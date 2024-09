A complexidade de ambientes de TI híbridos com software, hardware e soluções em nuvem de muitos fornecedores está se tornando cada vez mais desafiadora de gerenciar. O Flexera One with IBM® Observability é uma solução abrangente de gerenciamento de ativos de TI e otimização de nuvem para ajudar a maximizar os investimentos em TI e mitigar riscos.

Visualize todo o seu patrimônio, desde o local até o SaaS e a nuvem. O Flexera One with IBM Observability contém todos os recursos do Flexera One, com o suporte da IBM incorporado. E você também pode se integrar ao IBM Turbonomic® para automatizar a otimização de licenças e recursos.