferecerá mais suporte a exceções para requisitos de relatórios de subcapacidade. Os clientes podem continuar a relatar manualmente implantações em Subcapacidade até 1º de janeiro de 2024 se, antes de 1º de maio de 2023, estivessem realizando relatórios manuais com base em exceção e atenderem aos requisitos descritos no Contrato Passport Advantage da IBM v10. Para obter mais informações, consulte a IBM License Metric Tool.

22. E se o ILMT não for compatível com minha tecnologia de virtualização?

Com o lançamento do IPPA v11, as exceções manuais não são mais aceitas. As tecnologias não suportadas devem ser contabilizadas por meio do licenciamento de capacidade total. Se quiser aproveitar as vantagens do licenciamento de subcapacidade, você deve usar uma tecnologia de virtualização compatível. Se você anteriormente estava qualificado para gerar relatórios manualmente, até 1º de janeiro de 2024 poderá consultar as orientações referentes à sua tecnologia de virtualização elegível e o exemplo de planilha de acompanhamento manual disponíveis na página de Subcapacidade.

23. O ILMT é obrigatório para o licenciamento de subcapacidade?

Todos os clientes devem usar uma ferramenta aprovada e validada para medir o uso de software baseado em núcleo. O ILMT é a ferramenta padrão oferecida e mantida pela IBM. No entanto, os clientes podem usar ferramentas alternativas conforme mencionado nas páginas da web de Subcapacidade e ILMT.

24. Para um cliente que se qualifica para uma exceção de ILMT e está fazendo rastreamento/emissão de relatórios manuais, quais ferramentas o cliente pode usar para complementar os esforços manuais?

Para aqueles que fizeram uso de exceções de geração de relatórios antes de 1º de maio de 2023, as exceções anunciadas ao requisito do ILMT permitem que o requisito de contagem/relato manual seja complementado por ferramentas alternativas, desde que elas auxiliem na medição precisa da capacidade máxima (de pico) de núcleos por produto de software. Existem diversos produtos no mercado que podem realizar verificações simples de inventário de software, e ainda menos soluções capazes de determinar o tipo de núcleo do processador no servidor (um requisito para determinar o número de licenças a serem concedidas). Mas, diferentemente do ILMT, essas ferramentas não conseguem fornecer monitoramento contínuo das alterações na capacidade do núcleo do processador de uma partição virtualizada, para capturar a capacidade máxima (pico) disponível para o software baseado em núcleos IBM.

Até mesmo o ILMT pode ser usado em ambientes de tecnologia de virtualização de servidores sem suporte, mas qualificados, para ajudar na captura do núcleo básico do processador de hardware e das informações de inventário de software dos servidores - mas se o ILMT não for compatível com a tecnologia de virtualização, ele não gerará a resposta correta para partições , LPARs, VMs, domínios etc. Esses dados devem ser capturados manualmente usando quaisquer meios fornecidos pelos sistemas operacionais, tecnologias de virtualização, logs de gerenciamento de mudanças, etc.

25. Que seleção devo fazer em Minhas Notificações da IBM para ser notificados quando as atualizações do ILMT forem disponibilizadas?

Conecte-se com seu ID IBM, digite IBM License Metric Tool na barra de pesquisa de produtos e, em seguida, clique em “Inscrever-se”. Se você não tiver um ID IBM, acesse o perfil da minha conta.

26. Qual deve ser o período do relatório padrão da ILMT?

Os termos de subcapacidade refletem os relatórios trimestrais como a quantidade máxima de tempo permitida antes de ter que analisar e reconciliar relatórios de ILMT. A maioria dos clientes provavelmente precisará realizar esse esforço mensalmente. Alguns clientes, com ambientes de servidores muito dinâmicos, onde as partições são redimensionadas/migradas com frequência e/ou com alterações em seu inventário de software, podem precisar criar relatórios semanais para acompanhar o volume de alterações. Somente os clientes com os ambientes de servidores virtualizados mais estáveis seriam capazes de manter a conformidade com os termos de licenciamento da IBM, realizando relatórios trimestrais.



27. Onde posso encontrar informações gerais para saber mais, perguntas frequentes adicionais específicas para o ILMT, exemplos dos relatórios disponíveis e suporte adicional ao ILMT?

Consulte o site de documentação da ILMT para obter mais informações e recursos técnicos.

28. É necessário ter o ILMT em servidores de backup de recuperação de desastres para monitorar a capacidade do núcleo do processador necessária para os termos de licenciamento?

Sim, você deve instalar agentes em qualquer servidor de backup onde o ILMT também esteja instalado no servidor/partição principal.

Depois, você pode excluir essas instâncias do cálculo se uma licença não for necessária (normalmente backups quentes/frios, mas os requisitos da licença podem variar de acordo com o produto). Para obter informações específicas, consulte a carta de anúncio do produto (pesquisando a página Informações sobre ofertas) ou o documento de informações sobre licenças do produto (realizando uma pesquisa de contratos de licença de software).

29. Onde os agentes ILMT devem ser instalados?

Os agentes de ILMT devem ser instalados em um ambiente de virtualização qualificado que hospede produtos qualificados de subcapacidade. Além disso, para algumas tecnologias de virtualização, os agentes precisam ser instalados em máquinas virtuais que hospedam o sistema.

Tópico do Infocenter para instalação



de agentes 30. Como um cliente pode obter o IBM License Metric Tool?

Embora o ILMT seja uma oferta de produto sem custo, ainda é necessário fazer o pedido para gerar um registro de seus direitos IBM para a licença, bem como para a cobertura de Assinatura e Suporte de Software (S&S). Isso ocorre porque o ILMT recebe o mesmo nível de suporte técnico oferecido para o restante do portfólio de produtos Passport Advantage, ao contrário de outras ferramentas e utilitários gratuitos que são oferecidos "como estão", com suporte técnico limitado ou inexistente.

31. Por que um cliente precisa solicitar ILMT? Por que eles não podem simplesmente fazer o download?

A maioria dos produtos de download simples oferece pouco ou nenhum suporte técnico, mas é fornecido "no estado em que se encontra". A IBM oferece o mesmo suporte para ILMT que oferece para nossos outros softwares de missão crítica. Assim, embora o ILMT seja uma oferta de produto sem custo, ainda é necessário fazer um pedido para estabelecer um registro de direitos IBM para a licença, bem como para a cobertura de Assinatura de Software e Suporte Técnico* (S&S).

32. Qual é o número da peça usado para adquirir o ILMT?

O pedido inicial para ILMT deve usar P/N D561HLL. Para manter um registro de direito, o S&S deve ser renovado anualmente usando o P/N E027NLL. Para obter orientações e instruções adicionais sobre como fazer o pedido do ILMT, consulte IBM License Metric Tool PA Online Ordering.

33. Por que preciso renovar a assinatura e o suporte de software de um produto sem custo?

A renovação do S&S usando o P/N E027NLL é opcional e só é necessária se o cliente precisar ter o direito de receber atualizações/upgrades do produto e suporte técnico*. No entanto, saiba que a manutenção do ILMT atualizado constitui uma obrigação contratual no âmbito do regime de subcapacidade; a renovação do S&S revela-se, portanto, imperativa para todo cliente obrigado a utilizar essa ferramenta.