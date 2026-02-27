A IBM License Metric Tool ajuda você a manter um inventário do software baseado em núcleos implantado no seu ambiente de Capacidade Total ou Virtualização (Sub)Capacidade, e mede as licenças necessárias para o Produto de software. Ela tem como objetivo auxiliar você no gerenciamento dos requisitos de licenciamento de software IBM e ajudar a manter uma postura pronta para auditoria. Os clientes são responsáveis por fornecer o hardware e os serviços de instalação necessários para a implantação da ferramenta.

A versão 9.2 da IBM License Metric Tool foi anunciada em 17 de março de 2015 por meio do Software Announcement 215-076 e é atualizada trimestralmente. Os clientes têm 90 dias a partir da primeira implementação de produto elegível para Virtualização (Sub)Capacidade para instalar e começar a usar a IBM License Metric Tool para tecnologias de virtualização suportadas.

Para mais informações sobre atualização do ILMT, consulte a página de documentação do ILMT.

Observação:

A IBM License Metric Tool segue um modelo de entrega contínua e, portanto, o fim de suporte para cada tecnologia é anunciado para todo o programa IBM License Metric Tool, e não apenas para uma versão específica. Todos os clientes da IBM License Metric Tool devem utilizar a versão mais recente da ferramenta.

Para ser notificado sobre as atualizações mais recentes disponíveis da IBM License Metric Tool e sobre os planos de remoção de tecnologias de virtualização e sistemas operacionais da lista de elegibilidade para subcapacidade, os clientes precisam se inscrever em Minhas notificações para o produto ILMT.

Em 30 de junho de 2019, a HCL adquiriu da IBM determinadas soluções de colaboração, comércio, experiência digital, AppScan e BigFix.

A IBM License Metric Tool usa a plataforma BigFix. Consulte as perguntas frequentes sobre o IBM License Metric Tool e o HCL BigFix para obter mais informações sobre o relacionamento entre o IBM License Metric Tool e a HCL.