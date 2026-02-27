A IBM License Metric Tool ajuda você a manter um inventário do software baseado em núcleos implantado no seu ambiente de Capacidade Total ou Virtualização (Sub)Capacidade, e mede as licenças necessárias para o Produto de software. Ela tem como objetivo auxiliar você no gerenciamento dos requisitos de licenciamento de software IBM e ajudar a manter uma postura pronta para auditoria. Os clientes são responsáveis por fornecer o hardware e os serviços de instalação necessários para a implantação da ferramenta.
A versão 9.2 da IBM License Metric Tool foi anunciada em 17 de março de 2015 por meio do Software Announcement 215-076 e é atualizada trimestralmente. Os clientes têm 90 dias a partir da primeira implementação de produto elegível para Virtualização (Sub)Capacidade para instalar e começar a usar a IBM License Metric Tool para tecnologias de virtualização suportadas.
Para mais informações sobre atualização do ILMT, consulte a página de documentação do ILMT.
Observação:
Em 30 de junho de 2019, a HCL adquiriu da IBM determinadas soluções de colaboração, comércio, experiência digital, AppScan e BigFix.
A IBM License Metric Tool usa a plataforma BigFix. Consulte as perguntas frequentes sobre o IBM License Metric Tool e o HCL BigFix para obter mais informações sobre o relacionamento entre o IBM License Metric Tool e a HCL.
O uso da IBM License Metric Tool é recomendado para Capacidade Total e obrigatório para licenciamento por subcapacidade.
Fevereiro de 2023: com o lançamento do IBM Passport Advantage Agreement v11, a IBM removeu as exceções para os requisitos de relatório de subcapacidade.
Clientes que, antes de 1º de maio de 2023, realizavam relatório manual devido às exceções descritas no IBM Passport Advantage Agreement v10 tiveram permissão para continuar com relatório manual de implementações de subcapacidade até 1º de janeiro de 2024, desde que ainda estivessem em conformidade com os requisitos relacionados.
A partir de 1º de janeiro de 2024, todas as exceções anteriores deixaram de ser aplicáveis.
Para Capacidade Total e para relatório manual sob as exceções anteriores do IBM Passport Advantage Agreement v10, os clientes devem gerenciar, rastrear e preparar manualmente uma planilha de Cálculo Manual de Capacidade Virtual para cada servidor. Para mais detalhes sobre os requisitos dessa planilha, acesse Regras de Contagem de Licenças de Capacidade de Virtualização.
Os clientes devem manter a documentação por pelo menos dois anos para demonstrar conformidade contínua com os termos de Licenciamento por Subcapacidade.
Para informações sobre plataformas suportadas e requisitos de hardware para o uso do servidor administrativo da IBM License Metric Tool e seus agentes, pesquise na documentação da IBM License Metric Tool.
Para a lista de tecnologias atualmente suportadas pela IBM License Metric Tool, consulte a lista de tecnologias suportadas pela License Metric Tool.
Para detalhes sobre os requisitos de licenciamento por subcapacidade, incluindo manutenção de documentação, consulte Licenciamento de Capacidade de Virtualização (Subcapacidade) do Passport Advantage e Regras de Contagem de Licenças de Capacidade de Virtualização.
O BigFix Inventory agora é um produto da HCL e o nível mais recente de release do produto BigFix Inventory entregue pela IBM é o BigFix Inventory 9.2.15.
A IBM e a HCL estabeleceram um acordo de colaboração com o objetivo de continuar aceitando o BigFix Inventory como uma solução alternativa à IBM License Metric Tool para relatórios de Capacidade de Virtualização IBM.
Importante: o HCL BigFix Inventory não é aceito pela IBM para relatar inventário e uso de licenças de software executado em Red Hat OpenShift e Kubernetes.
Consulte as perguntas frequentes do BigFix Inventory e HCL para as versões/releases/atualizações do BigFix Inventory aceitas e validadas pela IBM, além de perguntas frequentes adicionais.
Para informações sobre o produto BigFix Inventory, visite o BigFix Inventory no site da HCL.
A IBM e a Flexera estabeleceram um acordo para certificar o Flexera One IT Asset Management como uma solução alternativa à IBM License Metric Tool para relatórios de Capacidade de Virtualização IBM. Além disso, por meio de integrações com o IBM License Services (mas não de forma independente), o Flexera One IT Asset Management é aceito pela IBM para relatar inventário e uso de licenças de software executado em Red Hat OpenShift e Kubernetes.
Os clientes de software IBM podem optar por utilizar a oferta SaaS da IBM, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management (ou o complemento Flexera One Select with IT Observability), ou a oferta SaaS da Flexera, Flexera One IT Asset Management (ou o complemento Flexera One Select IT Asset Management).
Outros produtos Flexera não são certificados.
A IBM reconhece o Flexera FlexNet Manager e sua versão local com marca de revenda IBM, Flexera One with IBM Observability, como ferramentas alternativas de medição. No entanto, para utilizar soluções Flexera FlexNet Manager como alternativa às ferramentas de medição aprovadas, as seguintes condições devem ser atendidas:
Para qualquer ambiente não suportado pelo Flexera One IT Asset Management, os clientes de software IBM precisarão configurar uma instância dedicada do ILMT conectada ao ambiente ou optar pela contagem em capacidade total (sem aproveitar as economias de subcapacidade) para esse ambiente.
A tabela a seguir oferece uma visão resumida dos sistemas operacionais suportados e dos ambientes de virtualização suportados pelo Flexera One IT Asset Management.
|Sistemas Operacionais Suportados
|Ambientes de Virtualização Suportados