Visão geral das perguntas frequentes sobre subcapacidade

1. O que é licenciamento por subcapacidade (virtualização) e em que difere do licenciamento padrão?
O licenciamento de subcapacidade permite licenciar um programa de software baseado em núcleo por um valor inferior à capacidade total do núcleo do processador do servidor, quando o programa de software é implementado em um ambiente de virtualização qualificado. Com o licenciamento de capacidade total, os clientes são obrigados a obter direitos de licença para todos os núcleos do processador ativados no servidor, independentemente de como o software foi implementado.
A oferta de licenciamento de subcapacidade Passport Advantage da IBM é:
2. O que é o licenciamento de virtualização e como se relaciona com o licenciamento de subcapacidade?
Reconhecendo que o uso da palavra “virtualização” tornou-se comum no setor, a IBM por vezes se referirá à sua oferta de “Subcapacidade” como “Capacidade de Virtualização” ou “Licenciamento por Virtualização”. Você deve esperar que esses nomes sejam usados de forma intercambiável. Para fins de licenciamento, a conteinerização é considerada separadamente.
3. O que é o licenciamento de capacidade total e como se relaciona com o licenciamento de subcapacidade?
O licenciamento de capacidade total é baseado em cada núcleo de processador físico ativado no servidor físico. Na época em que os servidores tinham um núcleo de processador sobre um chip conectado a um soquete, o software era licenciado com base na capacidade total por padrão. O conceito de licenciamento de capacidade total não mudou, mesmo com a proliferação de servidores com vários núcleos e vários soquetes. O licenciamento era basicamente simples. No entanto, com o particionamento e as tecnologias mais sofisticadas de virtualização de servidores, que criam CPUs virtuais, servidores/partições virtuais (também conhecidos como máquinas virtuais, LPARs etc.), que podem ser movidos e/ou redimensionados dinamicamente, surgiu a demanda por termos de licenciamento mais flexíveis. Assim, a IBM anunciou sua oferta de licenciamento de subcapacidade em 2005. Atualmente, a IBM tem o suporte mais amplo de tecnologias de virtualização do setor, incluindo plataformas RISC e x86 e Linux no System z. Além disso, somos o único fornecedor que fornece uma ferramenta para ajudar os clientes a manter a conformidade.
4. É atualmente necessária uma ferramenta para rastrear o uso de uma licença de subcapacidade?
Sim, o uso do IBM License Metric Tool é necessário para o licenciamento de subcapacidade. A IBM também permite que os clientes usem outras ferramentas aprovadas. Consulte a página da ILMT para obter mais informações sobre essas ferramentas.
5. Os clientes são obrigados a relatar a implementação de suas licenças à IBM?
Os clientes devem manter a documentação como evidência do gerenciamento contínuo de conformidade de licenças da capacidade disponível para o software IBM. De acordo com os termos da oferta, o cliente deve manter esses relatórios à disposição da IBM mediante simples solicitação (consulte o contrato IBM Passport Advantage).
6. Quais métricas de software são elegíveis para licenciamento sob licenciamento de subcapacidade?
A IBM oferece suporte a todos os produtos de software que utilizam métricas de preços baseadas em núcleos:
7. Como posso determinar se um produto está licenciado com base em PVU/VPC/RVU MAPC?
A descrição do produto e/ou do número da peça quase sempre indicará a métrica de licenciamento. Os links a seguir são fontes de preços/licenciamento do Passport Advantage:
Banco de dados de documentos de informações de licenças da IBM
Licenciamento do IBM Passport Advantage
8. Qual é o algoritmo para determinar os "preços de subcapacidade"?
Licenças da IBM com base em núcleos inteiros de processador, com base no menor dos núcleos físicos ou virtuais. O requisito mínimo para licenciamento de software é o número apropriado de direitos de licença para um núcleo de processador. Esse licenciamento é baseado na capacidade de processamento disponível para o software IBM. A IBM licencia para o menor somatório da capacidade virtual ou a capacidade total (física) do servidor. Consulte as regras de contagem de licenciamento de virtualização para obter detalhes e exemplos sobre como calcular os requisitos de licença de subcapacidade em vários cenários.
9. Podemos licenciar direitos para um núcleo de processador em um servidor, para todos os ambientes de virtualização elegíveis?
Sim. Consulte a lista de tecnologias de processador qualificadas e tecnologias de virtualização qualificadas.
10. Podemos licenciar direitos para menos de um núcleo de processador em um servidor, para todos os ambientes de virtualização qualificados?
Não. O requisito mínimo para o licenciamento de software é a quantidade apropriada de direitos de licença correspondente a um núcleo inteiro de processador.
11. Quantos direitos de licença são necessários para uma máquina virtual (VM) em um ambiente de virtualização VMware?
O licenciamento é baseado na capacidade de processamento disponível para o software IBM. No caso do VMware, licenciamos com base no número de núcleos virtuais (vCPUs na terminologia da VMware) disponíveis para uma partição. Cada CPU equivale a um núcleo de processador para fins de licenciamento. Licenciamos para o menor somatório de vCPUs ou selo completo (físico!) capacidade do servidor. Para obter detalhes adicionais, consulte Contagem de licenças de software usando tecnologias de virtualização específicas no site da subcapacidade.
12. Quantos direitos de licença são necessários para uma partição em um ambiente de virtualização PowerVM qualificado?
O licenciamento é baseado na capacidade de processamento (expressa em PVUs) disponível para o software IBM. No caso de uma partição PowerVM, licenciamos com base na capacidade do núcleo do processador virtual disponível para uma partição, dependendo do modo de partição (limitado ou não limitado).
No caso de determinadas partições (partições limitadas) que possuam capacidade fracionária de processamento de núcleo, agregamos os núcleos de processador fracionários, aplicamos as regras de limitação do pool compartilhado e arredondamos, no nível do servidor, para o próximo núcleo inteiro de processador. A IBM concede licenças até o menor valor entre a soma dos núcleos virtuais e a capacidade total (física) do servidor.
Para obter mais detalhes, encontre o cenário que melhor descreve sua situação acessando:
Cenários para Power Systems disponíveis em Contagem de licenças de software usando tecnologias de virtualização específicas.
13. Por que alguns produtos baseados em núcleo não são elegíveis para licenciamento de subcapacidade?
Para essas poucas exceções, os produtos normalmente não são capazes de ser implantados em um ambiente de servidor virtualizado, o produto é sempre implantado em todo o ambiente do servidor ou a arquitetura da solução do produto é tal que o ILMT não consegue identificar a capacidade de núcleos de processador do ambiente de servidor virtualizado. Esses produtos devem ser licenciados com base em capacidade total. Consulte os produtos elegíveis para licenciamento de subcapacidade do Passport Advantage.
15. Como os clientes se inscrevem no programa de licenciamento de subcapacidade?
Os termos de licenciamento de subcapacidade estão incluídos na IPAA. Acesse o Passport Advantage para obter mais detalhes.
16. Se um cliente tem um servidor núcleo de 16 processadores, mas somente 8 núcleos foram ativados, essa é uma subcapacidade?
Não. O licenciamento de capacidade total exige que o cliente adquira licenças apenas para os oito núcleos ativados nesta situação. À medida que mais processadores são ativados, o cliente precisa adquirir mais direitos de licença de software. A subcapacidade só se aplicará se o cliente configurar partições com menos de oito núcleos de processador ativos disponíveis. Consulte as próximas perguntas frequentes abaixo para obter mais informações sobre núcleos de processador ativados.
17. Os clientes são obrigados a adquirir direitos de licença para núcleos de processador desativados em um servidor?
Não. A IBM exige licenças apenas para núcleos de processador ativados. Alguns servidores podem ser entregues com um ou mais núcleos de processador desativados, ou desligados, para permitir o crescimento futuro do sistema. Por exemplo, um sistema pode ser enviado com 8 núcleos de processadores físicos onde apenas 6 foram ativados. Isso permitiria que o cliente tivesse os dois núcleos de processador adicionais ativados no futuro à medida que seus requisitos de carga de trabalho aumentam. Para software licenciado por núcleo, esse servidor contém apenas seis núcleos de processador ativados. Os clientes seriam obrigados a obter licenças de software apenas para todos os núcleos de processador ativados disponíveis para uso no servidor; assim, neste exemplo, não são necessárias licenças para os 2 núcleos restantes até que sejam ativados.
Núcleos de processador ativados são núcleos de processador físicos disponíveis para uso em um servidor. Eles incluem núcleos de processador:
que são ativados (disponíveis para uso) quando o servidor é enviado pelo fabricante que são ativados posteriormente por meio de códigos de ativação comprados do fabricante do servidor pelo cliente
Em resumo, são necessárias licenças adicionais no momento em que quaisquer núcleos de processador adicionais são ativados.
18. Se a mobilidade for empregada em um ambiente virtual (por exemplo. Power Live Partition Mobility, Vmotion), os núcleos virtuais são contados cada vez que são migrados para um novo servidor?
Não. Os núcleos virtuais em uma máquina virtual (VM) que foi movida como resultado de um evento de mobilidade não serão contados mais de uma vez. A mesma VM pode não rodar em dois servidores simultaneamente.
19. Como e quando o número de ambientes qualificados será expandido?
Desde o lançamento da oferta de Subcapacidade do Passport Advantage, a IBM vem ampliando continuamente a elegibilidade de novas tecnologias de virtualização para essa modalidade de licenciamento flexível. Dado o mercado de tecnologias de servidores virtualizados em rápida evolução, para serem notificados quando o suporte do IBM License Metric Tool para tecnologias adicionais de virtualização elegíveis se tornar disponível, os clientes precisarão se inscrever em “Minhas notificações” (as instruções estão em uma FAQ separada abaixo).
Eles também devem monitorar o Anexo de Tecnologia de virtualização elegível para adições. 20. Por quanto tempo os clientes têm para instalar o ILMT?
Os novos clientes em regime de subcapacidade são obrigados a implementar o IBM License Metric Tool (ILMT) no prazo de 90 dias após a disponibilização do seu primeiro produto elegível de subcapacidade em um ambiente de virtualização elegível.
Os clientes que já possuem capacidade insuficiente devem atualizar prontamente para novas versões, releases ou modificações assim que estas forem disponibilizadas, conforme os termos do IPAA.
23. O ILMT é obrigatório para o licenciamento de subcapacidade?
Todos os clientes devem usar uma ferramenta aprovada e validada para medir o uso de software baseado em núcleo. O ILMT é a ferramenta padrão oferecida e mantida pela IBM. No entanto, os clientes podem usar ferramentas alternativas conforme mencionado nas páginas da web de Subcapacidade e ILMT.
24. Para um cliente que se qualifica para uma exceção de ILMT e está fazendo rastreamento/emissão de relatórios manuais, quais ferramentas o cliente pode usar para complementar os esforços manuais?
Para aqueles que fizeram uso de exceções de geração de relatórios antes de 1º de maio de 2023, as exceções anunciadas ao requisito do ILMT permitem que o requisito de contagem/relato manual seja complementado por ferramentas alternativas, desde que elas auxiliem na medição precisa da capacidade máxima (de pico) de núcleos por produto de software. Existem diversos produtos no mercado que podem realizar verificações simples de inventário de software, e ainda menos soluções capazes de determinar o tipo de núcleo do processador no servidor (um requisito para determinar o número de licenças a serem concedidas). Mas, diferentemente do ILMT, essas ferramentas não conseguem fornecer monitoramento contínuo das alterações na capacidade do núcleo do processador de uma partição virtualizada, para capturar a capacidade máxima (pico) disponível para o software baseado em núcleos IBM.
Até mesmo o ILMT pode ser usado em ambientes de tecnologia de virtualização de servidores sem suporte, mas qualificados, para ajudar na captura do núcleo básico do processador de hardware e das informações de inventário de software dos servidores - mas se o ILMT não for compatível com a tecnologia de virtualização, ele não gerará a resposta correta para partições , LPARs, VMs, domínios etc. Esses dados devem ser capturados manualmente usando quaisquer meios fornecidos pelos sistemas operacionais, tecnologias de virtualização, logs de gerenciamento de mudanças, etc.
27. Onde posso encontrar informações gerais para saber mais, perguntas frequentes adicionais específicas para o ILMT, exemplos dos relatórios disponíveis e suporte adicional ao ILMT?
Consulte o site de documentação da ILMT para obter mais informações e recursos técnicos.
29. Onde os agentes ILMT devem ser instalados?
Os agentes de ILMT devem ser instalados em um ambiente de virtualização qualificado que hospede produtos qualificados de subcapacidade. Além disso, para algumas tecnologias de virtualização, os agentes precisam ser instalados em máquinas virtuais que hospedam o sistema.
Tópico do Infocenter para instalação
de agentes 30. Como um cliente pode obter o IBM License Metric Tool?
Embora o ILMT seja uma oferta de produto sem custo, ainda é necessário fazer o pedido para gerar um registro de seus direitos IBM para a licença, bem como para a cobertura de Assinatura e Suporte de Software (S&S). Isso ocorre porque o ILMT recebe o mesmo nível de suporte técnico oferecido para o restante do portfólio de produtos Passport Advantage, ao contrário de outras ferramentas e utilitários gratuitos que são oferecidos "como estão", com suporte técnico limitado ou inexistente.
31. Por que um cliente precisa solicitar ILMT? Por que eles não podem simplesmente fazer o download?
A maioria dos produtos de download simples oferece pouco ou nenhum suporte técnico, mas é fornecido "no estado em que se encontra". A IBM oferece o mesmo suporte para ILMT que oferece para nossos outros softwares de missão crítica. Assim, embora o ILMT seja uma oferta de produto sem custo, ainda é necessário fazer um pedido para estabelecer um registro de direitos IBM para a licença, bem como para a cobertura de Assinatura de Software e Suporte Técnico* (S&S).
32. Qual é o número da peça usado para adquirir o ILMT?
O pedido inicial para ILMT deve usar P/N D561HLL. Para manter um registro de direito, o S&S deve ser renovado anualmente usando o P/N E027NLL. Para obter orientações e instruções adicionais sobre como fazer o pedido do ILMT, consulte IBM License Metric Tool PA Online Ordering.
33. Por que preciso renovar a assinatura e o suporte de software de um produto sem custo?
A renovação do S&S usando o P/N E027NLL é opcional e só é necessária se o cliente precisar ter o direito de receber atualizações/upgrades do produto e suporte técnico*. No entanto, saiba que a manutenção do ILMT atualizado constitui uma obrigação contratual no âmbito do regime de subcapacidade; a renovação do S&S revela-se, portanto, imperativa para todo cliente obrigado a utilizar essa ferramenta.
1. O cliente ainda precisa aceitar os termos de licenciamento de subcapacidade antes de solicitar licenças para a implementação de subcapacidade?
Desde 18 de julho de 2011, os termos de subcapacidade estão incluídos no acordo básico IBM Passport Advantage. Os clientes podem encontrar os termos relacionados na versão Full Capacity and Virtualization
Seção Requisitos.
2. Como e quando o número de ambientes elegíveis será expandido?
Desde o lançamento da oferta de Subcapacidade do Passport Advantage, a IBM vem ampliando continuamente a elegibilidade de novas tecnologias de virtualização para essa modalidade de licenciamento flexível. Consulte a aba Anúncios deste site de FAQ para mais histórico. A IBM continuará essa estratégia, anunciando ambientes de virtualização elegíveis adicionais por meio de diversos meios. Quando possível, tais anúncios serão feitos pelo processo normal de carta de anúncio. Mas, dado o mercado de tecnologias de servidores virtualizados em rápida mudança, para serem notificados quando o suporte à IBM License Metric Tool para tecnologias de virtualização elegíveis adicionais estiver disponível, os clientes precisarão assinar o "Minhas Notificações" (as instruções estão em um FAQ separado abaixo). Eles também devem monitorar o anexo Tecnologia de Virtualização Elegível (PDF, 40KB) para acréscimos.
3. A IBM está trabalhando com outros fornecedores de hardware e software para estender a elegibilidade da subcapacidade e suporte pela ILMT?
Sim, continuamos aprimorando nossa oferta de subcapacidade, tornando elegíveis ambientes de virtualização adicionais, quando podemos garantir que temos a capacidade de monitorar esses ambientes e articular as regras de contagem de licenças de virtualização. A IBM continuará avaliando tecnologias adicionais de virtualização de servidores com base na demanda dos clientes e na presença de mercado.
Observe que a IBM intencionalmente não prescreve um período específico para esse termo para acomodar clientes de vários tamanhos. A intenção é que os clientes interajam o quanto antes, devido ao seu framework específico de TI.
7. A utilização da ferramenta ILMT continua sendo obrigatória se eu ampliar a implementação de produtos elegíveis à subcapacidade até atingir a capacidade total do servidor, em conformidade com as disposições da seção 4 do anexo de subcapacidade?
Se o aumento da capacidade total for de natureza temporária, o ILMT deverá continuar a monitorar esse servidor e suas partições. Se o aumento para capacidade total for permanente, o ILMT não será obrigatório; no entanto, a IBM recomenda que o servidor e suas partições continuem sendo monitorados pelo ILMT, especialmente se esse servidor utilizar uma tecnologia de virtualização elegível, uma vez que até mesmo configurações “permanentes” podem ser alteradas, possivelmente sem o conhecimento do responsável pela gestão de ativos.
9. Se um cliente diminuir a capacidade de uma partição, os direitos de licença PVU excedentes podem ser reimplementados em outro lugar?
Sim.
10. O licenciamento por subcapacidade está disponível para provedores de serviços?
Sim.
12. Por que os termos de subcapitalização e o ILMT exigem relatórios periódicos (semanais, mensais, trimestrais)?
Em comparação com ambientes de servidores relativamente mais estáveis, licenciados em capacidade total, a IBM assume um risco muito maior ao permitir a flexibilidade de licenciar seu software com base em Subcapacidade em ambientes de servidores virtualizados, nos quais a capacidade de núcleos de processador pode ser alterada dinamicamente. A IBM exige ILMT para a oferta sub-limite para ajudar os clientes a manter a conformidade com os termos de licenciamento da IBM.
No entanto, o ILMT se limita ao fornecimento dos dados; cabe ao cliente, então, analisar e reconciliar essas informações e, em seguida, gerar os relatórios que documentam sua conformidade contínua. O Gerenciamento de Ativos de TI é uma disciplina financeira, e o processo de criação desses relatórios é conceitualmente muito semelhante à análise, reconciliação e elaboração de relatórios financeiros para os livros contábeis de um cliente. Por exemplo, os relatórios iniciais gerados pela ILMT durante o esforço de análise/reconciliação podem ser considerados semelhantes ao esforço para criar um "balanceamento balanceado".
A má gestão de ativos de TI pode resultar em despesas subestimadas e lucros exagerados, uma preocupação para a alta administração de qualquer empresa.
13. Um IBM Business Partner ou prestador de serviços da IBM pode ajudar um cliente a alcançar a conformidade de licenças?
Sim, um Parceiro de Negócios ou prestador de serviços pode ajudar o cliente na conformidade com a licença. Muitos revendedores Passport Advantage oferecem gerenciamento de licenças como um serviço de valor agregado.
No entanto, a entidade que detém o direito de licença (os clientes usuários finais, neste exemplo) é, em última instância, responsável por garantir a conformidade com os termos de subcapacidade. Em outras palavras, os clientes podem delegar, mas não podem abdicar dessa responsabilidade.
16. Qual é a política de licenciamento se a capacidade do núcleo do processador da partição for aumentada temporariamente devido a uma carga de trabalho adicional?
Um aumento na capacidade máxima ou de pico de núcleos de processador, medida em número de núcleos, disponível para o software IBM exige direitos de licença adicionais. Os termos de licenciamento da IBM exigem que os clientes obtenham direitos adicionais antes de aumentar a capacidade do núcleo do processador disponível para o software. O ILMT monitora mudanças na capacidade dos núcleos do processador e as reporta para que os clientes possam garantir que obtiveram direitos suficientes para cobrir esses "pontos altos". Os termos de licenciamento da IBM não permitem a média da capacidade dos núcleos do processador, nem oferecem períodos de graça para picos temporários na carga de trabalho.
17. O licenciamento da IBM permite um período de carência e/ou “ajustes” periódicos para obter conformidade?
Não, os termos de licenciamento da IBM não prevêem um período de carência para “comprovação”. Não. Os termos de licenciamento da IBM não preveem um período de carência para realizar o “true-up”. Tanto os termos de licenciamento de capacidade total quanto os de Subcapacidade exigem a capacidade máxima (de pico) de núcleos de processador para o servidor (capacidade total) ou para a partição (Subcapacidade) antes da implantação ou de um aumento dessa capacidade. A IBM License Metric Tool monitora continuamente o ambiente de servidor virtualizado do cliente e reporta essa “marca d'água alta” em núcleos (por métrica licenciada) por produto de software, por partição. Isso permite que o cliente compare os totais do produto de saída do relatório ILMT com seu inventário de PoEs de licença para confirmar sua conformidade.
18. O que realmente significa um “aumento da Capacidade de Virtualização de um Produto Elegível de Subcapacidade”?
Esse aumento ocorre sempre que você aumenta a capacidade máxima do núcleo do processador (medida em núcleos) disponível para o software, quando o número de núcleos do processador que executam a máquina ou a partição é aumentado além dos direitos ou quando você disponibiliza o software para (ou seja, para instalar em) outra partição no servidor.
2. Eu já tenho uma ferramenta que fornece as mesmas informações que a ferramenta da IBM. A IBM ainda exigiria que eu usasse o IBM License Metric Tool?
Sim. Embora existam muitas ferramentas capazes de determinar o inventário de software e, talvez, até o tipo de núcleo de processador disponível para um servidor físico ou partição (física ou virtual), o ILMT, o IBM BigFix Inventory, o Flexera One with IBM Observability IT Asset Management e o Flexera One IT Asset Management são as únicas ferramentas capazes de realizar o monitoramento contínuo de ambientes de servidores virtualizados para medir a capacidade máxima (de pico) disponível para o software IBM — e relatar esses requisitos.
3. Para um cliente que se qualifica para uma exceção do IBM License Metric Tool e está fazendo rastreamento/relatórios manuais, quais ferramentas o cliente pode usar para complementar os esforços manuais?
Para aqueles que fizeram uso de exceções de relatório antes de 1º de maio de 2023: as exceções anunciadas ao requisito de ILMT, o requisito de contagem/relatório manual pode ser complementado por ferramentas alternativas, desde que ajudem a medir com precisão o pico da capacidade do núcleo das PVUs por produto de software. Há vários produtos no mercado que podem realizar varreduras simples de inventário de software, e existem ainda menos soluções que podem determinar o tipo de núcleo do processador no servidor de hardware (um requisito para determinar o número de direitos a serem licenciados) (um requisito para determinar o número de PVUs a serem licenciadas). Mas, ao contrário do ILMT, essas ferramentas não conseguem fornecer monitoramento contínuo das alterações na capacidade do núcleo do processador de uma partição virtualizada, para capturar a capacidade máxima (pico) disponível para o software baseado no núcleo da IBM.
Até mesmo o ILMT pode ser usado em ambientes de tecnologia de virtualização de servidores sem suporte, mas qualificados, para auxiliar na captura do núcleo básico do processador de hardware e das informações de inventário de software dos servidores
4. O IBM License Metric Tool é de "automonitoramento", em outras palavras, como uma ferramenta de "configurar e esquecer"?
Não. O ILMT é uma solução baseada em servidor/agente projetada para fornecer monitoramento contínuo de tecnologias sofisticadas de virtualização de servidor em configurações complexas de servidor. A maioria dos clientes capazes de implementar tecnologias complexas de servidor virtualizado, como PowerVM e VMware, terá a capacidade de implementar o ILMT. No entanto, a ILMT precisa Aproveite os processos e disciplinas de gestão de ativos de um cliente. Os clientes que já os têm em vigor descobrirão que o ILMT complementa seus esforços.
5. A IBM exige que os clientes relatem seus resultados de subcapacidade a cada trimestre, de forma semelhante à forma como o SCRT é usado para o software System z?
Não. Os clientes são obrigados a fornecer relatórios ILMT somente mediante solicitação da IBM. O SCRT (Sub-capacity Reporting Tool) é usado apenas para dar suporte ao software System z. Para obter mais informações sobre o licenciamento de subcapacidade para o software System z, acesse os preços do software IBM Z, selecione "Licenciamento" e, em seguida, "Licenciamento de subcapacidade".
7. Isso significa que tenho que instalar o IBM License Metric Tool além da versão comercial do IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management ou Flexera One IT Asset Management?
Não, a IBM não exige a instalação do ILMT se a ferramenta alternativa (BigFix, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management ou Flexera One IT Asset Management) for compatível com todos os ambientes de clientes de software da IBM. Consulte a página de informações sobre subcapacidade ILMT para ambientes compatíveis com o Flexera One IT Asset Management.
8. Um cliente que tem um produto como o WAS precisa gerar um relatório em todos os servidores que têm o WAS?
Sim, se o cliente pretende licenciar o WAS por um período inferior à capacidade total dos servidores onde ele será implementado.
12. Onde posso encontrar informações gerais para saber mais, perguntas frequentes adicionais específicas do IBM License Metric Tool, exemplos dos relatórios disponíveis, requisitos e suporte adicional do IBM License Metric Tool?
Consulte o site de documentação do ILMT para obter mais informações técnicas e recursos.
1. Como um cliente poderá fazer um pedido de produtos elegíveis para licenciamento de subcapacidade?
Em abril de 2009, a IBM eliminou o conjunto separado de códigos de peça de Subcapacidade; os clientes precisam apenas aceitar e cumprir os termos das seções de Subcapacidade do Contrato Passport Advantage e fazer pedidos usando (ou utilizar direitos de licença existentes) os códigos de peça regulares baseados em núcleo. Na maioria dos casos, também será necessário solicitar o ILMT.
2. O cliente ainda precisa aceitar os termos de licenciamento de subcapacidade antes de solicitar licenças para implementação em subcapacidade?
Desde 18 de julho de 2011, os termos de subcapacidade estão incluídos no acordo básico IBM Passport Advantage. Os clientes podem encontrar os termos relacionados na versão Full Capacity and Virtualization
Seção Requisitos.
3. A IBM possui números de peça exclusivos do Passport Advantage de subcapacidade? Em caso afirmativo, elas também se aplicam aos P/Ns de renovação e revalidação de S&S?
Desde abril de 2009, os produtos de subcapacidade não têm números de peças exclusivos. As mesmas referências (P/N) originais baseadas nas métricas PVU, VPC ou RVU podem ser utilizadas tanto para implementações em capacidade total quanto em subcapacidade. A IBM retirou os números de peça exclusivos de subcapacidade que existiam anteriormente.
4. Onde posso encontrar perguntas frequentes específicas sobre unidades de valor do processador?
Acesse as perguntas frequentes sobre a unidade de valor do processador/a>
9. Tenho direito à IBM License Metric Tool por meio do número de peça D561HLL, mas não consigo mais fazer o download do código mais recente. Por quê?
Pode ser que o período de cobertura da assinatura de Software e Suporte para sua licença tenha expirado. Você deveria ter sido notificado 60 a 90 dias antes do vencimento da cobertura original de 12 meses do D561HLL. Faça login no PA Online para ver se o seu período de cobertura S&S para o D561HLL expirou. Em caso afirmativo, você precisará solicitar o E027NLL (renovação) ou o D561ILL (reativação), dependendo de quanto tempo se passou desde que a cobertura S&S expirou. Ambos os números de peça são sem custo. Por que isso é necessário? Consulte a Q#8.
10. Por que, como cliente, tenho que emitir um pedido de compra de zero dólares para obter ILMT?
Os clientes podem dispensar a emissão de um pedido de compra (PC) de valor zero solicitando ao seu administrador do site PA/PAE que faça o pedido no PA Online. Para informações sobre PA Online e gestão de informações de contato do site, consulte IBM Passport Advantage Online para Clientes. Para orientações e instruções adicionais sobre como pedir ILMT, veja: IBM License Metric Tool PA Online Ordering.( PDF, 926KB)
11. Como o IBM Metric Tool é licenciado?
A ILMT é licenciada "por estabelecimento". Isso significa que um cliente está autorizado a disponibilizar um número ilimitado de cópias do IBM License Metric Tool, exclusivamente em máquinas de sua propriedade ou por você arrendadas, localizadas em um único local físico, incluindo o campus adjacente e os escritórios satélite, independentemente do ambiente de servidor que esteja sendo monitorado.
12. Há custos extras associados à aquisição de licenças que aproveitam a subcapacidade?
Não, a IBM não cobra nenhuma taxa adicional para o cliente adquirir termos de subcapacidade para produtos qualificados. Embora a IBM forneça o ILMT aos clientes sem custos, os clientes são responsáveis pela infraestrutura subjacente (servidores, rede etc.) e pelos recursos necessários para implementá-lo em uso e gerenciá-lo. A maioria dos clientes capazes de implementar tecnologias complexas de servidor virtualizado, como PowerVM e VMware, terá a capacidade de implementar o ILMT.
13. Qualquer provedor de serviços pode adquirir ILMT, mesmo que seja para dar suporte a um usuário final que mantenha sua(s) licença(s) baseada(s) em PVU?
Sim. Quando um cliente usuário final precisa implantar o ILMT para gerenciar seus PVU/VPC/RVU implementados no modo de Capacidade Parcial, o provedor de serviços pode solicitar o ILMT para instalar o código do agente do ILMT em seu servidor hospedado, que então se comunicará com o servidor ILMT do usuário final. No entanto, o provedor de serviços deve ser um cliente ativo do Passport Advantage ou do Passport Advantage Express para fazer o pedido de ILMT. Para obter orientações e instruções adicionais sobre como solicitar o ILMT, consulte: IBM License Metric Tool PA Online Ordering.(PDF, 926KB)
3. E se um cliente aumentar a capacidade disponível adicionando mais um núcleo de processador sem adicionar primeiro autorizações de licença?
O cliente estaria fora de conformidade. Nossos termos de licenciamento exigem que os clientes obtenham direitos de licença antes de aumentar a capacidade do núcleo do processador para estarem em conformidade. A IBM solicitará o pagamento das licenças exigidas para o núcleo de processador adicional a partir da data em que a capacidade do núcleo de processador adicional foi adicionada (incluindo a assinatura de software e o suporte).
6. Atualmente, o uso de uma licença de subcapacidade é necessário para monitorar o uso de uma ferramenta?
Sim, a utilização do IBM License Metric Tool (ou do IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management ou Flexera One IT Asset Management) passou a ser exigida para as licenças de subcapacidade.